Independent Spirit Awards 2022, vincitori cinema: La figlia oscura miglior film

Assegnati gli Independent Spirit Awards 2022, premio annuale riservato al cinema indipendente che celebrando il 37° anno. Il trionfatore della serata è stato La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal che si è portato a casa i tre premi principali: Miglior film, Miglior regista e Miglior sceneggiatura. Zola ha vinto nelle categorie miglior montaggio e miglio attrice protagonista (Taylour Paige), Summer of Soul è stato eletto come miglior documentario e il dramma giapponese Drive My Car ha vinto il premio come miglior film internazionale.

A seguire trovate tutti i premiati agli “Independent Spirit Awards 2022” per le categorie cinematografiche.

MIGLIOR FILM

A Chiara

C’mon C’mon

La figlia oscura – VINCITORE

The Novice

Zola

MIGLIOR OPERA PRIMA

7 Days – VINCITORE

Holler

Queen of Glory

Test Pattern

Wild Indian

MIGLIOR REGIA

Janicza Bravo – Zola

Maggie Gyllenhaal – La figlia oscura -VINCITORE

Lauren Hadaway – The Novice

Mike Mills – C’mon C’mon

Ninja Thyberg – Pleasure

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Together Together

Zola

La figlia oscura -VINCITORE

C’mon C’mon

Swan Song

MIGLIOR SCENEGGIATURA D’ESORDIO

Wild Indian

Cicada

Test Pattern

Mass

Pig – VINCITORE

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Blue Bayou

The Humans

A Chiara

Passing – VINCITORE

Zola

MIGLIOR MONTAGGIO

A Chiara

The Nowhere Inn

The Novice

Zola – VINCITORE

The Killing of Kenneth Chamberlain

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Isabelle Fuhrman – The Novice

Brittany S. Hall – Test Pattern

Patti Harrison – Together Together

Taylour Paige – Zola – VINCITORE

Kali Reis – Catch the Fair One

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Clifton Collins, Jr. – Jockey

Frankie Faison – The Killing of Kenneth Chamberlain

Michael Greyeyes – Wild Indian

Udo Kier – Swan Song

Simon Rex – Red Rocket – VINCITORE

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Jessie Buckley – La figlia oscura

Amy Forsyth – The Novice

Ruth Negga – Passing – VINCITORE

Revika Reustle – Pleasure

Suzanna Son – Red Rocket

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Colman Domingo – Zola

Meeko Gattuso – Queen of Glory

Troy Kotsur – I segni del cuore (CODA) – VINCITORE

Will Patton – Sweet Thing

Chaske Spencer – Wild Indian

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Ascension

Flee

In the Same Breath

Procession

Summer of Soul – VINCITORE

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Compartment No.6

Drive My Car – VINCITORE

Madres Parallelas

Pebbles

Petite Maman

Prayers for the Stolen

JOHN CASSAVETES AWARD (Miglior film realizzztao con meno di 500.000$)

Cryptozoo

Jockey

Shiva Baby – VINCITORE

Sweet Thing

This Is Not a War Story

ROBERT ALTMAN AWARD

Mass – Fran Kranz

Per il miglior cast: Kagen Albright, Reed Birney, Michelle N. Carter, Ann Dowd, Jason Isaacs, Martha Plimpton, Breeda Wool

Fonte: Deadline