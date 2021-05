Il Sacro Male: trailer italiano dell’horror sovrannaturale prodotto da Sam Raimi

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano e una locandina ufficiale de Il Sacro Male (The Unholy), un nuovo horror in uscita nei cinema italiani il 20 maggio che arriva dai produttori Sam Raimi e Rob Tapert, il duo dietro il franchise Evil Dead – La Casa e la serie tv Ash vs Evil Dead).

La trama ufficiale:

Il Sacro Male racconta la storia di Alice, una ragazza non udente che, dopo una presunta apparizione della Vergine Maria, riacquista la capacità di sentire e di parlare ma soprattutto sembra essere in grado di guarire i malati. Molte persone, sentendo la notizia, accorrono nella piccola città del New England per assistere ai miracoli, tra cui un giornalista (Jeffrey Dean Morgan) che spera di rilanciare la propria carriera indagando su ciò che accade ad Alice. Quest’ultimo però, in seguito ad eventi terrificanti che riguardano le azioni della giovane, inizia a domandarsi se dietro ai presunti miracoli non ci sia qualcosa di più sinistro.

Il cast oltre a Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead), che torna all’horror dopo il sottovalutato The Possession, include anche Cary Elwes (Black Christmas), William Sadler (The Grudge), Katie Aselton (She Dies Tomorrow), Christine Adams (Sotto accusa – Bad Blood), Diogo Morgado (O Matador – L’assassino), Celeste Oliva (Amiche di sangue), Kiara Pichardo, Janelle Feigley, Marina Mazepa, Gisela Chipe, Bates Wilder, Dustin Tucker , Bill Thorpe e Danny Corbo.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Il Sacro Male” è diretto dall’esordiente Evan Spiliotopoulos che ha scritto anche la sceneggiatura basata sul bestseller omonimo di James Herbert Shrine. Spiliotopoulos è meglio conosciuto per il suo lavoro di scrittura su film come Hercules: Il guerriero, il reboot Charlie’s Angels, il remake La bella e la bestia e il sequel Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Spiliotopoulos ha scritto anche l’imminente spin-off Snake Eyes: G.I. Joe Origins ed è legato al sequel Bright 2 di Netflix.