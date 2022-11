Inside: trailer e anticipazioni del thriller psicologico con Willem Dafoe ladro d’arte

Dal 10 marzo 2023 nei cinema americani con Focus Features Inside, un thriller con Willem Dafoe nei panni di un ladro d’arte di nome Nemo che rimane intrappolato in un lussuoso attico high-tech a New York dopo che la sua rapina si trasforma in una trappola.

Inside – Trama e cast

La trama ufficiale: “Inside” racconta la storia di Nemo (Willem Dafoe), un ladro d’arte intrappolato in un attico di New York dopo che la sua rapina non è andata come previsto. Rinchiuso dentro con nient’altro che opere d’arte inestimabili, deve usare tutta la sua astuzia e invenzione per sopravvivere.

Il cast del film include anche Gene Bervoets (Armada – Sfida al confine del mare), Eliza Stuyck (Vincent), Josia Krug Josia Krug (Squadra Speciale Stoccarda).

Inside – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto dal regista greco Vasilis Katsoupis al suo primo lungometraggio di fiction dopo aver diretto il documentario biografico musicale My Friend Larry Gus.

La sceneggiatura del film è di Ben Hopkins (Simon Magus, Lost in Karastan, Marionette).

Le musiche originali del film sono del compositore Frederik Van de Moortel (Ánimas, The Final Scene, Easy Tiger).

“Inside” è una co-produzione Grecia / Germania / Belgio

Inside – Le opere d’arte del film

Egon Schiele , Selbstbildnis (Autoritratto), 1910.

, Selbstbildnis (Autoritratto), 1910. Egon Schiele , Sitzende in Unterwäsche, Rückenansicht, (Ragazza seduta in biancheria intima), 1917. Quest’opera è stata venduta da Christie’s a New York nel novembre 2008 per 1.594.500$

, Sitzende in Unterwäsche, Rückenansicht, (Ragazza seduta in biancheria intima), 1917. Quest’opera è stata venduta da Christie’s a New York nel novembre 2008 per 1.594.500$ Egon Schiele , Kauernder (Nudo rannicchiato), 1912.

, Kauernder (Nudo rannicchiato), 1912. Lynn Chadwick , Paper Hat, 1968.

, Paper Hat, 1968. Maxwell Alexandre , Se eu fosse vocês olhava pra mim de novo dalla serie “Pardo is Paper”, 2018.

, Se eu fosse vocês olhava pra mim de novo dalla serie “Pardo is Paper”, 2018. Maurizio Cattelan , A Perfect Day, 1999.

, A Perfect Day, 1999. David Horvitz, all the time that will come after this moment, 2019.

Inside – Foto e poster