Stasera in tv: “Infamous – Belli e dannati” con Bella Thorne su Rai 4

Infamous – Belli e dannati, su Rai 4 il crime-thriller indipendente con Bella Thorne e Jake Manley che racconta una sorta di “Bonnie & Clyde” ai tempi dei social media con due giovani amanti che “socializzano” i loro exploit criminali guadagnando fama e follower.

Infamous – Cast e doppiatori

Bella Thorne: Arielle Summers (voce italiana di Giulia Franceschetti)

Jake Manley: Dean Taylor (voce italiana di Davide Perino)

Amber Riley: Elle

Michael Sirow: Kyle

Marisa Coughlan: Janet

Aaliyah Muhammad: Emma

Madi Bready: Kelsey

Rose Lane Sanfilippo: Stacey

Damon Carney: Michael

Joey Oglesby: Bobby

Michael Anthony Page: Randall

Lynn Andrews: Shifty Clerk

Robert Peter: Kurt

Billy Blair: Tim

Infamous – Trama e trailer

Arielle è un sognatrice sfortunata che brama la popolarità. Dean è un ex truffatore che lavora per il padre violento. I due hanno una connessione istantanea, e dopo la morte accidentale del padre di Dean, sono costretti a fuggire. Per sostenere il loro viaggio, i due sono relegati in rapine di distributori di benzina e piccoli negozi.

Curiosità sul film

“Infamous” è scritto e diretto da Joshua Caldwell, già regista dei thriller Una fotografia compromettente (Negative) e Level 26: Dark Revelations , del dramma Mending the Line, e i romance Layover e Be Somebody.

Il titolo del film in origine era “Southland”, ciò è evidenziato dal fatto che i titoli di coda non sono stati modificati prima dell’uscita del film.

Il tatuaggio a manica intera di Arielle è stato disegnato dal pluripremiato tatuatore Dave Lukeson.

Bella Thorne – Note biografiche

Attrice e cantante statunitense divenuta celebre grazie alla serie TV di Disney Channel, A tutto ritmo, dove recita al fianco di Zendaya. Nel 2003 ottiene il suo primo ingaggio in un episodio della serie TV Fratelli per la pelle e nel 2007 appare anche in una puntata del celebre teen drama The O.C.

All’età di dieci anni, dal 2007 al 2008, prende parte allo show Dirty Sexy Money, e nel 2010 ottiene il ruolo di protagonista in “A tutto ritmo”, serie TV che le da grande notorietà anche a livello internazionale. Tra i suoi film ricordiamo L’A.S.S.O. nella manica (2015), Il sole a mezzanotte – Midnight Sun (2018), Sei ancora qui – I Still See You (2018).

Bella Thorne è anche regista, imprenditrice, attivista e scrittrice. Nel 2018 firma un contratto discografico con Sony e nel 2019 fonda la sua casa di produzione e consulenza digital, Content X Studios. Lo stesso anno viene pubblicata la sua biografia “The Life of a Wannabe Mogul: Mental Dissaray”, immediatamente sold out. La BBC l’ha inoltre inserita tra le 100 donne più influenti al mondo, riconoscendo il suo importante impegno di attivista.

Infamous – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Bill Brown (Devil’s Tomb – A caccia del diavolo, The Pursuit, Desiree, Scorcher). Brown e il regista Joshua Caldwell hanno collaborato anche per Una fotografia compromettente, Level 26: Dark Revelations e Mending the Line.

La colonna sonora include il brano “Walking On A Wire” di The Imaginaries.

1. Addicted (feat. W O L F C L U B & Jaki Nelson) 4:32

2. Is This My Destiny? 2:13

3. Going Live 3:42

4. Roadtrip 3:56

5. Let’s Go Get Some 2:39

6. Deeper 2:08

7. We Can’t Stay 3:21

8. How Many Likes? 3:36

9. Confrontation 1:27

10. It’s Just Fantasy 1:37

11. Analog Dreams 2:21

12. How Do You Think This Ends? 3:31

13. Robbing the Bank, Pt. 1 4:47

14. This Was a Bad Idea 2:03

15. Robbing the Bank, Pt. 2 2:10

16. Social High 1:25

17. We Have to Get Out (Remix) 5:08

18. Easy Six Figures 3:00

19. Did You Bring the Gun? 2:25

20. Celebrating the First Take 1:29

21. Making and Hiding Money 1:04

22. You Don’t Understand 1:09

23. Make Us Famous 3:04

24. We Have to Get Out 3:52

25. Phone Zombie 1:19

26. Police Check Point 4:07

27. Can I Help You? 1:54

28. Missing Money 5:43

29. I Believe in Fate 2:10

30. End Credits 2:59

31. Infamous 2:23

La colonna sonora di “Infamous” è disponibile su Amazon.