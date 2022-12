Il regalo perfetto per chi ama gli show, le serie TV, il cinema e lo sport? Il nuovo Sky box di Sky

Il Natale è dietro l’angolo e il tempo di iniziare a scegliere i regali per il proprio partner, gli amici o i familiari è arrivato. Come far felici le persone amate regalando loro qualcosa di utile e, perché no, qualcosa che unisce tutti come una valanga di film e serie TV di cui poter parlare per mesi e mesi? L’intrattenimento, direttamente a casa tua, mette d’accordo tutti ed è per questo che da qualche anno a questa parte a farla da padrone durante le festività natalizie sono le carte regalo per i servizi di streaming disponibili in Italia.

Utilissime e preziose, le carte regalo però hanno lo svantaggio di togliere il divertimento di scartare qualcosa di fisico. E se vi dicessimo che c’è una soluzione molto economica, ricca di contenuti e con una bella confezione da scartare e aprire? Ci ha pensato Sky con le nuove Sky box che al prezzo di 39 euro ci danno la possibilità di regalare a chi amiamo ben 3 mesi di visione e con il decoder Sky Q incluso nella confezione.

Per il Natale 2022 sono due le Sky box che possiamo regalare a seconda dei gusti e delle passioni della persona a cui vogliamo bene. Lo Sky box Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema è pensato per chi non vuole perdersi gli show, le serie TV e i film di cui tutti parlano.

Lo Sky box che include Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport, invece, è la soluzione per gli amanti delle serie TV e di tutto lo sport, dai campionati di calcio italiani ed europei, passando per tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il Grande Tennis e oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo con NBA, Turkish Airlines EuroLeague e 7DAYS EuroCup.

Tutti i contenuti inclusi nel pacchetto Sky TV e Netflix + Sky Cinema



Lo Sky box Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema include tutto quello che una persona appassionata di show, serie TV e cinema può sognare, da tutto l’intrattenimento di Sky ai contenuti di Netflix, tutti disponibili in un unico posto e accessibili anche col controllo vocale di Sky Q.

Chi riceve in regalo questo pacchetto avrà accesso per tre mesi a migliaia di ore di contenuti esclusivi, tra film e serie TV:

Gli show e i reality di Sky , le serie Sky Original , tutti i film Sky Cinema con oltre 200 prime visioni l’anno;

, le serie , tutti con oltre 200 prime visioni l’anno; Il piano Standard di Netflix con accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma, dalle serie TV ai film, dai documentari ai programmi per bambini, in qualità HD 1080p e con visione su 2 schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie;

con accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma, dalle serie TV ai film, dai documentari ai programmi per bambini, in qualità HD 1080p e con visione su 2 schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie; L’intero catalogo di Paramount+, il nuovo servizio di streaming da poco sbarcato anche in Italia, con contenuti esclusivi come le serie TV Halo, 1883, Lasciami entrare e Circeo, ma anche centinaia di film da vedere e rivedere.

Tutti i contenuti saranno fruibili grazie al decoder Sky Q incluso all’interno del box, facile da collegare a qualsiasi TV dotata di ingresso HDMI e di una connessione internet. Non solo. Una volta collegato, Sky Q vi permetterà di accedere a tutte le applicazioni di cui oggi è difficile fare a meno, come YouTube, Spotify, Prime Video di Amazon, DAZN, RaiPlay e Disney+

Oltre a tre mesi di intrattenimento, quindi, chi riceverà in regalo lo Sky box Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema si ritroverà in casa il decoder col Telecomando Sky Q incluso nella confezione.

Chi è già titolare di un account Netflix può associarlo a Intrattenimento plus senza disdire l’abbonamento in corso, mantenendo così la cronologia di visione e dei contenuti preferiti. Una volta completata l’attivazione di Intrattenimento plus, verrà interrotto l’attuale metodo di pagamento Netflix. Per i primi 3 mesi il costo di Netflix è incluso nel codice promozionale del tuo Sky box, mentre dal 4° mese il costo verrà spostato nella tua fattura Sky alle condizioni di Intrattenimento plus.

Come attivare lo Sky box in modo facile e veloce

Tutto quello che deve fare chi riceve uno Sky box in regalo è aprire la confezione, collegare il decoder Sky Q al proprio televisore e alla rete internet, via Wi-Fi o tramite cavo Ethernet, e chiamare il numero di telefono gratuito 800 186 001 per attivare il codice promozionale incluso nella confezione.

In pochi istanti si avrà accesso a tutto l’intrattenimento di Sky e Netflix per tre mesi dal momento dell’attivazione.

Una volta terminati i tre mesi compresi nell’offerta potrai scegliere se continuare la visione al prezzo di listino, modificare la combinazione di pacchetti oppure disdire senza costi aggiuntivi, restituendo il decoder Sky Q.

Le Sky box possono essere acquistate al prezzo di 39 euro nei migliori negozi di elettronica e online (come MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony ed Expert) e anche su Amazon con consegna gratuita.