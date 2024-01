Dal 18 gennaio nei cinema italiani con Adler Entertainment il nuovo film d’animazione Il fantasma di Canterville. Dal celebre racconto di Oscar Wilde, le rocambolesche avventure di una famiglia americana che, dopo essersi trasferita in un’antica dimora inglese, deve fare i conti con un inaspettato inquilino, il fantasma Simon de Canterville. Ospite del castello da oltre trecento anni, il fantasma non ha nessuna intenzione di andarsene e fa di tutto per spaventare i nuovi arrivati.

Il cast di vocio originali include: Stephen Fry, Hugh Laurie, Freddie Highmore, Emily Carey, Imelda Staunton, Toby Jones, Miranda Hart, David Harewood, Meera Syal.

Oscar Wilde (1854-1900) è stato un poeta e drammaturgo irlandese la cui fama si basa sul suo unico romanzo, Il ritratto di Dorian Gray (1891), e sui suoi capolavori comici Il ventaglio di Lady Windermere (1892) e L’importanza di essere onesti (1895). Fu portavoce del movimento estetico inglese di fine Ottocento, che sosteneva l’arte per amore dell’arte, e fu oggetto di celebri cause civili e penali che si conclusero con la sua incarcerazione (1895-97). I suoi contributi alla letteratura hanno consolidato il suo status di drammaturgo e scrittore tra i più celebri del suo tempo, lasciando un’eredità duratura che continua a ispirare e intrattenere generazioni di lettori.

Uno dei contributi notevoli di Wilde alla letteratura fu la sua novella comica e satirica, “The Canterville Ghost”, pubblicata nel 1887, che mette in evidenza la capacità di Wilde di fondere l’umorismo con il commento sociale attraverso i suoi dialoghi arguti e l’intelligente caratterizzazione dei personaggi. L’autore esplora temi come lo scontro tra il pragmatismo americano e le tradizioni europee, il concetto di redenzione e la natura dell’amore. Il successo della novella risiede nella magistrale narrazione di Wilde e nella sua capacità di infondere profondità e significato anche ai momenti più stravaganti. “Il fantasma di Canterville” rimane un’opera amata nel canone letterario e continua ad affascinare i lettori ancora oggi.

The Canterville Ghost è una commedia di maniera, uno scontro di culture, una storia di redenzione e d’amore, ma soprattutto un’arguta avventura piena di umorismo e risate con un perfetto lieto fine. Uno dei nostri grandi scrittori di narrativa per ragazzi ha creato una storia magica su una famiglia che invade lo spazio e la vita di una grande casa antica, il cui occupante è, guarda caso, un fantasma. Con questa favola facciamo il salto nell’animazione, beneficiando di tutte le possibilità visive e narrative che solo l’animazione può offrire a una storia del genere.

L’equilibrio di The Canterville Ghost è di fondamentale importanza per noi. È una delicata commedia di carattere piuttosto che una festa di gag, con la commedia che avvolge la trama e il racconto in un pacchetto delizioso. Ed è sicuramente un film per famiglie nello stile di Tata McPhee, Peter Pan e La storia fantastica, con scene piene di tensione, eccitazione e azione in grado di attirare l’attenzione di ogni bambino.

Se esiste un modello, allora è Alice nel paese delle meraviglie di Tim Burton. Burton e la sua sceneggiatrice, Linda Woolverton, hanno preso il materiale originale, che è essenzialmente una serie di sequenze di puzzle e incontri casuali, e lo hanno fuso in una narrazione coerente su una ragazza che intraprende un viaggio che le avrebbe cambiato la vita per sempre. L’Alice di Burton viaggia attraverso una serie di incidenti nel paese delle meraviglie che la aiutano a vedere chi è veramente. Si conclude con Alice che rivendica la sua identità e torna nel mondo reale come una persona migliore e più forte. È stato un lavoro di sceneggiatura sorprendente, che ha rielaborato l’originale tanto amato per raccontare una storia più grande e più personale. Lo stesso vale per Canterville. L’originale di Wilde è leggero, più uno schizzo per un romanzo, e vogliamo abbellirlo in un modo che sia fedele a Wilde ma che lo renda anche più grande e gli permetta di sviluppare i suoi temi all’interno di una tradizionale struttura drammatica in tre atti.

Il nostro stile di animazione utilizzando la CGI sarà molto particolare. La tavolozza dei colori rifletterà le stagioni attraverso le quali viaggia la storia: calde tonalità dorate per l’estate (per l’apertura del film in cui la famiglia attraversa paesaggio inglese alla loro nuova casa); i toni ruggine dell’Autunno (quando Virginia incontra per la prima volta Henry, a cavallo); bianchi luminosi e azzurri tenui per l’inverno; e il verde piccante della primavera per la sequenza del matrimonio finale. Questi toni esterni contrasteranno drammaticamente con i colori scricchiolanti degli interni di The Canterville Ghost e con i colori fuori dal comune, da luna park di The Walled Garden.

È importante sottolineare che i personaggi di The Canterville Ghost sono “persone reali”, non interpretazioni di cartoni animati. I personaggi e il mondo in cui vivono sono più grandi della vita, ma non sono mai caricature. Il nostro film ha un aspetto materico e sensuale. Abbiamo giustapposto il decadente splendore Tudor del mondo di Sir Simon con l’esplosione del design del Nuovo Mondo dell’inizio del XX secolo, ottenendo una meravigliosa sensazione senza tempo per il film nel suo insieme.

Da segnalare che:

Canterville Chase stesso, un edificio che può essere descritto sia come un’oscura casa stregata che come un’ode rinnovata alla modernità;

i giardini e la campagna inglese circostante, che cambiano meravigliosamente durante l’autunno, l’inverno e la primavera;

il Giardino Cintato, che esiste a metà strada tra questo mondo e l’altro. È l’ambientazione del gran finale del film, essendo un palcoscenico opportunamente stravagante ed emozionante per il duello culminante tra Sir Simon e il suo arcinemico, la Morte.

La casa e i suoi giardini riflettono l’atmosfera e i momenti della storia. Sir Simon è un artista, un artista spettrale, e Canterville Chase è il suo nome d’arte. Il nostro primo assaggio della casa è umido, abbandonato, persino un po’ cupo, ma man mano che la storia si svolge e la famiglia Otis si stabilisce lì, la casa diventa gradualmente più luminosa e soleggiata.

A coronare tutto questo abbiamo la musica, fondamentale per la riuscita di qualsiasi film d’animazione. Fin dall’inizio abbiamo immaginato The Canterville Ghost come un “musical senza canzoni”. La partitura del nostro compositore completerà e abbellirà i temi emotivi.

The Canterville Ghost è una storia classica con un cuore enorme. È la storia magica di una giovane donna che salva un uomo di trecento anni e di un uomo di trecento anni che salva una giovane donna. Ognuno è trasformato dall’altro. Crediamo che il nostro film trasformerà tutti coloro che lo vedranno.

[Kim Burdon & Robert Chandler]