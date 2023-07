Il supplente: trailer italiano e colonna sonora del film di Diego Lerman presentato al Festival di Toronto (Al cinema dal 20 luglio)

Dal 20 luglio nei cinema italiani con Lucky Red Il supplente di Diego Lerman. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival 2022 e in concorso al San Sebastian Film Festival, dove ha ricevuto il “Silver Shell” a Renata Lermar per la miglior attrice non protagonista, arriva nei cinema italiani dal prossimo 20 luglio 2023.

Il Supplente – Trama e cast

La trama ufficiale: Lucio (Juan Minujín), un giovane professore universitario, accetta l’incarico di supplente in un liceo del quartiere in cui è cresciuto, nella periferia di Buenos Aires. Raccontando del senso e del valore della letteratura, cerca di suggerire ai suoi studenti una possibile alternativa alla dura realtà della loro vita quotidiana. Ma dovrà presto spingersi al di là della sua missione di insegnante per aiutare Dilan, un ragazzo preso di mira da un boss locale della droga.

Il cast include anche Alfredo Castro, Bárbara Lennie, María Merlino, Lucas Arrua, Renata Lerman, Brian Montiel e con la partecipazione speciale di

Rita Cortese Amalia.

Il Supplente – Trailer e video

Curiosità sul film

Diego Lerman dirige “Il supplente” da un soggetto di Diego Lerman & Juan Vera e una sceneggiatura di Diego Lerman, María Meira & Luciana De Mello.

Il cast tecnico: Fotografia di Wojciech Staron / Montaggio di Alejandro Brodersohn / Suono di Lena Esquenazi & Leandro De Loredo / Suono in presa diretta di Rubén Piputto / Scenografia di Marcelo Chaves / Costumi di Sandra Fink / Casting di María Laura Berch / Coaching di Soledad San Martín / Trucco e acconciature di Alberto Moccia.

La poesia di Juan Gelman che Lucio recita ai suoi studenti del corso di letteratura si intitola "El juego en que andamos" ("Quel che succede") e appartiene all'omonima raccolta di poesie pubblicata nel 1959.

Nel film recitano la figlia e la moglie del regista Diego Lerman: Renata Lerman interpreta Sol, la figlia adolescente di Lucio; María Merlino è l’insegnante, collega di lavoro, con la quale Lucio instaura un rapporto sentimentale.

Le musiche originali sono del compositore José Villalobos (One Life, Zero, The Sign, American Standoff, Eden, The Observed Life).

La colonna sonora include il brano “Huyan” interpretata da Shitstem che suona sui titoli di coda.

Note di regia

“A cosa serve scrivere? A chi scriviamo?”, chiede Lucio, il protagonista de Il supplente. La cultura sembra essere un privilegio di pochi e, allo stesso tempo, credo, un prerequisito essenziale per mettere in discussione e sfidare i paradigmi dominanti. Nel mondo esistono disfunzionalità profondamente radicate che ci dimostrano costantemente che qualcosa non va. Verso cosa stiamo correndo? La fine del capitalismo? Un’epoca di transizione? Alcuni vedono l’abisso e il collasso dell’umanità all’orizzonte.

Tuttavia, sono convinto che la chiave sia nell’istruzione, quella battaglia che combattono gli insegnanti in classe e fuori. A mio avviso, il compito da loro svolto è tanto emozionante quanto poco apprezzato e sottovalutato. La pandemia ha reso evidente il ruolo dell’istruzione e della cultura nella nostra società odierna.

Nella mia carriera da studente, alcuni insegnanti hanno lasciato un’impronta indelebile su di me. Non a caso, il legame tra insegnanti e studenti è a dir poco cruciale nella vita delle persone. Poi, ho vissuto l’esperienza anche dall’altra parte, sono stato insegnante in varie parti dell’Argentina e all’estero, ed è davvero gratificante vedere i progressi degli studenti a cui si insegna e sentirne la gratitudine, per non parlare della complicità che si crea con loro.

Con questo film ho voluto affrontare la linea fragile e sottile che rappresenta l’istruzione secondaria nelle periferie di Buenos Aires, mettendo in scena la coesistenza tra marginalità, sopravvivenza e lotta degli adolescenti che devono entrare in una società estremamente ostile nei confronti di chi non possiede alcun sostegno né un accesso a condizioni di vita di base.

Il dilemma che gli insegnanti si pongono è inquietante: oscillano tra il tentativo di fornire contenuti educativi e quello di affrontare le carenze più essenziali. La violenza diventa un fatto quotidiano in questi luoghi marginali e i tentativi di costruzione collettiva, la contestazione politica, gli scoppi di solidarietà e la distruzione sociale si fondono in modo contraddittorio e non possono essere chiaramente dissociati, diventando parte di un insieme complesso e controverso. Il supplente cerca di affrontare alcune di queste tensioni che coesistono senza una logica apparente.

Ma al di là dell’universo del film, c’è il contrappunto con un personaggio come Lucio, che proviene da un’altra classe sociale, un uomo in crisi di mezza età, con il suo mondo di sicurezze che crolla. Attraversa un momento della vita in cui tutte le sue certezze costruite svaniscono e rivelano un vuoto terrificante.

La sensazione di finitezza e di insignificanza appare al suo orizzonte: la mancanza di motivazione lo porta a interrogarsi sulle questioni più primarie: non c’è nulla di più inutile e necessario in questo mondo funzionale delle arti effimere. Ho investito diversi anni della mia vita in questo progetto e spero che possa stimolarvi e che non vi lasci indifferenti. Per me è stato un viaggio arricchente e, allo stesso tempo, una grande sfida.

[Diego Lerman]

Diego Lerman – Note biografiche

Diego Lerman (Buenos Aires, 1976) è un regista, sceneggiatore e produttore argentino. Ha diretto sei lungometraggi, di cui è anche coautore: Tan de Repente (2002), Pardo d’argento al Locarno Film Festival, Mientras Tanto (2006), presentato a Venezia alle Giornate degli Autori, La Mirada Invisible (2010) e Refugiado (2014), entrambi presentati a Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs, Una especie de Familia (2017), in concorso al Toronto Film Festival e premiato per la “Miglior Sceneggiatura” al Festival del Cinema di San Sebastian. Nelle selezioni ufficiali di questi ultimi è stato presentato anche il suo sesto film, El Suplente (2022).

Filmografia (esclusivamente da regista): 1999 – La Prueba – Short film / 2002 – Suddenlty (Tan de Repente) – Feature film / 2005 – La Guerra de los Gimnasios – Half-length film / 2006 – Meanwhile (Mientras Tanto) – Feature film / 2008 – Servicios Prestados – Documentary / 2010 – The Invisible Eye (La Mirada Invisible) – Feature film / 2014 – Refugiado – Feature film / 2015 – La Casa – TV series / 2017 – A Sort of Family (Una Especie de Familia) – Feature film

Il Supplente – Foto e poster