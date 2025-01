Stasera in tv: “Il Maestro Giardiniere” su Rai 3

Il Maestro Giardiniere, su Rai Tre il crime thriller del 2022 scritto e diretto da Paul Schrader e interpretato da Joel Edgerton, Sigourney Weaver e Quintessa Swindell. Il film è stato presentato in anteprima fuori concorso a Venezia 79 dove per l’occasione Schrader è stato insignito del Leone d’oro alla carriera.

Il Maestro Giardiniere – Cast e doppiatori

Joel Edgerton: Narvel Roth

Sigourney Weaver: Norma Haverhill

Quintessa Swindell: Maya

Esai Morales: agente Oscar Neruda

Eduardo Losan: Xavier

Victoria Hill: Isobel Phelps

Amy Le: Janine

Erika Ashley: Maggie

Jared Bankens: R. G.

Matt Mercurio: Sissy

Rick Cosnett: agente Stephen Collins

Doppiatori italiani

Simone D’Andrea: Narvel Roth

Melina Martello: Norma Haverhill

Margherita De Risi: Maya

Massimo De Ambrosis: agente Oscar Neruda

Alberto Franco: Xavier

Francesca Fiorentini: Isobel Phelps

Gianfranco Miranda: agente Stephen Collins

Il Maestro Giardiniere – Trama e trailer

Narvel Roth (Joel Edgerton) è il meticoloso orticoltore di Gracewood Gardens, che dedica le proprie giornate tanto a prendersi cura degli incantevoli giardini di questa storica tenuta, che a soddisfare la sua datrice di lavoro, la ricca vedova Haverhill (Sigourney Weaver). La sua vita spartana viene però stravolta quando la signora Haverhill gli chiede di prendere come assistente la sua problematica pronipote Maya (Quintessa Swindell). Questa situazione provoca il riaffiorare di sordidi segreti sepolti in un violento passato, che ora riemergono per minacciare tutti e tre personaggi.

Curiosità

A Venezia 79 su decisione del Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera, verrà consegnato il Leone d’Oro alla carriera al regista (Il collezionista di carte, American Gigolò) e sceneggiatore (Toro scatenato, Taxi Driver) statunitense, Paul Schrader. La consegna del prestigioso riconoscimento è stata seguita dalla proiezione, fuori concorso, di “Il Maestro Giardiniere”. Schrader è tornato a Venezia per l’anteprima di Il maestro giardiniere e per ricevere il Leone d’Oro alla carriera. “È stato bello il film a Venezia», dice Schrader. «È il quinto film che ho portato alla Mostra ed è il terzo di fila, quindi è giusto che la trilogia si completi qui”.

Zendaya era la prima scelta di Paul Schrader per interpretare Maya, ma non sono riusciti a raggiungere un accordo sul compenso.

In un’intervista del 2022 con The Hollywood Reporter, Paul Schrader ha parlato di come lo stile del film serva a creare un’atmosfera di disagio e estraneità: “Beh, c’è freddezza; c’è un senso di riservatezza – nella performance, nella scenografia. Non ci sono molti mobili in giro, e cosa c’è con quelle meduse sulla carta da parati? Quindi c’è una sorta di distanza, che è intenzionale. E quella piccola stanza in cui vive, che non ha senso. Quindi, sì, stai usando quegli elementi stilistici per far sentire allo spettatore che c’è un divario tra ciò che vuoi sentire e ciò che senti. E questo è un divario calcolato che crei stilisticamente – a volte usando la telecamera, più spesso non usando la telecamera, non dando certe cose. Crea un senso di disagio, che ti fa sentire, ‘questa potrebbe essere una storia che conosco molto bene, ma in qualche modo la sto guardando e non penso di conoscerla molto bene’.

Questo film è stato il terzo nella lista dei film preferiti del 2023 di John Waters.

Il titolo ha un doppio significato. “Master Gardener” designa un programma di certificazione, generalmente sotto gli auspici di università negli Stati Uniti e in Canada, che fornisce una formazione intensiva in orticoltura a individui che poi utilizzano quella conoscenza delle piante in contesti professionali o di volontariato. Ma “master” è anche usato qui nel contesto di “razza padrona”, la falsa visione del mondo pseudoscientifica nazista che sosteneva che i cosiddetti “ariani” (l’etichetta storica dei nazisti per le persone bionde e dagli occhi azzurri di discendenza tedesca e non ebraica) erano superiori a qualsiasi altro gruppo, in particolare al popolo ebraico.

Come per molti film girati negli ultimi tre anni, la pandemia di Covid-19 ha avuto un notevole impatto su Master Gardene. Il film doveva essere inizialmente girato in Australia ma, a causa del lockdown, la produzione ha dovuto spostare le riprese in Louisiana. Sebbene ci siano stati molti ostacoli da superare, fra cui dover girare in un periodo dell’anno precedente alla stagione della grande fioritura, si sono presentati molti vantaggi. Gracewood, la grande tenuta che si vede nel film, è stata ricreata unendo insieme le immagini di due ex piantagioni, Greenwood e Rosedown, trasformate entrambe in giardini botanici.

Curiosità con “SPOILER” sul film

Il taglio di capelli che Joel Edgerton indossa mentre interpreta Narvel Roth in questo film è ufficialmente noto come undercut (lungo e pettinato all’indietro sulla parte superiore e rasato corto ai lati), ma è colloquialmente noto come “Gioventù hitleriana” o “Gioventù nazista” per la sua forte associazione e popolarità con l’organizzazione giovanile del partito nazista in Germania prima e durante la seconda guerra mondiale. Sebbene nel ventunesimo secolo il taglio di capelli sia indossato anche da molte persone senza alcuna associazione con il nazismo o il fascismo, molti articoli hanno notato la sua crescente popolarità tra i leader di estrema destra, neofascisti e suprematisti bianchi (ad esempio, “A Haircut Returns From the 1930s” di Alex Williams, pubblicato sul New York Times il 15 novembre 2011; “Does This Haircut Make Me Look Like a Nazi?” di Monica Hesse e Dan Zak, pubblicato sul Washington Post il 30 novembre 2016; e “This Wildly Popular Haircut Has a Serious Neo-Nazi Problem” di Scott Christian, pubblicato su Esquire Magazine nell’agosto 2017). È probabile che sia questo taglio di capelli a spingere RG e Sissy a chiamare Narvel un “Proud Boy” (un moderno gruppo suprematista bianco che opera sotto gli auspici del patriottismo e dei valori cristiani conservatori), così come i graffiti con la svastica nella cabina di Narvel.

Note di produzione

“Il Maestro Giardiniere” di Paul Schrader è la potente storia di un uomo tormentato dal proprio passato di killer prezzolato e suprematista bianco, che riflette le tensioni razziali dell’America contemporanea. Anche se inizialmente non era stata progettata come una trilogia, Il maestro giardiniere segna il culmine di un trittico di film iniziato nel 2017 con First Reformed – La creazione a rischio. Come per Il collezionista di carte (2021), Il maestro giardiniere è una nuova variazione di Schrader sul tema di “un uomo solo in una stanza”, in cui una figura solitaria attende un cambiamento, mentre combatte con il passato, nascondendosi dietro il lavoro. Tali storie hanno origine all’inizio della carriera di Schrader. “Il personaggio si è evoluto inizialmente con Taxi Driver (1976), come sviluppo dell’eroe esistenziale della narrativa europea”, ha detto il regista. Ogni capitolo della trilogia si concentra su un uomo nel pieno di una crisi esistenziale – ha una vita solitaria e si nasconde dietro il proprio lavoro -, che sia un reverendo, un giocatore di carte o, nel caso di Il maestro giardiniere, un orticoltore.

In “Il Maestro Giardiniere”, Schrader ha ritrovato molti componenti chiave della troupe con la quale aveva precedentemente lavorato in First Reformed – La creazione a rischio e ne Il collezionista di carte. Innanzitutto Alexander Dynan, che è ritornato ad essere il suo direttore della fotografia. “Alex, diversamente da me, è molto puntiglioso. Legge la sceneggiatura e poi realizza i suoi storyboard personali, con grafici e disegni”, racconta Schrader. “In altri progetti ho lavorato con direttori della fotografia che non ti seguono allo stesso modo di Alex. Se commetto un errore, Alex se ne accorge e me lo segnala immediatamente”. Schrader ha ritrovato anche come addetto al montaggio Benjamin Rodriguez, Jr., che aveva lavorato con lui sin da Cane mangia cane (2016) e lo scenografo Ashley Fenton con cui aveva lavorato per Il collezionista di carte. “Lavorare con persone con cui hai un rapporto continuativo rende la fase di pre-produzione molto più semplice”, racconta Schrader. “Hai sempre bisogno di persone che semplifichino e rendano efficiente la fase di pre-produzione”.

Dichiarazioni del regista

Per Schrader si torna sempre a quell’uomo solo in una stanza. “Si parte dal giardinaggio, come Il collezionista di carte parte dal gioco

d’azzardo”. Ma questo è solo l’inizio del processo creativo, ha detto il regista. “Mi sono chiesto: perché questo giardiniere è così isolat da tutti? Da lì ho pensato al programma protezione testimoni, e di nuovo una domanda: perché è nel programma? Così l’idea si è trasformata ed è diventata quella di un assassino al soldo dei suprematisti bianchi”. Per Schrader, la storia deve seguire una logica: “Con queste domande il suo isolamento è diventato del tutto comprensibile. Come gli dice il suo agente, non si libererà mai da questa ombra, che indossa ogni giorno sulla propria pelle sotto forma di tatuaggi”. Pur presentando alcune tecniche narrative simili ai lavori precedenti, “Il Maestro Giardiniere” si discosta da ciò che è venuto prima. “Bisogna creare un ambiente sociale diverso per ogni film, e farci muovere un po’ i personaggi. Sta tutto nel trovare sempre nuovi elementi”, ha detto Schrader.

Sebbene l’impianto della storia assomigli alle precedenti interpretazioni dell’“uomo solo in una stanza”, il modo in cui Schrader rivede e manipola il tema produce storie molto potenti. In Il maestro giardiniere la nozione centrale è la triade, che sia sesso, razza e genere o la triade di personaggi Haverhill, Narvel e Maya. Per la prima volta dopo “Taxi Driver”, Schrader ha inserito due donne in una di queste storie. “Mi chiedevo cosa sarebbe successo se Betsy, il personaggio interpretato da Cybill Shepherd, si fosse presa un caffè con Iris, quello interpretato da Jodie Foster”. Schrader è inoltre consapevole che ciò che una volta veniva considerato accettabile sullo schermo è radicalmente cambiato. In questa prospettiva, ha voluto raccontare la sua storia in un modo che fosse autentico, ma che rappresentasse allo stesso tempo un riflesso della società contemporanea. “Non accettiamo più l’idea che un rapporto tra un uomo di 55 anni con una donna di venticinque anni sia qualcosa di perfettamente naturale”, ha detto Schrader.

Sebbene l’impianto della storia assomigli alle precedenti interpretazioni dell’“uomo solo in una stanza”, il modo in cui Schrader rivede e manipola il tema produce storie molto potenti. In “Il Maestro Giardiniere” la nozione centrale è la triade, che sia sesso, razza e genere o la triade di personaggi Haverhill, Narvel e Maya. Per la prima volta dopo “Taxi Driver”, Schrader ha inserito due donne in una di queste storie. “Mi chiedevo cosa sarebbe successo se Betsy, il personaggio interpretato da Cybill Shepherd, si fosse presa un caffè con Iris, quello interpretato da Jodie Foster”.

Schrader è inoltre consapevole che ciò che una volta veniva considerato accettabile sullo schermo è radicalmente cambiato. In questa prospettiva, ha voluto raccontare la sua storia in un modo che fosse autentico, ma che rappresentasse allo stesso tempo un riflesso della società contemporanea. “Non accettiamo più l’idea che un rapporto tra un uomo di 55 anni con una donna di venticinque anni sia qualcosa di perfettamente naturale”, ha detto Schrader. Nel film la Maya di Swindell ha circa venticinque anni, Narvel è sulla cinquantina inoltrata, mentre la signora Haverhill è la più anziana dei tre. Schrader voleva che questa differenza di età fosse evidente all’interno del film. Il maestro giardiniere è un film dove l’età, il genere e la razza collidono fra loro, generando risultati esplosivi.

Il Maestro Giardiniere – La colonna sonora del film

Le musiche originali sono del compositore Devonté Hynes (Palo Alto, Queen & Slim, Nessuno di speciale, Due donne – Passing, We Are Who We Are).

(Palo Alto, Queen & Slim, Nessuno di speciale, Due donne – Passing, We Are Who We Are). Per i titoli di coda del film Hynes ha collaborato con Schrader che aveva trovato il brano perfetto per il finale. “Una sera navigando su iTunes mi sono imbattuto in una canzone di S.G. Goodman intitolata ‘Space and Time’ e ho subito pensato che fosse fantastica”. La produzione si assicurò i diritti del brano, ma sentimmo che la Goodman, che era una cantautrice proveniente dalla zona degli Appalachi del West Kentucky, non era la scelta più adatta per le tematiche trattate dal film. Hynes perciò contattò Mereba, una cantautrice, rapper e produttrice americana che ha cantato la splendida versione del brano che si può ascoltare in chiusura del film

Nato e cresciuto in Inghilterra, Devonté Hynes (meglio noto come Dev Hynes) ha iniziato a suonare nel gruppo punk Test Icicles prima di pubblicare due album di acustic-pop sotto lo pseudonimo di “Lightspeed Champion”. A partire dal 2011, Hynes ha pubblicato come solista, sotto il nome di “Blood Orange”, quattro album: Coastal Grooves, Cupid Deluxe, Freetown Sound e Negro Swan e nel 2019 il mixtape Angel’s Pulse, che hanno avuto un enorme successo di critica. Le sue canzoni e i suoi album esplorano l’ambiguità e le incertezze dell’identità nel Ventunesimo Secolo, toccando argomenti come la memoria, il trauma, la depressione e l’ansia. Allo stesso tempo, celebrano le vittorie delle comunità vulnerabili, abbracciando la diversità delle persone di colore, delle comunità queer e trans e degli spazi in cui queste esperienze si intrecciano.

1. Opening (1:50)

2. Narvel & Isobel (1:12)

3. Narvel & Norma (1:04)

4. Flower Bed (1:18)

5. Smoking (0:52)

6. Sleeping / Gunshot (1:13)

7. Getting Dressed (1:10)

8. Bedroom (1:44)

9. Potting Shed (1:24)

10. Plants (2:40)

11. Beat Up (1:17)

12. Calling Neruda (1:22)

13. Drugs (3:37)

14. Waiting for May (8:03)

15. Withdrawal (1:51)

16. Tattoos (3:20)

17. Neruda (1:19)

18. Tattoos II (4:26)

19. Surveying Damaged Gardens (1:42)

20. Magical Bloom (1:12)

21. Maya Arrives / Smoking II (0:47)

22. Bedroom II (0:34)

23. Pick Up (0:34)

24. Johnny Boy (0:44)

25. Graffiti (1:34)

26. Storm (2:00)

27. Prelude to Space and Time (0:47)

28. Space and Time – Mereba (5:15)

La colonna sonora de “Il Maestro Giardiniere” è disponibile su Amazon.