Stasera in tv: Il domani tra di noi su Rete 4

Cast e personaggi

Idris Elba: Ben Bass

Kate Winslet: Alex Martin

Dermot Mulroney: Mark

Beau Bridges: Walter

Linda Sorensen: Pamela

Lee Majdoub: traduttore

Nancy Civak: infermiera

Bethany Brown: cameriera a New York

Mercy Myrdal: Sarah

Doppiatori italiani

Franco Mannella: Ben Bass

Chiara Colizzi: Alex Martin

Francesco Prando: Mark

Stefano De Sando: Walter

Aurora Cancian: Pamela

Giovanna Martinuzzi: infermiera

Perla Liberatori: Sarah

La trama

Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprenderanno un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l’altro a resistere e accendendo così un’attrazione inaspettata.

Il nostro commento

Il survival-drama a tinte romance del regista Hany Abu-Asad risulta visivamente coinvolgente, mentre due carismatici talenti del calibro di Idris Elba e Kate Winslet contribuiscono a rendere la messa in scena credibile anche laddove il realismo latita vistosamente. Purtroppo “Il domani tra di noi” non presenta quell’equilibrio necessario a bilanciare storia d’amore e storia di sopravvivenza , con la parte “romance” che spesso prende il sopravvento influendo sul ritmo della narrazione. “Il domani tra di noi” ha fascino, tecnica e cast in grado di intrattenere a livelli medio-alti, purtroppo vista cotanta materia prima a disposizione è l’operazione nel suo complesso che non risulta coinvolgente quanto dovrebbe.

Curiosità

Il film è diretto dal regista nominato agli Oscar Hany Abu-Asad (Paradise Now) che ha sostituito il messicano Gerardo Naranjo (Miss Bala) originariamente designato alla regia.

Il film scritto da Chris Weitz e J. Mills Goodloe è basato sul romanzo Le parole tra di noi (The Mountain Between Us) dello scrittore Charles Martin pubblicato nel 2011.

Dopo che Michael Fassbender e Margot Robbie abbandonarono il progetto, furono sostituiti da Charlie Hunnam e Rosamund Pike. Tuttavia entrambi hanno abbandonato il progetto dopo che sono stati apportati alcuni cambiamenti alla storia. Alla fine sono stati scelti Idris Elba e Kate Winslet.

La produzione è stata ritardata di alcuni giorni in modo che Kate Winslet potesse partecipare a un servizio commemorativo per Alan Rickman.

Prima delle riprese, Kate Winslet aveva discusso del suo ruolo con l’amico intimo Leonardo DiCaprio. Di Caprio, che aveva terminato le riprese di Revenant – Redivivo in condizioni altrettanto estenuanti, l’ha avvertita di quanto sarebbe stata fredda la temperatura e di quanto sarebbero diventate difficili le riprese. Una volta iniziate le riprese, Winselt inviava messaggi a DiCaprio di lei coperta di neve e mentre scalava una montagna con la didascalia: “questo è per te, tesoro!”

È stato durante le riprese del film, nel 2017 a Vancouver, che Idris Elba ha incontrato a una festa per la prima volta la futura moglie Sabrina Dhowre Elba.

La maggior parte delle riprese si sono svolte in Canada, al confine tra Alberta e British Columbia. Abu-Assad ha descritto i luoghi con temperature molto basse e condizioni di ripresa molto difficoltose. Molte scene sono state girate sulla cima di una montagna, con Abu-Assad e la troupe che hanno dovuto guidare per 40 minuti prima di raggiungere il campo base del film. Se il tempo era praticabile potevano utilizzare l’elicottero per raggiungere la loro destinazione insieme ai rifornimenti.

“Cane” è interpretato da due Labrador gialli di nome Raleigh e Austin al loro primo lungometraggio.

In origine, solo la controfigura di Kate Winslet si sarebbe tuffata nell’acqua gelida, poiché lo studio era preoccupato per la sicurezza dell’attrice. Tuttavia Winslet era irremovibile sul fatto che avrebbe dovuto farlo e ha chiesto al regista il permesso di girare la scena. “Sono la persona dell’acqua e del ghiaccio! L’acqua è la mia passione!”, ha raccontato Winslet, riferendosi alle lunghe riprese durate mesi e mesi immersa in acqua affrontate per il film Titanic.

Ogni ripresa giornaliera richiedeva un’ascesa di 3.000 metri sulle Montagne Rocciose canadesi vicino a Invermere, dove le temperature spesso scendevano a – 38°.

Dopo aver interpretato così tanti americani nella sua carriera, Kate Winslet non ha avuto problemi a recitare con quell’accento a temperature sotto lo zero. Possedeva una tale padronanza del dialetto che non appena la scena era finita, tornava al suo autentico accento inglese, lasciando stupito Idris Elba: “Quando mi comporto da americano, devo parlare con accento americano tutto il tempo. Non riesco a fare quello che fa lei, quando passa da un accento all’altro. Ero tipo ‘Wow, sei fantastica! Ma come fai?'”

Una battuta ricorrente tra il cast e la troupe era che Kate Winslet avrebbe dovuto ottenere un credito in tutti i reparti cinematografici, poiché era concentrata su ogni singolo dettaglio del film.

Questo è il secondo film in cui Dermot Mulroney recita in un film che presenta un incidente aereo in condizioni artiche e una battaglia per la sopravvivenza. L’altro film è stato The Grey (2011) con Liam Neeson.

Scott Frank ha fatto una riscrittura non accreditata della sceneggiatura.

All’inizio del film, quando Ben e Alex sono sull’aereo, Alex chiede da dove provenga Ben. Lui dice di vivere a Baltimora. Questo è un riferimento al suo primo lavoro come Stringer Bell nella serie tv “The Wire”, ambientata proprio a Baltimora.

La scena del viaggio in aereo e dell’incidente è stata filmata in un “ripresa lunga”, il che significa che non c’è alcun taglio durante la durata dell’intera scena. Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges e “Dog” hanno provato questa particolare scena per una settimana prima di girarla. Gli attori dovevano conoscere segnali specifici come quando la telecamera si muove/fa una panoramica/ruota, cosa avrebbero dovuto fare e dire. Anche “Cane” è stato addestrato per segnali specifici a cui gli attori hanno dovuto reagire.

Idris Elba e Kate Winslet hanno fatto la maggior parte delle loro acrobazie, inclusa la caduta di Winslet nel ghiaccio e nel lago. Un carro armato largo 2 metri e profondo 2 metri è stato costruito e sepolto sotto la neve con una botola per rendere la scena il più realistica possibile. Al momento delle riprese, c’erano -20° quando Winslet è caduta in acqua.

Verso la fine del film, Ben trasporta Alex su una slitta improvvisata dopo che lei ha camminato per la maggior parte del film. Nel romanzo, la protagonista femminile (di nome Ashley invece di Alex) viene trasportata su una slitta di fortuna per la maggior parte della storia.

Beau Bridges ha interpretato Dick (Mad Dog) Buek nel film del 1975, Una finestra sul cielo. In quel film, e nella vita reale, Buek è morto in un incidente a bordo di un piccolo aereo come Walter muore in questo film.

Sia questo film che il film Alive – Sopravvissuti (1993) presentano incidenti aerei. Entrambi i film sono stati girati nelle montagne vicino a Invermere, nella Columbia Britannica.

Il regista parla del film: “Non ho mai visto una storia d’amore epica sullo sfondo di una lotta per la sopravvivenza, penso che l’ottimismo e la speranza siano cruciali per sopravvivere e per andare avanti con la tua vita anche se hai avuto un po’ di sfortuna. Quindi se dai spazio alla sfortuna morirai. Ma se invece combatti la sfortuna, avrai maggior possibilità di sopravvivere e migliorare la tua vita.”

Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 63.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore tedesco-iraniano Ramin Djawadi (Iron Man, The Great Wall, Robinson Crusoe, Frammenti dal passato – Reminiscence, Eternals).

(Iron Man, The Great Wall, Robinson Crusoe, Frammenti dal passato – Reminiscence, Eternals). Il brano che accompagna il trailer ufficiale è “Dusk Till Dawn” di Zayn Malik & Sia Furler.

TRACK LISTINGS:

1. The Mountain Between Us 6:10

2. Don’t Say Anything 2:18

3. I’m Sorry 1:39

4. Rule of Three 3:27

5. Finding the Cabin 1:30

6. I’m Scared 1:14

7. They Can’t Hear You 0:45

8. 1% Of Something 2:14

9. Trust Your Instinct 1:30

10. The Photograph 1:46

11. Flare Gun 2:04

12. Little Recorder 2:10

13. The Mountains 3:07

14. Separation 3:24

15. Not Today 2:15

16. I Feel Alive 2:39

17. Where Is the Dog? 1:27

18. Just Me and You 2:11

19. The Heart Is Just a Muscle 1:07

20. Meaning of Life 3:46

La colonna sonora de “Il domani tra di noi” è disponibile su Amazon.