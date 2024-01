Indiana Jones e l’Antico Cerchio: primo trailer del nuovo videogame di Bethesda e MachineGames

Indiana Jones e l’Antico Cerchio è il titolo del nuovo videogioco annunciato da Bethesda con un primo spettacolare trailer che ha debuttato durante l’Xbox Developer Showcase.

Si tratta di un titolo in prima persona ambientato durante l’era classica di Indy, con una storia originale ambientata tra I predatori dell’arca perduta e L’ultima crociata. Il gioco consentirà ai giocatori di scegliere il proprio percorso attraverso gli incontri con i nemici, sia che vogliano giocare in modalità stealth o correre in giro con pistole e frusta.

L’anno è il 1937, “forze sinistre stanno setacciando il globo alla ricerca del segreto di un antico potere connesso al Grande Circolo, e solo una persona può fermarle: Indiana Jones”.

Il gioco conterrà anche molti enigmi, ma molti di essi saranno opzionali e fuori dai sentieri battuti. È stato anche rivelato che l’azione si sposterà in una prospettiva in terza persona mentre guardi le azioni di Indy.

Questo è un gioco che il regista Todd Howard cerca di realizzare da oltre un decennio. Durante una precedente intervista Howard ha spiegato:

Anche il responsabile editoriale di Bethesda, Pete Hines, aveva precedentemente discusso del progetto:

La storia “videoludica” del franchise di “Indiana Jones” conta 11 titoli ispirati ai film della serie, a partire dal primo videogioco in assoluto, Raiders of the Lost Ark realizzato per l’Atari 2600 nel 1982 e ispirato a I Predatori dell’Arca perduta, passando per Indiana Jones (2008, LeapFrog Enterprises) ispirato al quarto film “Il regno del teschio di cristallo” per arrivare ai videogiochi LEGO di Lucasarts ispirati alla trilogia originale (LEGO Indiana Jones: Le avventure originali, 2008 LucasArts) con l’aggiunta del quarto capitolo (LEGO Indiana Jones 2: L’avventura continua 2009, LucasArts).

Il franchise di Indiana Jones ha ispirato anche videogiochi basati su storie originali, il primo in assoluto è stato “Indiana Jones in the Lost Kingdom” pubblicato nel 1984 per Commodore 64 dalla Mindscape, ma ricordiamo con particolare piacere l’avventura “punta e clicca” Indiana Jones and the Fate of Atlantis (1992) di LucasArts, pubblicata per vari personal e home computer tra cui l’Amiga 600. Il progetto venne ideato e scritto da Hal Barwood, sceneggiatore di Sugarland Express, Il drago del lago di fuoco e coautore di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ricordiamo anche Indiana Jones e la tomba dell’imperatore, videogioco d’azione sviluppato da The Collective e pubblicato dalla LucasArts nel 2003 per Xbox, Microsoft Windows, PlayStation 2 e macOS. La storia si svolge nel 1935 e precede gli eventi del film Indiana Jones e il tempio maledetto. La copertina del gioco è firmata da Drew Struzan, noto per aver disegnato locandine cinematografiche per franchise come Indiana Jones, Star Wars, Ritorno al futuro, Rambo e classici degli anni ottanta come I Goonies e il remake La cosa di John Carpenter.