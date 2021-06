Infinitum: Subject Unknown – trailer del thriller fantascientifico con Ian McKellen

Disponibile via Gravitas Ventures un nuovo trailer del thriller fantascientifico Infinitum: Subject Unknown. Il titolo è un riferimento al concetto di “Ad Infinitum”, per sempre, senza fine, mentre il film è una produzione britannica low-budget che include cameo di Sir Ian McKellen (Lo Hobbit) e Conleth Hill (Official Secrets: Segreto di stato).

Il film è interpretato da Tori Butler-Hart (The Isle) nei panni di Jane, una donna intrappolata in un universo parallelo e in un looop temporale è costretta a trovare un modo per alterare la sua realtà e trovare una via di fuga prima che sia troppo tardi.

La trama ufficiale: Jane (Tori Butler-Hart) si sveglia in uno strano attico, in un mondo parallelo, apparentemente senza via d’uscita. Presto scopre di essere bloccata in un loop temporale, destinato a rivivere lo stesso giorno ancora e ancora. Con ogni “reset” inizia a recuperare i suoi ricordi e a mettere insieme gli indizi su ciò che sta accadendo a lei e al mondo intorno a lei, che sembra essere ormai privo di vita umana. Solo grazie all’aiuto di Marland-White (Ian McKellen) scoprirà la verità che l’aiuterà a fuggire da questo incubo senza fine. Questo è finito o infinito, Ad Infinitum?

Il cast di “Infinitum: Subject Unknown” è completato Wendy Muir Hart, Chris Hart, Holly Dale Spencer, Ben Lee e Graham Butler.

“Infinitum: Subject Unknown” è diretto dal regista britannico Matthew Butler-Hart che torna a dirigere Ian McKellen dopo averlo diretto nella commedia Miss in Her Teens, altri crediti di Butler-Hart includono il crime-thiller Two Down e il thriller fantasy The Isle. La sceneggiatura è scritta da Matthew Butler-Hart e Tori Butler-Hart. “Infinitum: Subject Unknown” debutterà negli Stati Uniti in cinema selezionati e in VOD a partire dal 6 agosto.

Fonte: YouTube