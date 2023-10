Il libro delle soluzioni: trailer italiano del nuovo film di Michel Gondry (Al cinema dal 1° novembre)

Il libro delle soluzioni, disponibile il trailer italiano del nuovo film del regista Michel Gondry (Se mi lasci ti cancello, Be Kind Rewind) con protagonisti Pierre Niney e Blanche Gardin,

Presentato all’ultimo festival di Cannes e in anteprima italiana al Biografilm 2023 con plauso di pubblico e critica, “Il libro delle soluzioni” è una riflessione ironica e intelligente, personale e parzialmente autobiografica, sugli eccessi della creatività che segna il ritorno di Gondry sul grande schermo dopo 8 anni. Realismo, gag e momenti di surrealismo grottesco sono gli ingredienti del film.

La trama ufficiale: Il fallimento è una sequenza di soluzioni intervallate da problemi. Il successo è una sequenza di problemi, intervallati da soluzioni.” Il libro delle soluzioni, cap. I Marc, estroso e impulsivo, per terminare il suo nuovo film si rifugia con un manipolo di fedelissimi a casa di sua zia, in uno sperduto villaggio nelle Cevennes. Ma qui, la sua creatività esplode in mille direzioni diverse, gettando la lavorazione nel caos. Per fronteggiare la situazione, Marc inizia a comporre Il libro delle soluzioni, un manuale che raccolga le soluzioni a tutti i problemi del mondo… Dal genio di Michel Gondry (Se mi lasci ti cancello), una commedia imprevedibile e scatenata, una parabola sulla creatività sfrenata e sulle sue incognite, con un clamoroso Pierre Niney.

Il cast oltre a Pierre Niney nei panni del protagonista Marc Becker e la partecipazione del cantante Sting nei panni di se stesso include anche Blanche Gardin, Françoise Lebrun, Frankie Wallach, Camille Rutherford, Mourad Boudaoud, Vincent Elbaz, Sacha Bourdo, Christian Prat, Michèle Gary, Corinne Mariotto, Nelly Pulicani

Il film scritto dallo stesso Gondry è ispirato dall’esperienza personale del regista durante la post-produzione di Mood Indigo – La schiuma dei giorni (2013). Il regista ha girato anche a casa di sua zia Suzette (chiamata Denise nel film).

“Il Libro delle Soluzioni” risuona come un duplice tributo ai tuoi collaboratori e a tua zia Suzette, che hai filmato nel documentario “La spina nel cuore” e alla quale questo film è dedicato. Ma qui invece che tanta tenerezza nei loro confronti sembra piuttosto autoironia…

Spesso dicevo alle mie attrici che era importante che mantenessero buona volontà nei confronti di Marc, nonostante l’irritazione che potevano provare di fronte al suo comportamento. Per me, l’unico modo in cui le persone lo aavrebbero accettato, affezionandosi a lui dipendeva da come gli altri personaggi lo guardavano e dalla loro capacità di superare tutto ciò che lui faceva loro passare.

Quanto a Suzette, è sempre stata la mia più grande ammiratrice: da quando sono nata è entusiasta delle mie creazioni. Con lei era impossibile fare un passo indietro: si congratulava con me per ogni mio gesto creativo. Penso di poter dire che ero il suo preferito in famiglia. Denise, nel film, ha dei principi e cerca di incastrare Marc per il suo bene. Inconsciamente, fa anche di tutto per tenerlo vicino a sé. Per questo è contenta che diventi sindaco, anche se non è nell’interesse diretto di Marc e del suo film.

Per quanto riguarda l’autoironia, è un materiale che mi permette di costruire questa storia e far ridere, perché certe situazioni sono tanto ridicole quanto divertenti. Realizzare film parzialmente autobiografici permette di individuare tutte le motivazioni dei personaggi. La mia montatrice, interpretata qui da Blanche Gardin, un giorno mi disse che spesso era più preoccupata per me che irritata. Questo è ancora una volta un sentimento benevolo che volevo trasmettere in questo film.