Inmusclâ, ostili presenze tra boschi innevati; per i lettori di Cineblog il trailer in anteprima del nuovo film del regista Michele Pastrello che sarà disponibile a partire dall’11 dicembre su Chili.

I misteri e le presenze di una silenziosa valle innevata. Dall’11 dicembre su Chili sarà disponibile in streaming Inmusclâ di Michele Pastrello, distribuito da Emerafilm, un dramma onirico e misterioso, ambientato tutti negli inverni della montagna friulana, nello specifico la Valcellina friulana. Interpretato Lorena Trevisan (premiata per l’interpretazione al Monza Film Fest) e con la voce narrante in clautano (una variante della lingua minoritaria friulana) della poetessa Bianca Borsatti, il film – dalla forte sottotraccia psicologica, che spazia da Freud e Erikson – narra la storia di una donna che sta per compiere un misterioso viaggio a piedi, in una natura invernale spopolata, glaciale e inospitale. Quello che pare un inesorabile percorso che la conduce a perdersi, turbata, si rivelerà invece un cammino dentro un’imperscrutabile dimensione che le appartiene. Una dimensione dove ciò che minacciosamente la circonda non è quello che sembra. Il mediometraggio ha il patrocinio di ARLeF e Societât Filologjiche Furlane per via dell’utilizzo della lingua minoritaria friulana.