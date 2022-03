Il talento di Mr. C: trailer e tutte le anticipazioni sul film con Nicolas Cage

Il 22 aprile 2022 debutta nei cinema Il talento di Mr. C (The Unbearable Weight of Massive Talent), la commedia d’azione con protagonista Nicolas Cage che interpreta se stesso che si ritrova in una situazione in cui diventa un vero eroe come quelli che spesso ha interpretato sullo schermo.

Trama e cast

La trama ufficiale: Nicolas Cage interpreta…Nick Cage nella commedia d’azione “Il talento di Mr. C”. Creativamente insoddisfatto e di fronte alla rovina finanziaria, la versione romanzata di Cage deve accettare un’offerta da 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un pericoloso superfan (Pedro Pascal). Le cose prendono una svolta selvaggiamente inaspettata quando Cage reclutato da una agente della CIA (Tiffany Haddish) è costretto ad essere all’altezza della propria leggenda, incanalando i suoi personaggi più iconici e amati sullo schermo per salvare se stesso e i suoi cari. Con una carriera costruita proprio per questo momento, l’attore fondamentale e pluripremiato deve assumere il ruolo di una vita: Nick Cage.

Il cast del film include anche Neil Patrick Harris, Sharon Horgan, Jacob Scipio, Joanna Bobin, Ike Barinholtz, Sharon Horgan, Alessandra Mastronardi, Eli Jane, Lily Mo Sheen, Anna MacDonald, Joanna Bobin, Paco León, Rebecca Finch, Nick Wittman, Harry Taurasi, Björn Freiberg e Kristian Flores.

Il talento di Mr. C – trailer e video

Primo trailer in lingua originale pubblicato 14 dicembre 2021

Secondo trailer “Red Band” in lingua originale pubblicato il 9 marzo 2022

Curiosità

Il film è diretto da Tom Gormican, regista della commedia Quel momento imbarazzante con Zac Efron e creatore della serie tv Ghosted. Gormican dirige da una sua sceneggiatura scritta con Kevin Etten, autore prettamente televisivo che ha già collaborato con Gormican alla serie tv “Ghosted” e scritto episodi per Desperate Housewives, Reaper, Scrubs e Workaholics.

Alla fine delle riprese tutto il cast ha ricevuto in dono un cuscino con la faccia di Nicolas Cage firmato dallo stesso Cage

Cage riprende nel film alcuni dei suoi ruoli più iconici di film come Face/Off (1997), Con Air (1997), Via da Las Vegas (1995) e Fuori in 60 secondi (2000).

Cage è stato sempre contrario all’idea di interpretare se stesso anche come cameo rifiutando diverse offerte, ma ha cambiato idea dopo aver letto una lettera del regista Tom Gormican allegata alla sceneggiatura.

La sceneggiatura include apparizioni cameo per Quentin Tarantino, Charlie Sheen, Jim Carrey e Demi Moore (in sostituzione di Naomi Watts).

Secondo Cage, lui ha interpretato un personaggio simile a se stesso nel dramma Joe di David Gordon Green.

Nella vita reale Cage ha avuto problemi finanziari ma non ha mai dichiarato bancarotta e il suo patrimonio netto più basso non è andato sotto i 25 milioni.

Lionsgate ha pagato HBO Max e Paramount per avere i diritti del film

Considerata una delle migliori sceneggiature non prodotte, lo script de “il talento di Mr. C” è presente nella Blacklist 2019.

Cage ha scelto Tiffany Haddish sulla base di una raccomandazione del suo amico scrittore e regista Paul Schrader

Cage ha confermato che nel film userà le pistole dorate di Castor Troy da “Face/Off” (1997) nel film

Tiffany Haddish ha rivelato di aver raccontato a Cage la storia su come ha fatto sesso ad un primo appuntamento in un cinema mentre guardava “Face/Off”. Cage dopo aver sentito la storia ha riso e le ha detto che era un segno che si sarebbero sposati.

Cage non ha una figlia nella vita reale, ma ha due ragazzi: Weston di 25 anni, avuto dalla sua prima moglie, la modella Christina Fulton e Kal-El di 15 anni, dal nome Kryptoniano di Superman, avuto dalla quarta moglie, la cameriera asiatica Alice Kim.

Pedro Pascal, che un vero fan di Nicolas Cage, ha sostituito Dan Stevens precedente scelto per il ruolo di Javi Gutierrez.

“Il talento di Mr. C” è il film numero 103 di Cage.

Cage si unisce alla lista di attori che hanno interpretato se stessi in film tra cui AL Pacino, Bruce Willis, Keanu Reeves, John Malkovich, Sean Penn, Anna Faris, Charlie Sheen, Jean-Claude Van Damme, Bill Murray, Bruce Campbell, Joaquin Phoenix, Ben Affleck, Julia Roberts, James Franco e Arnold Schwarzenegger.

Nel film personaggio di “Nic Cage” non appartiene alla famiglia Coppola.

Cage ha rivelato che anche il suo personaggio in The Weather Man – L’uomo delle previsioni (2005) include elementi della sua vita, incluso il suo divorzio, la relazione con suo padre, il cambio del suo cognome e della sua caduta pubblica.

Il film avrebbe dovuto svolgersi tra New York nel primo atto e il Messico nel secondo e terzo atto. A causa della pandemia, la sede è cambiata in Ungheria. Le riprese sono iniziate nella città croata di Dubrovnik il 5 ottobre 2020.

Il personaggio di Tiffany Haddish nella sceneggiatura originale era un agente della CIA maschio descritto come “Un uomo stanco e sovrappeso” e si chiamava “Irving Duquesne”. Tiffany Haddish ha sostituito Paul Walter Hauser per il ruolo.

Sia Nicolas Cage che Tiffany Haddish si sono quasi uniti a Scientology.

“Il talento di Mr. C” è il terzo film in cui Cage interpreta due personaggi.

Tom Gormican voleva avere Angelina Jolie per un cameo, ma l’idea è stata abbandonata quando le riprese si sono spostate in Ungheria.

Cage ha detto in un’intervista che probabilmente non guarderà mai il film perché: “L’idea di diventare meta e interpretare una versione ‘surreale’ di me stesso o una interpretazione di una versione più giovane di me stesso entrerebbero in conflitto e potrebbe essere solo psicologicamente troppo invadente per un certo Nicolas Cage…Andrò alla prima ma probabilmente non sarò seduto tra il pubblico”.

Neil Patrick Harris fa parte di due delle prime grandi produzioni che hanno iniziato a girare in quarantena Matrix 4 e “Il talento di Mr. C”.

Per la prima volta dai tempi di Fuori di testa (1982), Cage è accreditato con il suo vero nome Nicolas Kim Coppola.

Cage ricreerà nel film la sua famigerata intervista nello show britannico Wogan nel 1990. Il copione di quella ospitata di Cage in tv prevedeva Cage che esce sul palco, saluta il pubblico, stringe la mano a Terry Wogan e poi si siede per una chiacchierata. Cage inveve spiazza tutti ed evita l’ingresso classico da talk show a favore di qualcosa di un tantino più eccentrico: entra in scena, si precipita in avanti fa una capriola, poi rincara la dose e come qualcuno che in futuro butterà 96 milioni di dollari in yacht di lusso, castelli europei, una coppia di King Cobra albini e un teschio di dinosauro di 67 milioni di anni, Cage comincia a lanciare soldi al pubblico e poi nell’ordine si esibisce in un calcio tra il karateka e il rocker, si leva il giubbotto che indossa e poi la t-shirt restando a torso nudo al fianco dell’imbarazzato ma sempre sorridente conduttore. Infine l’esagitato Cage comincia a colpire l’aria con una serie di pugni, porge la sua maglietta a Terry Wogan, si rimette il giubbotto, riposiziona il microfono e torna in sé iniziando l’intervista.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Mark Isham (The Accountant, Bill & Ted Face the Music, Judas and the Black Messiah, Onest Thief).

(The Accountant, Bill & Ted Face the Music, Judas and the Black Messiah, Onest Thief). Come la maggior parte dei film di Nicolas Cage, anche “Il talento di Mr. C” presenta canzoni di Elvis Presley.

