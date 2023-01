Infinity Pool: trailer, colonna sonora e nuovi poster del film horror di Brandon Cronenberg

Dopo la tappa al Sundance Film Festival nella sezione “Midnight”, il 27 gennaio ha debuttato nei cinema americani con NEON Infinity Pool, il nuovo horror di Brandon Cronenberg, figlio di David Cronenberg, al suo terzo lungometraggio dopo Antiviral e Possessor. Il film segue “James (Alexander Skarsgård) ed Em (Cleopatra Coleman) che si stanno godendo una vacanza al mare all-inclusive quando un incidente mortale smaschera la perversione del resort per una sottocultura dedita al turismo edonistico, alla violenza sconsiderata e agli orrori surreali.”

Infinity Pool – Trama e cast

La trama ufficiale: Mentre soggiornano in un resort su un’isola isolata, James (Alexander Skarsgård) ed Em (Cleopatra Coleman) si stanno godendo una vacanza perfetta tra spiagge incontaminate, personale eccezionale e prendendo il sole. Ma guidati dalla seducente e misteriosa Gabi (Mia Goth), si avventurano fuori dal resort e si ritrovano in una cultura piena di violenza, edonismo e indicibile orrore. Un tragico incidente li mette di fronte ad una politica di tolleranza zero per il crimine: o verrai giustiziato o, se sei abbastanza ricco da permettertelo, puoi invece guardarti morire.

Il cast del film include anche Mia Goth, Dunja Sepcic, Adam Boncz, Jalil Lespert, Zijad Gracic, Amar Bukvic, Alan Katic, Thomas Kretschmann, Katalin Lábán, Kamilla Fátyol, Lena Juka Stambuk, Kristóf Kovács, Romina Tonkovic, Amanda Brugel, Jeff Ricketts, John Ralston, Caroline Boulton, Hajnalka Zsigár, Anita Major, Gergely Trócsányi, Géza Kovács, Roderick Hill e Oszkár Bócsik.

Infinity Pool – Trailer e video

Curiosità sul film

Brandon Cronenberg ha scritto la sceneggiatura originale del film basata su esperienze reali che il regista ha avuto in brutte vacanze e dalla storia di fantascienza sull’uccisione di cloni che stava scrivendo.

A maggio 2019 era stata istituita una coproduzione internazionale tra Canada, Ungheria e Francia con piani iniziali per filmare alla fine del 2019. A novembre 2020 sono state selezionate le location delle riprese in Croazia e Ungheria e le riprese sono state rinviate al 2021. Nel giugno 2021, è stato annunciato che la distribuzione sarebbe stata gestita da Elevation Pictures in Canada e NEON negli Stati Uniti.

Originariamente classificato dalla censura “NC-17” (Adatto solo per persone di età superiore ai 17 anni, che significa solo adulti) per “alcune violenze esplicite e contenuti sessuali”. Dopo un appello infruttuoso per una “R” (Al di sotto dei 17 anni è richiesto un accompagnatore genitore o un tutore adulto), NEON ha montato il film per ottenere la valutazione desiderata. La versione integrale è stata proiettata al Sundance mentre la versione modificata è uscita nelle sale.

Si dice che a Robert Pattinson sia stato offerto il ruolo principale e che l’attore abbia rifiutato.

Il film è prodotto da Andrew Cividino, Rob Cotterill, Jonathan Halperyn, Karen Harnisch, Anita Juka, Daniel Kresmery, Noah Segal, Christina Piovesan.

Il film ha incassato 1,1 milioni di dollari da 1.835 sale nel suo primo giorno di uscita. Ha continuato la sua corsa nelle sale raggiungendo 2,7 milioni di dollari, finendo nono al botteghino e superando a livello nazionale gli incassi del 2022 Crimes of the Future (2,4 milioni) del padre David Cronenberg.

Infinity Pool – La colonna sonora

”

Le musiche originali del film sono del compositore e artista di musica elettronica Tim Hecker (The Incident, Nel mondo libero, Luzifer, La Tour).

1. Spiral Walk (1:28)

2. In the Club (1:07)

3. Joy Ride (1:24)

4. An Accident (1:49)

5. Hit and Run (2:29)

6. The Arrest (1:48)

7. Doubling Part 1 (1:58)

8. Doubling Part 2 (1:29)

9. Execution (3:48)

10. Masquerade (1:47)

11. Home Invasion (1:16)

12. Ekki Gate (3:34)

13. Orgy (3:19)

14. Abduction (2:31)

15. Humiliation (4:14)

16. Shuttle to Nowhere (3:09)

17. Through the Forest (1:11)

18. Fever Dream (1:43)

19. Killing the Dog (5:12)

20. Consolation (1:23)

21. The Infinity Pool (2:54)

22. Here to Stay (8:42)

La colonna sonora di “Infinity Pool” è disponibile su Amazon.

Infinity Pool – Foto e poster