Il mostro dei mari: trailer italiano e anticipazioni del film di Netflix Animation

Dall’8 luglio su Netflix Il mostro dei mari, nuova entusiasmante avventura animatadiretta da Chris Williams (Oceania). La trama segue la vita di un leggendario cacciatore di mostri marini che viene sconvolta quando una giovane ragazza si nasconde sulla sua nave e fa amicizia con la bestia più pericolosa di tutte. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate e fanno la storia.

