Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim: video anteprima di otto minuti e colonna sonora del film anime (al cinema dal 1° gennaio 2025)

Dal 1° gennaio 2025 nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures il lungometraggio anime originale di New Line Cinema “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim”. Il pluripremiato regista Kenji Kamiyama (la serie TV “Blade Runner: Black Lotus” e “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”) riporta il pubblico alla scoperta dell’epico mondo portato in vita nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”, basata sui celebri libri di J.R.R. Tolkien.

Il Signore degli Anelli La guerra dei Rohirrim – La trama ufficiale

Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale, “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim” racconta il destino della Casata di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan. Un attacco a sorpresa da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a organizzare un’audace ultima resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg – una possente fortezza in seguito conosciuta come il Fosso di Helm. Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare il coraggio di guidare la resistenza contro un nemico mortale intenzionato alla loro totale distruzione.

Il Signore degli Anelli La guerra dei Rohirrim – Clip estesa in lingua originale con anteprima del film

Nella versione originale del film fanno parte del talentuoso cast vocale Brian Cox (“Succession”) nel ruolo di Helm Hammerhand, il potente Re di Rohan; con Gaia Wise (“A spasso nel bosco”) nel ruolo di sua figlia Héra, e Luke Pasqualino (“Snowpiercer”) nel ruolo di Wulf. Miranda Otto, interprete indimenticabile e pluripremiata della trilogia de “Il Signore degli Anelli”, riprende il ruolo di Éowyn, Scudiera di Rohan, come narratrice del racconto. Fanno parte dell’ensemble vocale anche Lorraine Ashbourne (“Bridgerton” su Netflix), Yazdan Qafouri (“I Came By”), Benjamin Wainwright (“World on Fire”), Laurence Ubong Williams (“Gateway”), Shaun Dooley (“The Witcher”), Michael Wildman (“Fast and Furious: Hobbs & Shaw”), Jude Akuwudike (“Beasts of No Nation”), Bilal Hasna (“Sparks”) e Janine Duvitski (“Benidorm”).

Il Signore degli Anelli La guerra dei Rohirrim – Nuova featurette in lingua originale

Kenji Kamiyama dirige da unna sceneggiatura Jeffrey Addiss & Will Matthews e Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou, da una storia di Addiss & Matthews e Boyens, basata sui personaggi creati da J.R.R. Tolkien. La consueta squadra creativa dietro la trilogia de “Il Signore degli Anelli” comprende anche i premi Oscar Alan Lee e Richard Taylor, insieme allo stimato illustratore di Tolkien, John Howe.

Il film è prodotto dal premio Oscar Philippa Boyens, membro del team di sceneggiatori delle trilogie de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”, insieme a Jason DeMarco e Joseph Chou, che, oltre ai loro numerosi progetti di animazione individuali, hanno collaborato alla serie “Blade Runner: Black Lotus”. I produttori esecutivi sono Fran Walsh, Peter Jackson, Sam Register, Carolyn Blackwood e Toby Emmerich.

La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono del compositore e pluripremiato music editor Stephen Gallagher (In The Dark, Conquering Cancer, Puppet Killer, Hippocratic).

Durante i suoi oltre due decenni nel settore, Stephen Gallagher ha lavorato a progetti che spaziano da successi mondiali insieme a leggende del settore come Peter Jackson, Brian Eno, Ed Sheeran, Nick Cave e Junkie XL a produzioni televisive vincitrici di Emmy, documentari indipendenti e teatro e danza contemporanei. Come lui stesso afferma, è entusiasta di “creare suoni e mondi dal suono”. La redazione musicale di Gallagher è nota per essere molto sensibile alla narrazione. È stato nominato tre volte per un MPSE Golden Reel Award. Nel 2022 ha vinto sia un Golden Reel che un Emmy Award per il suo lavoro sulla serie di documentari acclamata dalla critica di Peter Jackson The Beatles: Get Back. I suoi crediti come Music Editor includono i successi al botteghino della trilogia Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate, La desolazione di Smaug, Un viaggio inaspettato e il grande successo fantascientifico District 9. È stato supervisore del Music Editor per Amabili resti e il documentario West of Memphis. Gallagher è noto per la sua innata comprensione della colonna sonora per il cinema, che va dritta al cuore della storia, e per la sua capacità di fondere suono ed emozione nella colonna sonora perfetta. Ha composto e lavorato direttamente con gli attori sulle canzoni iconiche “Blunt The Knives” e “The Torture Song” per “Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato”. Nel 2021 è stato nominato per la migliore colonna sonora originale all’International Sound And Film Music Festival per il cortometraggio documentario Kimana Tuskers. Nel 2018 è stato nominato per un APRA Silver Scroll Award per la sua colonna sonora originale per il lungometraggio Human Traces. Ha composto musica aggiuntiva per accompagnare la colonna sonora originale di Brian Eno per Amabili resti. Le colonne sonore originali di Gallagher per i lungometraggi includono il pluripremiato horror/commedia canadese Puppet Killer e il documentario Conquering Cancer. Insieme a David Long, ha composto la colonna sonora per lo show vincitore dell’Emmy Award INSiDE e tre stagioni della serie per bambini della BBC Mystic. Gallagher è altamente adattabile, collaborativo e attento ai dettagli, concentrato sulla produzione di musica che supporti al meglio la narrazione più ampia. Altrettanto a suo agio nell’arrangiare per strumenti elettronici o orchestrali o nel tagliare una colonna sonora temporanea, ha la reputazione di fornire ai registi esattamente ciò che stanno cercando. Gallagher vive a Poneke Wellington, Aotearoa Nuova Zelanda. (“…uno dei compositori più umili ma tremendamente dotati con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Poterlo chiamare collega onora me, non lui.” – Conrad Pope compositore cinematografico e orchestratore per Star Wars, Jurassic Park e Lo Hobbit)

La colonna sonora include il brano originale “The Rider” che suona sui titoli di coda. La traccia scritta da Phoebe Gittins (che ha scritto la sceneggiatura del film con Arty Papageorgiou e Jeffrey Addiss e Will Matthews) e dal compositore David Long ed eseguita dall’artista folk-pop inglese Paris Paloma.

1. Overture (from “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”)

2. Hama’s Song – Yazdan Qafouri

3. Riders from the West March

4. The Witan

5. An Ill Omen

6. The Beast Is Rabid

7. Who Dares Occupy Isengard?

8. Call the Men to Arms

9. The Wisest Move

10. The Line of Helm

11. Arise, Arise Now

12. Edoras Burns

13. Call the Retreat

14. Surround the Keep

15. Pretty Words Will Not Save You

16. A Wraith

17. What Does Mordor Want with Rings?

18. Helm Hammerhand Still Stands

19. For Hope

20. Out of Time

21. One Small Chance

22. A Shield-maiden of Rohan

23. The Hornburg Will Fall

24. Let Mercy Rule This Day

25. The Tenth King of Rohan

26. Adventure Beckons

27. The Rider – Paris Paloma

28. Secret Tunnels

29. Lament for Helm – Lorraine Ashbourne

30. Hama’s Song (Hearth Edit) – Ben O’Leary

La colonna sonora di “Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim” è disponibile su Amazon.

Fonte: Stephen Gallagher