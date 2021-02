Direttamente dal Super Bowl 2021 arriva un nuovo spot tv Io Sono Nessuno (Nobody), il thriller d’azione che vede il Bob Odenkirk della serie tv Better Call Saul nei panni di Hutch Mansell, un padre e marito mite e remissivo in cui un evento traumatico innesca un istinto dormiente di violenza che lo porta su una strada di violenza e vendetta.

“Io Sono Nessuno” è diretto dal regista e musicista russo Ilya Naishuller al suo secondo lungometraggio, dopo il film d’azione interamente girato in prima persona Hardcore! del 2015.

La trama ufficiale:

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) , un padre e marito sottovalutato e trascurato, che si prende le umiliazioni della vita sul mento e non respinge mai. A nessuno. Quando due ladri irrompono nella sua casa di periferia, Hutch rifiuta di difendere se stesso o la sua famiglia, sperando di prevenire gravi violenze. Suo figlio adolescente, Blake (Gage Munroe), è deluso da lui e sua moglie, Becca (Connie Nielsen), sembra allontanarsi ancora di più. Le conseguenze dell’incidente coincidono con la rabbia ribollente di Hutch, innescando istinti dormienti e spingendolo su un percorso brutale che farà emergere oscuri segreti e abilità letali. In una raffica di pugni, spari e stridore di pneumatici, Hutch deve salvare la sua famiglia da un pericoloso avversario (il famoso attore russo Aleksey Serebryakov) e assicurarsi di non essere mai più sottovalutato come nessuno.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Io Sono Nessuno” include la partecipazione del leggendario vincitore dell’Emmy Christopher Lloyd nel ruolo del padre di Hutch e dell’eclettico attore e musicista RZA nel ruolo del fratello di Hutch, il cui talento nascosto aiuta Hutch nella sua ricerca di vendetta.

Ilya Naishuller dirige da una sceneggiatura di Derek Kolstad (i film di John Wick). Il film è prodotto da Kelly McCormick e David Leitch, i creatori dello spin-off di Fast & Furious, Hobbs & Shaw, di Deadpool 2 e di Atomica Bionda, con la loro società 87North, da Braden Aftergood (Hell or High Water, Wind River) per la Eighty Two Films, e da Bob Odenkirk e Marc Provissiero (Hulu’s PEN15) per la Odenkirk Provissiero Entertainment. I produttori esecutivi sono Derek Kolstad, Marc S. Fischer e l’attore Tobey Maguire. Universal distribuirà “Io Sono Nessuno” il 2 aprile 2021.

Fonte: YouTube