Dua Lipa sarà Meg nel remake live-action di Hercules?

Un nuovo rumor (Disney DisInsider) riferisce che la cantante e attrice Dua Lipa, vista di recente nella commedia d’azione Argylle – La super spia di Matthew Vaughn, pare sia corteggiata da Disney per il ruolo di Meg nel remake live-action di Hercules.

Quando il progetto è stato annunciato per la prima volta c’erano Joe e Anthony Russo (Avengers: Endgame) a bordo come produttori, Guy Ritchie (Alladin) designato alla regia, e Taron Edgerton e Ariana Grande candidati per i ruoli di Hercules e Meg.

Ora sembra che Disney abbia adocchiato Dua Lipa, vista anche nel blockbuster Barbie, per aggiungere un po’ di varietà alla fase casting, ma lo studio non ha ufficializzato la cosa, poiché che la fonte riporta solo che allo studio piace molto Lipa.

Parlando in precedenza di come sono stati coinvolti nel progetto, Anthony Russo ha spiegato:

Sia noi che i nostri figli siamo fanatici di Hercules. E avevamo sentito che la Disney era interessata a rivisitarlo e siamo innamorati dell’originale. E abbiamo realizzato un esempio del motivo per cui abbiamo ritenuto che sarebbe stato giusto produrre quel film ed eccoci qui.

Joe ha aggiunto: “Penso che tu debba sempre portare qualcosa di nuovo sul tavolo perché dal nostro punto di vista come narratori, non è convincente per noi fare una traduzione letterale. Lo abbiamo già fatto con i nostri film Marvel. Non facciamo traduzioni letterali dei fumetti perché pensiamo che se vuoi quella storia puoi andare a leggerla. Ti daremo una storia diversa. Penso che faremo qualcosa che sia sulla scia di l’originale e ci ispiriamo ad esso, ma portiamo sul tavolo anche alcuni nuovi elementi.”

In un’altra intervista, i Russo avevano rivelato che stavano ancora “aspettando una sceneggiatura” e che c’erano diversi spunti per aggiornare il formato musical ai tempi di TikTok.

Ci sono domande su come tradure il tutto in un musical. Il pubblico oggi è stato formato da TikTok, hai presente? Quindi quali sono le loro aspettative rispetto a come dovrebbe essere un musical da quel punto di vista? Queste domande rendono tutto molto divertente e ci aiuteranno a spingere un po’ i confini su come allestire un musical moderno.