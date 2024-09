Stasera in tv “Io e Lulù” con Channing Tatum su Canale 5

Io e Lulù (Dog), su Canale 5 il debutto alla regia di Channing Tatum che è anche protagonista di questa toccante commedia”on the road” co-diretta con il partner di produzione Reid Carolin (Magic Mike).

Channing Tatum: Jackson Briggs

Jane Adams: Tamara

Kevin Nash: Gus

Ethan Suplee: Noah

Luke Forbes: Jones

Q’orianka Kilcher: Niki

Emmy Raver-Lampman: Bella

Nicole LaLiberte: Zoe

Luke Forbes: Ranger Jomes

Junes B. Zahdi: Dr. Al-Farid

Kameron Hood: Ragazzo

Aqueela Zoll: Callan

Cayden Boyd: Caporale Levitz

Ronnie Gene Blevins: Veterano Senzatetto

Skyler Joy: Natalie

Amanda Booth: Tiffany

Joy Sunday: Dr. Gray

Neiko Neal: Poliziotto

Bill Burr: Ag. Shaughnessey

Timothy Walton: Uomo ricco

Mike Hernandez: Prete

Doppiatori italiani

Marco Vivio: Jackson Briggs

Tiziana Avarista: Tamara

Alessandro Rossi: Gus

Simone Mori: Noah

Stefano Crescentini: Jones

Valentina Stredini: Zoe

Stefano Alessandroni: Ag. Shaughnessey

Luciano Roffi: Uomo ricco

Davide Perino: Caporale Levitz

Se chiedeste a Channing Tatum di cosa parla Io e Lulù, vi dirà che si tratta di un viaggio in macchina che un ragazzo fa con un cane. Ma naturalmente, è molto più di questo, è una dedica di amore incondizionato per il suo cane. Per Tatum, questo film è un omaggio alla sua cagnolina Lulù, mancata nel 2018. L’attore ha voluto interpretare e co-dirigere un film dedicato a lei, e ha imposto una sola regola: nella trama il cane non doveva essere ferito né morire, spiegando che «amiamo i cani e la loro morte in un film è qualcosa che nessuno vuole vedere. Penso sia una specie di peccato mortale». Tatum è protagonista e co-regista del film che ha diretto con il suo socio/produttore Reid Carolin, autore della sceneggiatura da una storia sviluppata insieme a Brett Rodriguez. Ma più di tutto, questo è un film sulla misteriosa capacità che hanno i viaggi di andare storti nei modi più folli possibili e su come gli animali possano avere un effetto curativo, anche quando le relazioni con loro sono particolarmente difficili. Allora forse è davvero così facile da descrivere: un viaggio in macchina che un ragazzo fa con un cane e alla fine, si salvano a vicenda. Questo cane in particolare, un agitato cane da pastore belga Malinois di nome Lulù, ha vissuto per molti anni con il suo addestratore e Ranger Riley Rodriguez. Purtroppo, Rodriguez è morto, e tocca a Briggs far salire questo cane sul suo Bronco dell’84 e guidarlo lungo la costa del Pacifico fino alla famiglia di Rodriguez in tempo per il funerale in Arizona. Nessun film che tratti di un viaggio in macchina è divertente senza accadimenti bizzarri – avete mai fatto un viaggio in macchina senza che nulla di buffo accadesse? È impossibile. Ma lungo la strada Briggs e Lulù legano in un modo inaspettato, anche attraverso disavventure con irascibili coltivatori di marijuana, un furto d’auto e una truffa in un hotel di lusso. (Lulù ha bisogno di un letto comodo, così dice una sensitiva che incontrano sulla loro strada). Inutile dire che Luluù e Briggs portano entrambi un ingombrante bagaglio emotivo in questo viaggio. Lulù ha con sé anche una sorta di manuale di istruzioni – un diario personale, che è un qualcosa che la maggior parte delle persone nell’esercito in realtà crea. Possono variare da un semplice libro pieno di scartoffie militari ad un bellissimo album, pieno di ricordi. Per Lulù, questo era un libro pieno di lettere scritte da Rodriguez a lei e di DVD che riescono a calmare la sua ansia. Anche se Briggs non lo prende sul serio all’inizio, finisce per comprenderne le peculiarità e conoscere Lulù attraverso gli occhi di Rodriguez.Per Tatum e Carolin, l’ispirazione per questo film è arrivata da un documentario che la coppia ha prodotto per la HBO dal titolo War Dog: A Soldier’s Best Friend. Tatum, che durante un periodo particolarmente difficile della sua vita, ha perso il suo migliore amico di lunga data, il suo cane Lulù, ha dichiarato “Abbiamo riflettuto molto su come raccontare quella storia: in cosa consiste quel legame tra un umano e un cane?”. Per il loro debutto alla regia, la coppia ha voluto scegliere qualcosa che fosse particolarmente significativo per entrambi. Sulla scia del documentario che avevano prodotto, hanno deciso di continuare ad esplorare quel legame. Per andare avanti con la storia, dice Carolin, hanno capito come portarla fuori dal mondo militare inquesto mondo della strada, pensando a tutti gli epici viaggi che avevano fatto. “Quando abbiamo collegato tutti i punti di queste esperienze che abbiamo vissuto nella vita, tutto ci ha indirizzato verso la realizzazione di un road movie. Carolin: “I road movie sono i nostri film preferiti. Soprattutto perché sono pieni di emozioni e di umorismo. Ti fanno sentire qualcosa e ti espongono a nuove idee, nuovi luoghi e personaggi selvaggi”.