Il patto del silenzio – Playground: trailer italiano del film sul bullismo al cinema dal 2 marzo

Dopo la tappa al Festival di Cannes, dove ha ricevuto il Premio Fipresci come Miglior film, dal 2 marzo nei cinema con Wanted Cinema Il patto del silenzio – Playground. Il film è la sorprendente opera prima della regista belga Laura Wandel che racconta la realtà del bullismo scolastico con un tocco delicato e al contempo deciso, tutto femminile. un’indagine psicologica nel mondo del bullismo scolastico brillantemente interpretata da due giovanissimi esordienti. “Il patto del silenzio – Playground” film prezioso per tutti, e, in particolare, per insegnanti, genitori e figli.

Il patto del silenzio – Trama e cast

La trama ufficiale: Nora (Maya Vanderbeque), al suo primo anno di scuola, inizia a frequentare lo stesso istituto di suo fratello maggiore Abel. Quando assiste a un atto di bullismo nei confronti di Abel (Günter Duret) da parte di altri bambini, Nora, scioccata, cerca di proteggerlo avvertendo il padre e le insegnanti. Ma Abel la costringe a rimanere in silenzio. Intrappolata in un conflitto di lealtà, Nora dovrà cercare con difficoltà di trovare il suo posto nel nuovo ambiente, divisa tra il mondo dei bambini e quello degli adulti.

Il cast del film include anche Lena Girard Voss, Simon Caudry, Thao Maerten, James Seguy, Naël Ammama, Émile Salamone, Karim Leklou, Laura Verlinden, Laurent Capelluto, Sandrine Blancke, Monia Douieb, Michel Israël, Sophia Leboutte, Muriel Bersy, Kylian Decorne, Anne-Pascale Clairembourg, Marie-Christine Georges.

Il patto del silenzio – Trailer e video

Curiosità sul film

L’intero film è girato con la macchina da presa posizionaya all’altezza degli occhi di un bambino, rafforzando l’idea che gli eventi siano visti dalla prospettiva di un bambino. La regista Lara Wandel a questo proposito: “Sì. Molto presto ho avuto l’intuizione di filmare in questo modo, di adottare questo aspetto immersivo per essere il più vicino possibile a ciò che Nora vive e sente, in modo che lo spettatore si proietti in questa storia e proietti elementi della propria esperienza in essa.”

I titoli di coda non presentano colonna sonora.

Wanted Cinema distribuisce il film con il patrocinio di Save The Children e in collaborazione con Telefono Azzurro e ANPE (Ass. Nazionale Pedagogisti Italiani).

Lara Wandel – Note biografiche

Laura Wandel è nata nel 1984 in Belgio, dove ha studiato regia presso la scuola IAD. Il suo saggio di fine corso, “Murs”, è stato selezionato da molti festival in tutto il mondo. Dopo il suo primo cortometraggio, “O négatif”, ha diretto nel 2014 “Les corps étrangers”, selezionato in concorso al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard. Nella stessa sezione è stato poi presentato nel 2021 anche “Il patto del silenzio” (Un monde – Playgrond), il suo primo lungometraggio, che si è aggiudicato il Premio Fipresci. Il film ha ottenuto un buon successo a livello internazionale, vincendo circa 25 premi in tutto il mondo. In Belgio ha avuto 8 candidature e 7 Premi Magritte 2022, tra cui quelli per la migliore regia e la migliore opera prima.

Intervista con la regista

Perché hai scelto l’infanzia come soggetto e la scuola come luogo per il tuo primo film?

Ho scelto la scuola, e soprattutto il suo cortile, perché è una micro-società. Nella scuola c’è il tema dell’integrazione. Ma ho osservato i cortili per diversi mesi prima di girare il film e ho colto un senso di territorialità, in cui ognuno deve cercare di trovare il proprio posto. L’infanzia è il periodo delle prime scoperte, quando la vita e le relazioni sono vissute in modo molto intenso. È in questo momento che il nostro paesaggio interiore viene disegnato e costruito. L’inizio della scuola influenza questo panorama, che spesso determina la nostra visione del mondo da adulti. Oltre che a leggere e scrivere, impariamo ad avere un rapporto con gli altri.

Volevi dimostrare che l’infanzia non è sempre tenera e rosea, che a volte è un mondo crudele, violento e conflittuale?

Sì, perché la bellezza dell’infanzia è tutta poesia ma anche tutta crudeltà. Il confine tra questi due aspetti è molto labile.

Perché la madre di Abel e Nora è assente, e perché il film non dice nulla su questa assenza?

Volevo rimanere nel mondo dei bambini e della scuola, mostrare il mondo esterno il meno possibile. È difficile per Nora vedere suo padre affrontare tutti i problemi da solo. Forse la madre è a casa o forse no, non lo sappiamo e non volevo spiegarlo. Perché per i bambini c’è il mondo della scuola, e, al di fuori di questo, non esiste quasi nient’altro. Generalmente, al di fuori della famiglia, questo è l’unico mondo che il bambino conosce, questa è la sua rappresentazione del mondo. D’altra parte, non dire nulla sull’assenza della madre significa lasciare libero lo spettatore. Per me è molto importante che lo spettatore faccia suo il film, e perché possa proiettare cose da lui o lei, devi dargli spazio. Non puoi dare al pubblico tutto su un piatto d’argento, il fuori scena è molto importante.

La madre è assente e il padre è disoccupato. Questa doppia situazione rafforza una differenza per Nora e Abele? O anche una forma di vergogna, un complesso di inferiorità?

Sto parlando del Belgio, dove avere un genitore disoccupato è abbastanza comune. Ma per Nora, non risulta più normale non appena gli altri bambini mettono all’indice questa situazione e ciò cambia la sua visione di suo padre. D’altra parte, idealizza altri genitori come la madre della sua amica Victoire che organizza compleanni. Nora vorrebbe che suo padre fosse come questa madre. Il padre si trova anche di fronte a una certa violenza sociale, ad esempio quando Nora gli chiede perché non lavora come gli altri genitori.

Abel è tormentato dai suoi amici e non si difende. Nora vorrebbe denunciare questa ingiustizia al padre, ma Abel non vuole. Sono questi conflitti e patti di lealtà a creare tutta la tensione nel film.

Esattamente. E il padre di Nora le chiede di reagire e di tenerlo informato su come stanno andando le cose per Abel, il che aggiunge ancora più pressione conflittuale su Nora. Questo film parla anche della necessità di aiutarsi a vicenda. Ma come? A volte vuoi aiutare, ma l’azione che intraprendi potrebbe finire nella direzione opposta. È complicato. Viviamo in una società frenetica in cui non c’è tempo per affrontare le cause profonde dei problemi. Nel cortile della scuola ci sono molestie, ma anche ignoranza, mancanza di attenzione e ascolto. Ho l’impressione che la violenza non venga dal nulla. Di solito viene da una ferita, da una sensazione che non viene riconosciuta e ascoltata, e purtroppo si trasmette molto rapidamente. Nel film c’è la volontà di non giudicarlo.

Gli adulti (genitori, insegnanti, dirigenti scolastici…) fanno quello che possono, ma non basta.

Questo è tutto. Il mio scopo non era quello di condannare nessuno. C’è un incontro con il preside, ma non è risolto tutto in una volta. Il supervisore è sopraffatto perché non ha tempo, ci sono troppi bambini e troppi conflitti da risolvere. Penso che la gentilezza sia innata, e poi si perda, ma penso che possa essere re-imparata. Alla fine del film, Nora ha attraversato una serie di esperienze, ma grazie all’ascolto e alla gentilezza ricevuta dal suo insegnate, riesce a fermare la violenza con un gesto di gentilezza.

Anche il padre di Nora è benevolo ma sembra impotente a risolvere i problemi dei suoi figli.

Volevo mostrarlo indifeso, perso, che cerca di agire, ma quando lo fa, si rivela ancora peggio. Per un padre, è insopportabile vedere i propri figli abusati, lo fa impazzire, forse gli ricorda cose che ha vissuto da bambino. Volevo rimandare lo spettatore alle difficoltà che avrebbe potuto provare da bambino a scuola.

Il patto del silenzio – Foto e poster