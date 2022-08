Il Talento di Mr. Crocodile: nuovo trailer italiano e anticipazioni del film per famiglie con Javier Bardem

Dal 27 ottobre nei cinema italiani con Sony Pictures e Warner Bros. Entertainment Italia Il Talento di Mr. Crocodile (Lyle, Lyle, Crocodile), un film live-action per famiglie, sulla scia dei film di Paddington, con protagonisti Javier Bardem, Constance Wu e il cantante vincitore di Amici Luigi Strangis che interpreta le canzoni di Lyle il coccodrillo. Il film è tratto dalla serie di libri best-seller di Bernard Waber che racconta la storia del coccodrillo Lyle e le sue avventure insieme alla famiglia Primm.

Trama e cast

La trama ufficiale: Quando la famiglia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle (voce italiana di Luigi Strangis), un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l’esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps (Brett Gelman), i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Javier Bardem), per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c’è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.

Il cast de “Il Talento di Mr. Crocodile” include anche il cantautore canadese Shawn Mendes (voce originale di Lyle il coccodrillo), Sal Viscuso, Don DiPetta, Chloe Camp, Lindsey Moser, Mac Wells, Yussie Jupiter, Melisa Lopez, Elijahawon Perrin, Cora Maple Lindell, Zeb Slone, Lyric Hurd, Serge Burack Jr., Danny Salomon, Cate Whitlatch, Niquitta S. Wolfe, Christine Moon, Bethania Ahadu, Donnie Cormier e Will Frontera.

Il talento di Mr. Crocodile – trailer e video

Primo trailer italiano ufficiale pubblicato il 22 giugno 2022

Secondo trailer italiano ufficiale pubblicato il 10 agosto 2022

Curiosità

Il film è diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon che insieme hanno diretto anche le commedie Blades of Glory – Due pattini per la gloria con Will Ferrell, Due cuori e una provetta con Jennifer Aniston e Jason Bateman e La festa prima delle feste con Bateman e Olivia Munn.

La sceneggiatura de “Il Talento di Mr. Crocodile” è scritta da Will Davies (Johnny English, Dragon Trainer, Mia e il Leone Bianco e la miniserie tv Man vs. Bee di Netflix) dalla serie di libri best-seller di Bernard Waber.

La voce nell’edizione italiana di Lyle il coccodrillo è del cantante Luigi Strangis vincitore della ventunesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Cantante polistrumentista, nato a Lamezia Terme (Catanzaro). Luigi Strangis entra nella scuola di Amici a settembre 2021 e durante la prima puntata del talent show, esibendosi con l’inedito “Vivo”, prodotto da Brail.

I libri di Bernard Waber sono stati già adattati nel film musicale d’animazione Lyle, Lyle Crocodile, andato in onda su HBO il 18 novembre 1987. Questo speciale fa anche parte della line-up di HBO “Storybook Musicals”.

Il libro originale

Bernard Waber (1921 – 2013) è stato un autore americano per bambini famoso per i libri The House on East 88th Street (1962), Lyle, Lyle, Crocodile (1965) e i successivi libri della serie “Lyle”. Waber ha scritto numerosi libri per bambini incentrati su avventure di animali, tra cui Do You See a Mouse?, Evie and Margie, An Anteater Named Arthur e A Lion Named Shirley Williamson. La sua serie “Lyle”, iniziata nel 1962, è stata la sua serie di libri per bambini più nota. Nei libri Lyle è un coccodrillo cittadino che vive in una vasca da bagno e porta gioia a tutti quelli che incontra. Nel 1954, Waber scrive il suo primo libro illustrato My Egg, Your Egg! di Eleanor Estes. Poco dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, Waber scrive il libro Courage. Nel libro, attraverso vari personaggi, ai bambini viene insegnato il significato del coraggio.

La sinossi ufficiale del libro: Lyle il coccodrillo vive in una casa sulla East 88th Street a New York City. A Lyle piace aiutare la famiglia Primm nelle faccende quotidiane e giocare con i bambini del vicinato. È il coccodrillo più felice che una casa abbia mai avuto, finché un vicino non insiste sul fatto che Lyle appartenga ad uno zoo! Grumps e la sua gatta, Loretta, non amano i coccodrilli e tutto ciò che Lyle fa per conquistarli sembra andare storto. Ci vorrà tutto il fascino e il coraggio di Lyle per rivelare l’eroe e l’amico dietro il grande sorriso da coccodrillo.

Il libro “Lyle, Lyle, Crocodile” è disponibile in edizione inglese su Amazon.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Matthew Margeson (Rocketman, Kingsman 1 & 2, Miss Peregrine, Eddie the Eagle, Manuale scout per l’apocalisse zombie).

Il film contiene canzoni originali interpretate da Shawn Mendes e scritte dagli autori di The Greatest Showman, Benj Pasek e Justin Paul.

Foto e poster