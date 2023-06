In The Fire: trama, foto e anticipazioni del film con Amber Heard in anteprima al Taormina Film Fest

RS Productions in collaborazione con Mirari Vos annuncia l’uscita nei cinema italiani, il prossimo autunno, di In The Fire, thriller sovrannaturale in costume diretto da Conor Allyn con Amber Heard e Eduardo Noriega. “In the Fire” segna il ritorno sul grande schermo di Amber Heard che per l’occasione verrà in Italia insieme al regista e a Eduardo Noriega per l’anteprima mondiale del film il 24 giugno al Taormina Film Fest.

Nel film Amber Heard è Grace, una psichiatra americana chiamata a risolvere il caso di un bambino disturbato e forse posseduto sul finire del 1800 in Colombia quando la psicanalisi non era ancora considerata una scienza – specie se praticata da una donna – ma tutti preferivano credere nella superstizione e nel maligno. Durante il viaggio la donna verrà messa alla prova non solo come medico ma anche come persona, e nella lotta tra scienza e fede dovrà trovare il modo per salvare il bambino e la sua famiglia, ma anche sè stessa.

In The Fire – Trama e cast

La trama ufficiale: Una psichiatra americana vedova e senza figli (Amber Heard) viene chiamata in una ricca fattoria in Colombia, a risolvere il caso di un bambino disturbato (Lorenzo McGovern Zaini). A contattarla era stata la madre del piccolo preoccupata anche dalle sempre più insistenti accuse da parte del prete locale e dai contadini – tormentati da misteriosi eventi avversi – che il piccolo fosse il diavolo. Quando la dottoressa arriva scopre che la madre del ragazzino è morta e che il padre stesso (Eduardo Noriega) ha iniziato a credere alla possibile possessione del bambino. Mentre la donna tenta una psicoanalisi del giovanissimo paziente, gli eventi nefasti si intensificano e la sua “cura” diventa una corsa per salvare il piccolo dalla furia dei concittadini… e forse anche da sé stesso, quando ella stessa inizia a temere che quel che sta succedendo nella “hacienda” abbia a che fare con qualcosa di orribile e sovrannaturale.

Il cast include anche l’esordiente Sophie Amber e l’italiano Luca Calvani nei panni di un prete (Padre Antonio), ruolo già interpretato da Calvani nella soap opera Beautiful. Calvani ha recitato anche in Maschi contro femmine, nel thriller d’azione Operazione U.N.C.L.E. e ha interpretato l’esploratore Umberto Nobile nel biopic Viaggio ai confini della terra.

Curiosità sul film

Conor Allyn, regista texano noto per titoli come il thriller d’azione Java Heat con Kellan Lutz e Mickey Rourke, il crime-thriller Caccia alla spia con Charlie Weber, il western No Man’s Land con Frank Grillo, George Lopez e Andie MacDowell e il film originale Netflix Walk. Ride. Rodeo. ispirato ad una storia vera.

Conor Allyn dirige “In The Fire” da una sua sceneggiatura scritta con Pascal Borno & Silvio Muraglia.

Il film è prodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment con Paradox Studios e Angel Oak Films.

“In The Fire” è il primo film promosso da Amber Heard dopo la battaglia legale con l’ex marito Johnny Depp. Ora, la priorità di Heard è porre l’attenzione sulla sua carriera cinematografica.

Amber Heard – Note biografiche

Amber Heard è attrice e attivista, la cui passione nell’arricchire la vita delle persone, continua dal grande schermo alla vita reale. La Heard ha fatto la sua prima apparizione nei panni del suo personaggio in “Aquaman”, Mera, nel film di Zack Snyder, “Justice League” uscito nelle sale nel novembre del 2017 e incassando 655 milioni di dollari in tutto il mondo. La vedremo presto protagonista nel film di Alex Ross Perry, “Her Smell” al fianco di Elisabeth Moss, film che è stato presentato in anteprima quest’anno al Toronto Film Festival e al New York Film Festival. Recentemente ha concluso le riprese del film di Nabil Elderkin, “Gully” accanto a Charlie Plummer. La Heard ha recitato nel film di Tom Hooper, “The Danish Girl” con Eddie Redmayne. Il film è stato presentato in anteprima, per la gioia della critica, ai Festival di Venezia e Toronto ed è poi uscito nelle sale nel gennaio del 2016. Nel 2015, era presente in due film presentati alla premiere del Tribeca Film Festival, “The Adderall Diaries” con James Franco, e “When I Live My Life Over Again” con Christopher Walken. Tra gli altri film a cui ha partecipato troviamo: “Magic Mike XXL” con Channing Tatum; “Three Days to Kill” di McG con Kevin Costner; “Machete Kills” di Robert Rodriguez; Robert “Paranoia” di Robert Luketic con Harrison Ford e Gary Oldman; “The Ward” di John Carpenter; “All the Boys Love Mandy Lane”; “Zombieland”; “The Stepfather”; “Pineapple Express”; “The Rum Diary”; “North Country”; “Drive Angry 3D”; “The Joneses”; “Never Back Down”; “Alpha Dog” e “Friday Night Lights”. Heard usa la sua piattaforma per difendere i diritti umani come attivista e filantropa. Nel 2003, la Heard ha iniziato a lavorare con la The Art for Elysium, dal quale è nato un sodalizio con il Children’s Hospital di Los Angeles. Sostenitrice da lungo tempo dei diritti delle donne e voce autorevole della comunità LGBTQ dal 2006, la Heard è coinvolta fattivamente con organizzazioni come Human Rights Campaign, ACLU e Equality Now. In collaborazione con la Amnesty International, la Heard si è recata presso il confine Messicano per offrire aiuto umanitario come traduttrice e nel 2018, è andata in missione in Giordania con la Syrian American Medical Society, per visitare e offrire supporto ai rifugiati Siriani. Proseguendo nell’espansione delle sue sfere d’influenza, è diventata di recente la nuova Portavoce Globale di L’Oréal ed è al lavoro per diffondere il loro mantra a tutte le donne “per cui ne valga la pena”. In veste di Human Rights Champion dello United Nations Human Rights Office, la Heard continua ad usare la voce guadagnata come attrice affinché trionfino i diritti umani per tutti.

Taormina Film Fest 2023

Il nuovo direttore esecutivo e co-artistico del festival, Barrett Wissman, ha annunciato la scaletta del 69° Taormina Film Fest che si terrà dal 23 giugno al 1° luglio.

“Siamo entusiasti di presentare una selezione incredibile di talenti e celebrità internazionali quest’anno a Taormina – ha dichiarato Barrett Wissman, chiamato a co-dirigere la Fondazione data il suo expertise pluridecennale in ambito musicale e cinematografico che vede la realizzazione di prestigiosi festival a livello mondiale (questo è il suo 150esimo). – Ringrazio la co-direttrice artistica Beatrice Venezi e il Sovrintendente della Fondazione Tao Arte Sicilia, Ester Bonafede, per aver reso possibile tutto questo e per avermi dato fiducia nel portare avanti un impegno così importante come la realizzazione di questo Festival. Anche se la mia nomina è avvenuta solo poche settimane fa, siamo riusciti a organizzare un programma che rappresenterà un nuovo importante corso per la Fondazione e per la città di Taormina, perla del Mediterraneo”.

Tra i titoli in programma a Taormina c’è la prima italiana di Indiana Jones e il quadrante del destino diretto da James Mangold, con la partecipazione di Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies e Mads Mikkelsen. Nella lista c’è anche I peggiori giorni, diretto da Edoardo Leo/Massimiliano Bruno; la prima mondiale di Billie’s Magic World, diretto da Francesco Cinquemani e interpretato da Alec Baldwin, William Baldwin, Valeria Marini, Mia McGovern Zaini, Soraya Azzabi ed Elva Trill; la prima internazionale del film al Sundance Divinity, diretto da Eddie Alcazar, la prima mondiale di Lo Sposo Indeciso, diretto da Giorgio Amato; la prima italiana di Little Richard: I Am Everything, diretto da Lisa Cortes; la prima italiana di Mille e uno, diretto da A.V. Rockwell e interpretato da Teyana Taylor; e la prima italiana del film d’apertura di Cannes Jeanne du Barry, diretto e interpretato da Maïwenn al fianco di Johnny Depp.

Il festival presenterà anche una retrospettiva sulla carriera di John Landis, Willem Dafoe e il regista Abel Ferrara, comprese le proiezioni dei sette film che hanno realizzato insieme. Taormina festeggerà anche i festeggiamenti per i 90 anni della Warner Bros, proiettando 25 dei suoi più grandi film degli ultimi 90 anni.

Il festival si aprirà con il galà di apertura di Pavarotti Forever al Teatro Antico di Taormina, a beneficio della Fondazione Luciano Pavarotti. La serata sarà caratterizzata da spezzoni di concerti e documentari nel corso degli anni, con ospiti speciali e luminari del mondo operistico e pop. Bella Thorne curerà una serata di gala dedicata ai cortometraggi.