Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo: la colonna sonora di John Williams per il 45° anniversario

Film E.T. L'Extraterrestre: la colonna sonora di John Williams in edizione limitata per il 40° anniversario

Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo quest’anno compie il suo 45° anniversario dalla sua uscita nelle sale nel lontano 1977, e in concomitanza con questo compleanno La-La Land Records propone una speciale riedizione della colonna sonora di John Williams in una tiratura limitata a 5000 unità. La colonna sonora di Williams, che aveva già collaborato con Spielberg (e vinto un Oscar) per Lo squalo, è stata candidata ai premi Oscar, ai BAFTA e ai Golden Globe. Singolarmente, quell’anno a vincere tutti questi premi fu la colonna sonora di Star Wars, anch’essa composta da John Williams.

“Incontri ravvicinati del terzo tipo” ha poi vinto due Grammy Awards nel 1979: uno per miglior colonna sonora originale e uno per la miglior composizione strumentale per Theme from “Close Encounters of the Third Kind”. La colonna sonora è stata registrata presso gli studi di registrazione Warner Bros. di Burbank, in California ed è stata distribuita nel 1977 in vinile, Stereo8 e musicassetta (nel 1990 è stata pubblicata la versione in CD), da Arista Records. La colonna sonora si rivelò anche un successo commerciale, piazzandosi a febbraio del 1978 al 17º posto della Billboard 200, la classifica dei 200 nuovi album discografici ed EP più venduti negli Stati Uniti, pubblicata ogni settimana dalla rivista Billboard; inoltre la colonna sonora è disco d’oro certificato con 500.000 copie vendute.

Scritto e diretto da Steven Spielberg, con Richard Dreyfuss reduce dal successo planetario de Lo squalo, Melinda Dillon che per il ruolo in questo film riceverà una candidatura all’Oscar alla migliore attrice non protagonista, Teri Garr meglio nota come la Inga di Frankenstein Junior e candidata all’oscar come miglior attrice non protagonista per Tootsie, il Bob Balaban di Stati di Allucinazione e 2010 – L’anno del contatto, Cary Guffey meglio noto come l’alieno H-7-25 di Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre e il regista François Truffaut. Il film racconta la storia di Roy Neary, un addetto al controllo delle linee elettriche dell’Indiana, la cui vita cambia dopo l’incontro con un UFO. Incontri ravvicinati era un progetto amato da tempo per Spielberg. Alla fine del 1973, ha sviluppato un accordo con la Columbia Pictures per un film di fantascienza. Sebbene Spielberg abbia ricevuto il merito esclusivo per la sceneggiatura, è stato assistito in fase di stesura da Paul Schrader, John Hill, David Giler, Hal Barwood, Matthew Robbins e Jerry Belson, i quali hanno tutti contribuito alla sceneggiatura in vari gradi. Il titolo deriva dalla classificazione degli incontri ravvicinati elaborata dall’astrofisico e ricercatore ufologico Josef Allen Hynek nel 1972, in cui un incontro ravvicinato “del terzo tipo” indica una osservazione di “esseri animati” in associazione con un avvistamento di UFO. Douglas Trumbull è stato il supervisore degli effetti visivi, mentre Carlo Rambaldi ha realizzato il designa degli extraterrestri.

Realizzato con un budget di produzione di circa 19 milioni di dollari, “Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo” stato un successo di critica e finanziario con un incasso di oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo. Vincitore di vari premi tra cui due Oscar (Miglior fotografia e Miglior montaggio sonoro) e un David di Donatello, nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America. Nel 1998 l’American Film Institute l’ha inserito al sessantaquattresimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.

Per celebrare il 90° compleanno di John Williams e il 45° anniversario del film classico INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO, La-La Land Records, Sony Music e Columbia Pictures presentano CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND: 45th ANNIVERSARY REMASTERED LIMITED EDITION, uno speciale Ristampa in 2 CD con la nostra presentazione restaurata e rimasterizzata della colonna sonora originale del compositore vincitore dell’Oscar John Williams (LO SQUALO, STAR WARS, SCHINDLER’S LIST) per il film di riferimento del 1977 INCONTRI Ravvicinati DEL TERZO TIPO, diretto da Steven Spielberg e con Richard Dreyfuss e Teri Garr. La colonna sonora del Maestro Williams incarna la meraviglia sconfinata di questo film classico: cercare e comunicare con le profonde distese dello spazio mentre esplora anche i misteri inconoscibili dell’anima umana. Questa edizione deluxe in 2 CD, meticolosamente prodotta, mixata e masterizzata da Mike Matessino, in consultazione con il compositore e regista, è stata ispirata dalla scoperta che Williams aveva originariamente progettato la colonna sonora come un doppio LP di 75 minuti. Il primo disco di questa presentazione prende spunto da quell’intento iniziale, espandendo e organizzando la partitura come una grande sinfonia contenuta in un unico disco. Il secondo disco offre un’esperienza altrettanto fresca della colonna sonora, composta da versioni discrete di spunti, alternative e selezioni non ascoltate sul disco uno, oltre a molte delle tracce dell’album del 1977, oltre a brani musicali inediti registrati per il film. Le esclusive note di copertina di Matessino esplorano questa colonna sonora iconica e maestosa, mentre il design artistico di Jim Titus ricorda profumatamente tutti quei sentimenti gioiosi generati da una delle più grandi esperienze cinematografiche di fantascienza di tutti i tempi. Questa è una versione in edizione limitata di 5000 unità.

NOTA: A parte l’annotazione “45th Anniversary” sulla copertina del CD, questa ristampa utilizza lo stesso master e lo stesso contenuto generale della nostra precedente versione su 2 CD del 40th Anniversary.

TRACK LISTINGS:

Disc 1: Close Encounters of the Third Kind – 45th Anniversary Edition

1. EXPANDED SOUNDTRACK PRESENTATION: Main Title and The Vision 1:29

2. Navy Planes 2:15

3. Lost Squadron 2:34

4. Trucking 2:09

5. Into the Tunnel and Chasing UFOs 3:56

6. Crescendo Summit 1:25

7. False Alarm and The Helicopter 4:20

8. Barry’s Kidnapping 6:22

9. Forming the Mountain 1:58

10. TV Reveals / Across Country 2:53

11. The Mountain 3:36

12. The Cover-up and Base Camp 3:56

13. The Escape 2:20

14. Climbing the Mountain 2:36

15. Outstretched Hands 2:50

16. The Light Show 3:47

17. Barnstorming 4:31

18. The Mothership 4:35

19. The Dialogue 4:28

20. The Returnees 3:58

21. The Appearance of the Visitors + 4:56

22. Contact 3:22

23. End Titles + 4:27

Disc 2: Close Encounters of the Third Kind – 45th Anniversary Edition

1. ALTERNATES AND ADDITIONAL MUSIC: Main Title 1:18

2. Roy’s First Encounter 2:44

3. Encounter at Crescendo Summit 1:25

4. Chasing UFOs 1:22

5. Watching the Skies 1:20

6. Vision Takes Shape 0:42

7. Another Vision 0:42

8. False Alarm 1:45

9. The Abduction of Barry 4:36

10. The Cover-up 2:31

11. TV Reveals 1:52

12. Roy and Jillian on the Road 1:20

13. I Can’t Believe It’s Real 3:25

14. Across the Fields 1:20

15. Stars and Trucks 0:49

16. Who Are You People? 1:38

17. The Escape (Alternate) 2:41

18. Climbing Devils Tower 2:11

19. Dark Side of the Moon 1:34

20. The Approach 4:32

21. Night Siege 6:27

22. The Conversation 2:23

23. Inside+ 2:34

24. Contact (Alternate) 2:51

25. Eleventh Commandment 2:00

26. TV Western 1:06

27. Lava Flow 1:47

28. The Five Tones 2:25

29. Advance Scout Greeting 2:58

30. The Dialogue (Early Version) 3:12

31. Resolution and End Title 6:55

L’edizione per il 45° anniversario della colonna sonora di “Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo” è disponibile sul sito ufficiale di La-La Land Records.