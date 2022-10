Festa del Cinema 2022, Il Principe di Roma: trama e anticipazioni del film con Marco Giallini

Dopo la tappa in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022 (sezione Grand Public), dal 17 novembre nei cinema d’Italia con Lucky Red Il Principe di Roma, il nuovo film di Edoardo Falcone che adatta il classico Canto di Natale di Dickens con Marco Giallini nei panni di un nuovo Ebenezer Scrooge, uno spregiudicato uomo d’affari romano di nome Bartolomeo con la grande ambizione di diventare nobile. Prodotto da Lucky red con Rai Cinema e in collaborazione con Sky, Il Principe di Roma è un progetto che nasce dalla voglia di adattare da un punto di vista tutto italiano e, in particolar modo, romano, l’amato racconto di Dickens, una storia fantastica, divertente e commovente che nonostante il passare del tempo mantiene ancora un messaggio estremamente attuale.

Il Principe di Roma – Trama e cast

La trama ufficiale: Roma, 1829. Bartolomeo (Marco Giallini) è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il Principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Affiancato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze.

Il cast del film include anche Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Filippo Timi, Denise Tantucci, Andrea Sartoretti, Giuseppe Battiston, Antonio Bannò, Liliana Bottone, Massimo De Lorenzo.

Curiosità

Edoardo Falcone dirige “Il Principe di Roma” da una sua sceneggiatura scritta con Paolo Costella (Gli anni più belli) da un soggetto di Marco Martani liberamente ispirato al Canto di Natale di Charles Dickens.

Il team che ha supportato il regista Edoardo Falcone dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Fabio Zamarion (Tolo Tolo), la montatrice Luciana Pandolfelli (Io sono Babbo Natale), la scenografa Paola Comencini (I Fratelli De Filippo) e la costumista Mary Montalto (Freaks Out).

“Il Principe di Roma” segna la terza collaborazione di Marco Giallini e il regista Edoardo Falcone dopo Se Dio vuole e Io sono Babbo Natale.

Le musiche originali del film sono di Michele Braga (La befana vien di notte II – Le origini, Il cattivo poeta, Freaks Out). Braga e il regista Edoardo Falcone hanno già collaborato per Questione di Karma e “Io Sono Babbo Natale”.

Chi è Edoardo Falcone?

Edoardo Falcone nasce a Roma dove studia ed inizia la propria formazione professionale frequentando la Scuola Internazionale dell’Attore “Alessandro Fersen” e lavorando come copywriter nel settore pubblicitario. Dopo anni di gavetta come attore e autore teatrale, approda al cinema nel 2010 scrivendo con Massimiliano Bruno e Andrea Bassi la sceneggiatura del film Tutto l’amore del mondo, regia di Riccardo Grandi. Nello stesso anno scrive con Gianluca Bomprezzi e Paolo Costella A Natale mi sposo, con la regia dello stesso Costella e, nell’anno successivo, Matrimonio a Parigi, scritto con Gianluca Bomprezzi e diretto da Claudio Risi. Continua nel frattempo la stretta collaborazione con Massimiliano Bruno. Insieme firmano il musical Poveri ma belli (2009), con le musiche di Gianni Togni e la regia di Massimo Ranieri, e il fortunato esordio cinematografico di Bruno Nessuno mi può giudicare (2011), a cui seguiranno Viva l’Italia (2012) e Confusi e Felici (2014) . Nello stesso periodo lavora con due capisaldi della commedia italiana, Carlo ed Enrico Vanzina. Insieme a loro scrive Mai Stati Uniti (2013) e Un matrimonio da favola (2014), entrambi per la regia di Carlo Vanzina. Dopo aver firmato con Davide Lantieri e il regista Alessio Maria Federici la sceneggiatura di Stai lontana da me (2013), scrive con Paolo Genovese ed Edoardo Leo la commedia romantica Ti ricordi di me? (2014), regia di Rolando Ravello. Nel 2015 arriva finalmente l’occasione per esordire alla regia. Se Dio vuole, scritto con Marco Martani ed interpretato da Marco Giallini e Alessandro Gassmann, ottiene un grande successo di critica e di pubblico in Italia e all’estero. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti il David di Donatello e il Nastro D’argento come Miglior regista esordiente, nonché il Premio del pubblico al Tokyo Film Festival. Nel 2016 scrive con Marco Martani e con il regista Fausto Brizzi Forever Young, per approdare l’anno successivo al suo secondo film: Questione di Karma. Interpretato da Fabio De Luigi e Elio Germano, scritto ancora una volta con Marco Martani, la pellicola riceve una candidatura ai Globi D’oro del 2017 come Migliore commedia dell’anno. Negli ultimi anni, pur continuando ad occuparsi dei suoi progetti registici, ha proseguito la sua attività di sceneggiatore. Nel 2017 ha scritto con Alessandro Bardani, Christian De Sica e Marco Martani Amici come prima, regia di De Sica; mentre nel 2020 è stata la volta de La mia banda suona il pop, regia di Fausto Brizzi, scritto con lo stesso regista, Alessandro Bardani e Marco Martani. Gli ultimi progetti in ordine di tempo sono stati D.N.A. (Decisamente Non Adatti), scritto l’anno scorso con Lillo e Greg, al loro esordio alla regia e Io Sono Babbo Natale, terza regia di Falcone che per l’occasione dirige Marco Giallini e Gigi Proietti, quest’ultimo nel suo ultimo film prima della morte avvenuta il 2 novembre 2020 all’età di 80 anni.

Il racconto originale

“Canto di Natale” è un racconto di Charles Dickens pubblicato per la prima volta a Londra da Chapman & Hall nel 1843 e illustrato da John Leech. La storia segue le peripezie sovrannaturali di Ebenezer Scrooge, un anziano avaro che riceve la visita del fantasma del suo ex socio in affari Jacob Marley e degli spiriti del Natale passato, presente e futuro. Dopo le loro visite, Scrooge si trasforma in un uomo più mite e generoso. Dickens ha scritto “Canto di Natale” durante un periodo in cui gli inglesi stavano esplorando e rivalutando le tradizioni natalizie del passato, inclusi i canti natalizi, e le usanze più recenti come le cartoline di Natale e gli alberi di Natale. Fu influenzato dalle esperienze della sua stessa giovinezza e dalle storie di Natale di altri autori, tra cui Washington Irving e Douglas Jerrold. Dickens aveva scritto tre storie di Natale prima di “Canto di Natale” ed è stato ispirato da una visita alla Field Lane Ragged School, uno dei tanti istituti per bambini di strada di Londra. Il trattamento dei poveri e la capacità di un uomo egoista di riscattarsi trasformandosi in un personaggio più comprensivo sono i temi chiave della storia. Tra gli accademici si discute se questa sia una storia completamente secolare o se sia invece un’allegoria cristiana. Pubblicata il 19 dicembre, la prima edizione esaurita entro la vigilia di Natale; entro la fine del 1844 erano state pubblicate tredici edizioni. La maggior parte dei critici ha recensito favorevolmente il racconto. La storia fu copiata illecitamente nel gennaio 1844; Dickens intraprese un’azione legale contro gli editori, che in seguito sono falliti, riducendo ulteriormente i piccoli profitti di Dickens dalla pubblicazione. lo scrittore ha continuato a scrivere altre quattro storie di Natale negli anni successivi. Nel 1849 iniziò le letture pubbliche della storia, che ebbero un tale successo che intraprese altre 127 rappresentazioni fino al 1870, anno della sua morte. “Canto di Natale” non è mai andato fuori stampa ed è stato tradotto in diverse lingue; la storia è stata adattata molte volte in film, rappresentazioni teatrali e operistiche e altri media.

La sinossi ufficiale del romanzo: Tintinnare di monete e frusciare di banconote: solo a questo pensa il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge. Ma tutto cambia nella magica e spaventosa notte di Natale quando Scrooge riceve la visita di tre spiriti che lo costringono ad aprire finalmente gli occhi. E il cuore. La più celebre storia di Natale, toccante parabola fantastica di Charles Dickens, in un volume illustrato da Iacopo Bruno.

Il racconto “Canto di Natale” è disponibile in una speciale edizione illustrata e tradotta in italiano su Amazon.

“Canto di Natale” al cinema

Il racconto “Canto di Natale” di Charles Dickens è un immarcescibile classico natalizio che funziona in quasi tutte le sue versioni, dal musical “Festa in casa Muppet” con l’accoppiata Muppet / Michael Caine, allo Scrooge formato “Paperone” del corto animato Canto di Natale di Topolino fino alla commedia dark e un po’ kitsch S.O.S. Fantasmi con Bill Murray. L’unica versione cinematografica deludente è purtroppo quella cupa e hi-tech di Robert Zemeckis realizzata con uno Scrooge animato in motion-capture interpretato da Jim Carrey, un’ambiziosa ma fredda cavalcata digitale che somiglia più ad un giro sulle montagne russe di un tetro luna park che al memorabile mix di storia di fantasmi e racconto natalizio che ha reso l’opera di Dickens immortale. Apple tv ha in uscita una moderna rivisitazione musicale di “Canto di Natale” dal titolo Spirited con protagonisti Will Ferrell e Ryan Reynolds in arrivo l’11 novembre al cinema e in streaming. L’adattamento più recente ha visto Guy Pearce nei panni di Scrooge nella cupissima miniserie tv di BBC One del 2019, considerata dalla maggior parte della critica troppo radicale e nichilista, più precisamente un critico l’ha definita “più shakespeariana che dickensiana”.

