Il peggior lavoro della mia vita: trailer italiano e anticipazioni sul film con Gérard Depardieu

Il 24 marzo arriva nei cinema italiani con Notorious Pictures Il peggior lavoro della mia vita (Maison de retraite), la commedia francese di Thomas Gilou con Kev Adams, Gérard Depardieu e Daniel Prévost. La trama segue un giovane che viene condannato ai servizi sociali che consistono nel lavorare in una casa di riposo.

Trama e cast

La trama ufficiale: Un’improbabile storia di amicizia tra Milann (Kev Adams), un giovane detenuto costretto a lavorare in una casa di riposo piuttosto che andare in prigione, e un gruppo di anziani pensionati che non sono davvero preparati ad accettare questa nuova recluta. Finché non scoprono che Milann è un orfano come loro e decidono di lasciarlo entrare. Scopre anche che qualcosa non va perché i vecchi non ricevono mai alcuna visita e la casa di riposo sta rubando i loro soldi. Decide di aiutarli e organizzare una fuga, ma dove sarebbero andati?

Il cast de “Il peggior lavoro della mia vita” include anche Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau, Liliane Rovère, Firmine Richard, Marthe Villalonga, Marianne Garcia, Antoine Duléry, Jarry, Manda Touré, Omar Mebrouk, Oussama Kheddam, Lou Gala, Majid Berhila e Malik Diouf.

Trailer in lingua originale pubblicato l’11 gennaio 2022

Il regista Thomas Gilou (Chili con carne, La verità sull’amore) dirige “Il peggior lavoro della mia vita” da una sceneggiatura di Catherine Diament (Roommates Wanted) basata su un’idea originale dell’attore Kev Adams e lo sceneggiatore Romain Lévy (Gli 11 comandamenti, Gangsterdam).

L’attore Kev Adams ha recitato anche Les profs, Un sacchetto di biglie, Gangsterdam, Il tuo ex non muore mai e Le nuove avventure di Aladino.

Le musiche originali del film sono dei compositori Julien Cohen (Love Addict) & Claude Morgan (Il cornuto scontento).

Il regista Thomas Gilou parla della genesi del progetto che nasce dal suo incontro con Kev Adams.

Sì, era da un po’ che volevo lavorare con lui. Gli avevo proposto il ruolo principale di un soggetto che stavo sviluppando ma il film poi non si è potuto realizzare. Ci siamo incontrati in questa occasione e c’è stato subito un buon feeling reciproco. In effetti, è stato lui che mi ha chiamato per parlare di Il peggior lavoro della mia vita e mi ha detto che voleva che fossi io a dirigerlo. Pur essendo sorpreso e lusingato all’inizio, ho poi ascoltato la visione del film che avevano lui e Catherine Diament, la sua coautrice. Siamo stati subito d’accordo su di essa, abbiamo fissato la data delle riprese per gennaio 2020, abbiamo lavorato al casting e abbiamo iniziato l’avventura. Dico “avventura” perché a quel tempo i finanziamenti del film non erano affatto completi. Kev e la sua società, la My Family, hanno avuto il coraggio di iniziare davvero il progetto senza un piano di sicurezza… Posso dirvi che prendersi questo rischio con tanta volontà e dinamismo è estremamente raro nell’industria cinematografica!

Gilou ricorda l’arrivo del lockdown causa pandemia nel bel mezzo delle riprese.

Non appena abbiamo iniziato a preparare il film, abbiamo sentito delle voci preoccupanti ma non sapevamo bene di cosa si trattasse… A marzo, mentre eravamo nel bel mezzo delle riprese, siamo stati costretti a fermarci bruscamente con il primo lockdown… È stato un momento di totale incertezza, non avevamo assolutamente nessuna idea di quando, o se avremmo ripreso. Ognuno di noi era isolato a casa, Mylène Demongeot stava molto male a causa del Covid ma poi ci siamo ritrovati tutti alla fine della primavera per finire quest’avventura. Siamo stati anche una delle prime produzioni a poter riprendere,

stando attentissimi alle condizioni sanitarie, naturalmente. Era strano perché eravamo tutti molto ansiosi ma anche particolarmente felici di essere vivi… Lo ricordo come un momento di pura euforia.

Gilou parla del casting del veterano Gérard Depardieu.

Ho lavorato con Gérard 25 anni fa in Michou d’Auber, nel quale gli ho permesso di riscoprire le sue radici. Siamo sempre rimasti in contatto e l’ho voluto di nuovo con me in Marseille, la prima serie francese di Netflix con Benoit Magimel. Gérard fa le cose per passione: brontola e se non ne ha voglia, non le fa! In questo caso, per Il peggior lavoro della mia vita, ha accettato subito il lavoro.

Parla Kev Adams, cosceneggiatore, coproduttore e attore principale del film.

È un progetto a cui ho lavorato per 4 anni, dopo una conversazione con Romain Levy sul set di Gangsterdam. Un giorno, Romain mi ha detto “sarebbe divertente immaginare una fuga da una casa di riposo”, questa frase mi è risuonata dentro, ne ho parlato con alcuni amici sceneggiatori che pensavano che avrebbe potuto essere una storia valida all’interno della trama, ma che da sola non sarebbe stata abbastanza…Ne ho anche discusso con un amico che ha lavorato per diversi anni in una casa di riposo e che mi ha raccontato decine di aneddoti, incredibili, divertenti e commoventi… Ho “preso in prestito” molte cose da lui: l’anziano che dimentica tutto da un giorno all’altro, la vecchia signora che è un po’ ninfomane, ecc… In poco tempo, tutto questo ha iniziato a girare nella mia testa con il desiderio di farci qualcosa un giorno. All’origine, bisogna anche dire che sei molto legato ai tuoi nonni…Sì e lo sono da sempre… Il film è dedicato a mio nonno paterno Roger che è morto improvvisamente a causa del Covid alla fine del 2020. L’altro mio nonno non è più con noi, ma ho ancora la fortuna di avere le mie due nonne che sento al telefono almeno una volta alla settimana. Amo ascoltarle mentre mi raccontano le loro storie di un’altra epoca, pur essendo ancora parte della nostra!

Adams parla del suo lavoro sulla sceneggiatura.

Ho scritto un primo trattamento per conto mio ma non ero molto soddisfatto perché verteva troppo sulla commedia. Volevo che il film fosse anche emozionante, che parlasse di eredità, di scambio tra generazioni. È stato allora che ho incontrato Catherine Diament ed è stata lei a portare la morbidezza, la profondità che mancava nella sceneggiatura. Così abbiamo iniziato a lavorare insieme, ognuno completando il lavoro dell’altro e per la prima volta nella mia vita, mi sono trovato dietro un computer a scrivere situazioni e dialoghi! Mi è piaciuto molto questo esercizio, che era allo stesso tempo spaventoso e divertente, e che mi ha dato un vero senso di libertà…in dieci anni di cinema, non credo di aver mai difeso un film con tanta passione. L’ho coscritto, coprodotto, recitato, ero presente durante il montaggio, cosa che non mi era mai successa prima! Considero Il peggior lavoro della mia vita come il mio bambino. È un riflesso fedele di ciò che sono, di ciò che mi tocca in prima persona… Quindi sì, il film a volte è molto umoristico, ma è anche commovente. E poi la morale finale è, ai miei occhi, la migliore possibile e offre una soluzione concreta al problema del legame tra le generazioni.

Adams racconta come ha costruito il suo personaggio.

Come co-sceneggiatore, ho voluto divertirmi e immaginare un personaggio con dei difetti, delle ferite… Milann è un ragazzo che ha molto da imparare sulla vita. L’ho immaginato come un giovane uomo che sarebbe stato una sorta di eterno bambino ferito. Durante un viaggio con amici, ho incontrato un ragazzo che mi ha raccontato della sua gioventù senza genitori, della sua permanenza in un orfanotrofio. Mi ha detto che, non avendo mai conosciuto i suoi nonni, non si era mai interessato alle persone anziane. Era una logica assurda, ma mi ha davvero commosso…Ed è vero: è crescendo con una nonna o un nonno che si impara ad amare, perché ti trasmettono delle cose, dei valori… È quando vedi una nonnina per strada che pensi alla tua e provi empatia. Se non l’hai sperimentato, è più difficile ed è così che ho voluto costruire Milann, rendendolo un ragazzo diametralmente opposto a quelli con cui sarà costretto a condividere la vita quotidiana. Ad un certo punto, nella prima parte del film, dice addirittura che questi piccoli vecchierelli “lo disgustano”. Poi, con l’avanzare della storia, impara a conoscerli e addirittura finisce per incontrare la famiglia che non ha mai avuto.

Adams sulla sua collaborazione con Gérard Depardieu.

Ho conosciuto Gérard sul set di Le nuove avventure di Aladino dove interpretava Cristoforo Colombo. Abbiamo fatto una scena insieme… È un animale: o gli piaci fin dall’inizio o no. Non sei tu a decidere! Sono stato fortunato che le cose siano scattate subito tra noi, soprattutto perché Gerard ha un figlio adolescente (Jean) che all’epoca amava i miei film. Dopo Le nuove avventure di Aladino, ci siamo lasciati dicendoci che sarebbe stato bello lavorare di nuovo insieme… Poi è arrivato il ruolo di Lino, l’ex pugile che è un po’ un patriarca, il capo della casa di riposo. All’inizio, era un personaggio scritto per Jean-Paul Belmondo… Sono andato a trovarlo nel sud della Francia, ha letto la sceneggiatura, gli è piaciuta molto e me l’ha detto, ma la sua salute non gli permetteva di recitare… Quando sono tornato a casa, ho pensato a chi altro avrebbe potuto interpretare Lino e il nome di Depardieu è venuto fuori immediatamente. Se Belmondo non poteva farlo, poteva farlo Gérard! Poi tutti mi hanno detto che ero un pazzo, che a lui non interessava più fare cinema, ma sono rimasto fedele alla mia idea. Avrò visto La capra almeno 57 volte… Noi siamo tuo padre, Due fuggitivi e mezzo, Cyrano de Bergerac o 1492 – La conquista del paradiso sono tra i miei film preferiti, quelli con cui sono cresciuto… Depardieu sa fare tutto, dal dramma alla commedia. È una bestia, una forza della natura: tutto ciò che amo! In 3 settimane, lo abbiamo chiamato, ha ricevuto la sceneggiatura, l’ha letta e ha detto di sì…Quando gli ho parlato del film, ho capito che aveva subito recepito il tema della comunicazione generazionale dietro la commedia. Mi ha parlato di frasi “importanti” che si era appuntato, come “in ogni giovane c’è un vecchio che si chiede cosa sia successo” o “è un orfano, come noi”… Così Gérard si è unito all’avventura e dal primo giorno sul set è stato Lino Vartan. Ogni mattina, questo mito del cinema (che ha venduto 380 milioni di biglietti in Francia!), andava al reparto trucco per farsi tingere i capelli di bianco perché, paradossalmente, era il più giovane del nostro cast senior! Girando con lui in questo film, ho vissuto una delle più belle storie della mia carriera…

