Il Concorso: trailer italiano del film con Keira Knightley e Greg Kinnear

Bim Distribuzione ha reso disponibili un trailer italiano del film britannico Il Concorso (Misbehavior), una commedia stravagante che racconta la vera storia di ciò che avvenne durante il concorso di Miss Mondo del 1970 a Londra che vide l’irruzione in diretta durante lo show di un gruppo di donne del “Movimento di liberazione della donna”.

La trama ufficiale:

Nel 1970 a Londra ebbe luogo il concorso di Miss Mondo, presentato dal leggendario attore comico Bob Hope. All’epoca Miss Mondo era il programma televisivo più seguito del pianeta, con oltre cento milioni di spettatori. Sostenendo che i concorsi di bellezza fossero degradanti per le donne, il neonato Movimento di Liberazione delle Donne britannico divenne famoso da un giorno all’altro facendo irruzione sul palcoscenico e interrompendo la diretta in mondovisione della gara. Ma non fu l’unico scandalo della serata: quando il collegamento della trasmissione fu ripristinato, a conquistare il titolo non fu la contendente svedese favorita, bensì Miss Grenada, la prima donna nera ad essere incoronata Miss Mondo. Nel giro di poche ore il pubblico televisivo di tutto il mondo aveva assistito alla caduta del patriarcato e al sovvertimento dell’ideale occidentale di bellezza femminile.

Il film è interpretato da Keira Knightley, con Gugu Mbatha-Raw nei panni di Miss Grenada, Lesley Manville, Jessie Buckley, Keeley Hawes, Rhys Ifans, Phyllis Logan, Suki Waterhouse, Emma Corrin e Greg Kinnear nel ruolo del leggendario comico americano Bob Hope (all’epoca presentatore di Miss Mondo).



“Il Concorso” è diretto dalla regista britannica Philippa Lowthorpe i cui crediti includono l’avventura per famiglie Swallows and Amazons e regie di film per la televisione (Eight Hours from Paris, Sex the City and Me) e serie tv (L’amore e la vita – Call the Midwife, The Crown). Lowthorpe dirige da una sceneggiatura di Gaby Chiappe (L’ora più bella) e Rebecca Frayn (The Lady – L’amore per la libertà).

“Il Concorso” arriverà nelle sale virtuali MioCinema e #iorestoinSALA il 25, 26 e 27 dicembre e sarà poi disponibile dal 2 gennaio in Premium Video on Demand su Sky Primafila, iTunes, GPlay, Rakuten TV, TIMVISION, Chili e Infinity.