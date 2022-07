Il destino delle Tartarughe Ninja – Il film: trailer italiano e anticipazioni del nuovo lungometraggio d’animazione Netflix

Dal 5 agosto su Netflix Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film, una continuazione in modalità spin-off della quarta serie animata “Teenage Mutant Ninja Turtles” di Nickelodeon. La serie animata in 2D andata in onda per due stagioni vede le Turtles intraprendere nuove avventure mentre cercano di svelare i segreti mistici di New York e i loro poteri per salvare il mondo dal male.

Trama e cast

La trama ufficiale: Raffaello, Michelangelo, Leonardo e Donatello sono tornati in azione e sono all’altezza delle loro spacconate adolescenziali in questa avventura comica che alza la posta in gioco portandola più in alto che mai. Le tartarughe vengono messe alla prova quando un misterioso sconosciuto di nome Casey Jones arriva dal futuro per avvertire i fratelli mutanti di un’imminente invasione della forza aliena più pericolosa della galassia: i Krang! Riuscirà la squadra a insorgere per diventare gli eroi che sono destinati a essere, o le loro debolezze adolescenziali avranno la meglio su di loro? Ciò che si svolge è la storia più avventurosa, emotiva ed epica mai raccontata sulle Tartarughe Ninja.

Il cast di doppiatori originale include Ben Schwartz (Leonardo) voce del sonic cinematografico, Omar Benson Miller (Raffaello), Brandon Mychal Smith (Michelangelo), Josh Brener (Donatello), Eric Bauza (Splinter), Kat Graham (April O’Neil), e l’ex ragazzino de Il Sesto Senso Haley Joel Osment nei panni del Casey Jones del futuro.

Il destino delle Tartarughe Ninja – trailer e video

Curiosità

“Il destino delle Tartarughe Ninja – Il film” è co-diretto dai registi esordienti Ant Ward, produttore de I pinguini di Madagascar e Andy Suriano che ha curato l’animazione di Star Wars: Clone Wars. Ward e Suriano hanno sviluppato e prodotto la serie su cui è basato il film.

La sceneggiatura è scritta da Tony Gama-Lobo, autore della serie tv “Teenage Mutant Ninja Turtles” di Nickelodeon e Rebecca May autrice della serie tv animata King of the Hill, basata su personaggi creati dai fumettisti Kevin Eastman e Peter Laird.

TMNT: The Last Ronin – Il Fan Film

“TMNT: The Last Ronin”, una storia a fumetti in cinque numeri basata su un’idea inutilizzata di Kevin Eastman e Peter Laird per i fumetti Mirage poi pubblicata da IDW, ha ispirato un fan-film in formato cortometraggio creato da Magnus Edlund come concept per un potenziale film. La storia ambientata nel futuro in cui Michelangelo è l’unica Tartaruga Ninja rimasta in vita contro il Clan del Piede dopo la conquista di New York, e cerca vendetta contro il loro leader per la sua famiglia e i suoi amici perduti.

Il franchise delle Tartarughe Ninja

Tartarughe Ninja alla riscossa: un video annuncia reunion del cast per il 30° anniversario

“Teenage Mutant Ninja Turtles” è un franchise multimediale americano creato dagli autori di fumetti Kevin Eastman e Peter Laird. Il franchise ha debuttato come fumetto nel 1984, il primo numero di Teenage Mutant Ninja Turtles, concepito da Eastman e Laird come una parodia di elementi popolari nei fumetti di supereroi dell’epoca, divenne un successo a sorpresa. Nel 1987, Eastman e Laird hanno concesso in licenza i personaggi a Playmates Toys, che ha sviluppato una linea di action figure delle Turtles. Tra il 1988 e il 1992 sono state vendute oltre un milardo miliardi di dollari di giocattoli delle Turtles, il che le rese all’epoca le terze figures giocattolo più vendute di sempre. Nel 1987 le action figures hanno generato una serie animata andata in onda per oltre un decennio. In alcune regioni europee, la parola “ninja” nel nome è stata sostituita con “eroe” per le sue connotazioni violente. Negli anni ’90 sono stati distribuiti tre film live-action; il primo film è diventato il film indipendente con il maggior incasso fino a quel momento. Nel 2009, il franchise è stato acquistato da Viacom, ora Paramount Global. Viacom ha commissionato una nuova serie a fumetti, due nuovi film live-action e una nuova serie animata.

Il destino delle Tartarughe Ninja – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Michael Gatt (Batman: The Long Halloween, DC Super Hero Girls, Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls: Mayhem in the Multiverse).

Foto e poster