Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim – nuovi trailer, featurette, poster, popcorn bucket e un video musicale del fantasy d’animazione prodotto da Peter Jackson

Nuovi contenuti ufficiali per il prequel d’animazione in stile anime ambientato nell’iconica terra di Mezzo di Tolkien – Al cinema con Warner Bors. pictures Italia

Nuovi contenuti ufficiali per il lungometraggio d’animazione originale di New Line Cinema “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim“, in arrivo nelle sale italiane il 1° gennaio 2025 con Warner Bros. Pictures.

Il film riporta il pubblico alla scoperta dell’epico mondo portato in vita nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”, basata sui celebri libri di J.R.R. Tolkien – il film è diretto del pluripremiato regista Kenji Kamiyama (la serie TV “Blade Runner: Black Lotus” e “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”).

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim (La trama ufficiale del film)

Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale, “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim” racconta il destino della Casata di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan. Un attacco a sorpresa da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a organizzare un’audace ultima resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg – una possente fortezza in seguito conosciuta come il Fosso di Helm. Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare il coraggio di guidare la resistenza contro un nemico mortale intenzionato alla loro totale distruzione.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim (Nuovi trailer ufficiali in lingua originale)

Nella versione originale del film fanno parte del talentuoso cast vocale Brian Cox (“Succession”) nel ruolo di Helm Hammerhand, il potente Re di Rohan; con Gaia Wise (“A spasso nel bosco”) nel ruolo di sua figlia Héra, e Luke Pasqualino (“Snowpiercer”) nel ruolo di Wulf. Miranda Otto, interprete indimenticabile e pluripremiata della trilogia de “Il Signore degli Anelli”, riprende il ruolo di Éowyn, Scudiera di Rohan, come narratrice del racconto. Fanno parte dell’ensemble vocale anche Lorraine Ashbourne (“Bridgerton” su Netflix), Yazdan Qafouri (“I Came By”), Benjamin Wainwright (“World on Fire”), Laurence Ubong Williams (“Gateway”), Shaun Dooley (“The Witcher”), Michael Wildman (“Fast and Furious: Hobbs & Shaw”), Jude Akuwudike (“Beasts of No Nation”), Bilal Hasna (“Sparks”) e Janine Duvitski (“Benidorm”).

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim (Nuove featurette in lingua originale)

Con Kamiyama al timone, questo originale lungometraggio è prodotto dal premio Oscar Philippa Boyens, membro del team di sceneggiatori delle trilogie de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”, insieme a Jason DeMarco e Joseph Chou, che, oltre ai loro numerosi progetti di animazione individuali, hanno collaborato alla serie “Blade Runner: Black Lotus”. I produttori esecutivi sono Fran Walsh, Peter Jackson, Sam Register, Carolyn Blackwood e Toby Emmerich.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim (Video musicale “The Rider” di Paris Paloma)

La sceneggiatura è opera di Jeffrey Addiss & Will Matthews e Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou, da una storia di Addiss & Matthews e Boyens, basata sui personaggi creati da J.R.R. Tolkien.

La consueta squadra creativa dietro la trilogia de “Il Signore degli Anelli” comprende anche i premi Oscar Alan Lee e Richard Taylor, insieme allo stimato illustratore di Tolkien, John Howe.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim (Popcorn Bucket “War Hammer”)

Dopo avervi proposto i “Popcorn Bucket” di Deadpool & Wolverine, Terrifier 3 e Nosferatu stavolta torniamo nell’iconica Terra di Mezzo per un secchiello per popcorn che farà la gioia dei collezionisti di army di stampo medievale/fantasy e naturalmente di cosplayer e giocatori di D&D. Il secchiello creato per “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim” ha preso magicamente la forma di un Martello da guerra noto anche come Martello d’arme.

Questo strepitoso secchiello per popcorn sarà disponibili per gli spettatori della catena americana AMC Theaters e misura ben 68 centimetri di lunghezza. La testa del martello si apre in un grande secchiello per popcorn. Il martello da guerra per popcorn costa 32,99$ più tasse.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim (Nuovo poster ufficiale del film)