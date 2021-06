Official Secrets – Segreti di Stato: trailer italiano del thriller con Keira Knightley

BiM Distribuzione ha reso disponibile un trailer italiano di Official Secrets – Segreti di Stato, il nuovo film del regista Gavin Hood (Rendition – Detenzione illegale) basato sulla storia vera della traduttrice del GCHQ (Government Communications Headquarters) Katharine Gun (Keira Knightley) che ha scelto di divulgare segreti ufficiali per dimostrare che il governo stava mentendo sulla necessità della guerra in Iraq.

La trama ufficiale: “Official Secrets – Segreti di Stato” è basato sulla vera storia di Katharine Gun (Keira Knightley), informatrice inglese che fece trapelare alcune informazioni alla stampa riguardo una rete di spionaggio illegale architettata da USA e Gran Bretagna per legittimare la successiva guerra in Iraq. La donna diffuse i documenti dell’NSA (National Security Agency) che erano volti a ricattare alcuni membri degli Stati minori, ancora indecisi se entrare o meno in guerra. Con questo escamotage gli States avrebbero spinto il Consiglio di sicurezza dell’ONU ad approvare l’invasione in Iraq. La Gun consegnò le informazioni di cui era in possesso al giornalista e amico Martin Bright (Matt Smith), che le pubblicò sul The Observer di Londra e in breve tempo la storia fece il giro del mondo. L’indignazione provata dai i membri del Consiglio di sicurezza, portò l’ONU a opporsi a un’invasione e una conseguente guerra in Iraq, ma pochi giorni dopo Bush dichiarò di non aver bisogno del consenso delle Nazioni Unite e invase ugualmente il paese. All’alba dell’occupazione irachena che aveva tentato di denunciare come illegale, Katherine Gun viene arrestata con l’accusa di aver violato le leggi sui segreti ufficiali, ma il processo e la scia mediatica che ne conseguiranno porteranno la popolazione a chiedersi quanto sia legittima la Guerra in Iraq…



Quando è stato originariamente annunciato nel 2016, sia il regista che gli attori principali erano diversi. Il regista originale era Justin Chadwick. Natalie Dormer avrebbe dovuto interpretare il personaggio principale, Katharine Gun. Paul Bettany era Martin Bright. Martin Freeman era un composito di Peter Beaumont (interpretato da Matthew Goode nel film vero e proprio) e Ed Vulliamy. Harrison Ford avrebbe dovuto apparire come un veterano agente della CIA, e anche Anthony Hopkins come generale in pensione.