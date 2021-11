Il Corvo: video con Jason Momoa nei test di prova del reboot cancellato

A qualche anno dalla cancellazione del reboot de Il Corvo sono stati pubblicati via Twitter alcuni filmati di prova con Jason Momoa nei panni di Eric Draven. Quattro anni or sono dopo una lunga e travagliata fase di sviluppo alla Relativity Media, il reboot “The Crow Reborn” che sembrava ormai perduto veniva resuscitato da Sony, Jason Momoa e dal regista Corin Hardy.

Il film originale del 1994, basato sul fumetto di culto di James O’Barr, vedeva protagonista Brandon Lee come Eric Draven. La storia seguiva il musicista rock Eric Draven brutalmente assassinato con la sua fidanzata Shelly da un gruppo di balordi la notte prima del loro matrimonio. Nell’anniversario della loro morte, Eric risorge dalla tomba come Il Corvo, un vendicatore sovrannaturale. Dopo aver ucciso senza pietà gli scagnozzi responsabili della sua morte e di quella dell’amata fidanzata, Eric affronta il capo della banda Top Dollar per completare la sua macabra missione.

Here’s the rest of the footage. There’s always been some confusion around if it’s from before he was cast or not. I’ve personally never been able to confirm but perhaps @corinhardy can?! #TheCrow #JasonMomoa https://t.co/3QOXCRZnaU pic.twitter.com/saY1WXaf4U — Ryan (@itsRyanUnicomb) November 26, 2021

Il reboot cancellato

Corin Hardy (The Nun) ultimo nome di una lunga lista di registi che aveva incluso Nick Cave, Juan Carlos Fresnadillo e F. Javier Gutierrez, e Momoa che per il ruolo di Eric Draven era stato preceduto da candidati come Mark Wahlberg, Bradley Cooper, Tom Hiddleston, James McAvoy, Luke Evans e Jack Huston sembravano molto fiduciosi, ma a giugno del 2018 arriva la notizia che sia Momoa che Hardy hanno ufficialmente e di comune accordo abbandonato la pellicola a causa di contrasti creativi con Samuel Hadida di Davis Films, detentore del diritti del film e che alla’epoca stava finanziando il progetto, che tra l’altro aveva già una data di uscita fissata all’11 ottobre 2019 e un via alle riprese previsto a luglio 2018 in quel di Budapest.

Dopo l’abbandono Momoa ha voluto usare il suo account Instagram e spiegare ai lettori la scelta di abbandonare il reboot Il corvo.

Ho aspettato 8 anni per interpretare questo ruolo da sogno. Vi voglio bene @corinhardy e @sonypictures sfortunatamente potrei dover aspettarne altri 8. Non con il nostro team, ma giuro che io lo farò. James O’Barr mi dispiace di averti deluso, ma non lo farò di nuovo, questo film va assolutamente realizzato. E ai fan. Mi dispiace. Non posso dare a questo film altro che ciò che merita, e ha bisogno di amore. Sarò pronto quando sarà giusto. Ti voglio bene Corin aloha j.

Anche Hardy all’epoca utilizzò Twitter per condividere con i fan la delusione e la costernazione per aver dovuto abbandonare il progetto.

Sapevo da subito che l’idea di creare una nuova versione de “Il Corvo” non sarebbe mai stata per tutti, perché è un film amato. E lo dico come qualcuno che per primo ne è innamorato. Ma ho riversato tutto ciò che avevo negli ultimi tre anni e mezzo di lavoro, per cercare di creare qualcosa che onorasse ciò che “Il Corvo” rappresentava; dall’affascinante graphic novel di James O’Barr, al film originale di Alex Proyas, con grande rispetto per Brandon Lee e con il desiderio di creare qualcosa di audace e nuovo, di cui io stesso, da fan ossessivo, potrei essere orgoglioso. E con @prideofgypsies Jason Momoa e il mio fantastico team di artisti e cineasti, ci siamo andati così vicino. Ma a volte, quando ami così tanto qualcosa, devi prendere decisioni difficili. E ieri, decidere che era ora di lasciare andare questo sogno di una vita dark ed emozionante, è stata la decisione più difficile di tutte. Gli edifici bruciano, le persone muoiono, ma il vero amore è per sempre.

Contro il reboot si era espresso a suo tempo Alex Proyas regista del film originale che su Facebook motivò la sua contrarietà con un post dal titolo: “Perché penso che il Corvo non debba essere rifatto“.

Ho avuto il privilegio di conoscere Brandon Lee – era un attore giovane, immensamente dotato, con un gran senso dell’umorismo e un futuro brillante davanti a lui. Ho anche avuto il privilegio di poterlo definire un amico. Il nostro rapporto di lavoro come attore/regista è stato più che una semplice collaborazione. Insieme abbiamo realizzato un film che ha toccato molte persone. Non ho voluto il classico credit “un film di”, per Il Corvo. Volevo che fosse il film di Brandon, perché lo era, perché non avrebbe potuto realizzare altri film. Ha portato tutta la sua passione nella pellicola ed è rimasta come sua eredità. È un film di cui sarebbe stato orgoglioso. Ho terminato il film per Brandon – lottando contro il dolore, insieme ai solidali membri del cast e della troupe che hanno tutti amato Brandon, per completarlo in sua assenza. Eravamo imbevuti della forza dello spirito di Brandon e della sua ispirazione. Non solo dal fantastico lavoro di Brandon come attore e film-maker, siamo stati toccati anche dal suo essere uomo, dalla sua umanità. Il Corvo non sarebbe un film che varrebbe la pena “rifare” se non fosse per Brandon Lee. Se non fosse stato per Brandon, non avreste mai sentito parlare di questo personaggio. E’ il film di Brandon. Credo sia uno di quei casi speciali in cui Hollywood dovrebbe lasciare che resti una prova dell’immenso talento di un uomo e del suo sacrificio, e non avere o aggiungere altri nomi a questa storia. So che ci sono stati i sequel, ma il concetto di “riavviare” questa storia, e il personaggio originale, un personaggio a cui Brandon ha pagato un prezzo troppo alto, mi sembra sbagliato. Per favore lasciate che questo rimanga il film di Brandon’.

