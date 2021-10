IoSonoQui: prima clip in italiano e anticipazioni sulla commedia di Eric Lartigau

Officine UBU il 14 ottobre porterà nei cinema italiani #IoSonoQui, l’attesa nuova commedia di Eric Lartigau, regista del film campione di incassi La famiglia Bélier. #IoSonoQui racconta di un insolito viaggio, dai Paesi Baschi fino alla splendente Corea del Sud, all’inseguimento di quell’incontro che potrebbe cambiare per sempre il proprio destino. il film è una fuga romantica verso la Corea del Sud e la sua cultura, dove il concetto del “nunchi” sarà la chiave per ritrovare il proprio posto nel mondo.

Trama e cast

Stéphane (Alain Chabat), uno chef di successo, conduce una vita tranquilla nei Paesi Baschi, circondato dall’affetto dei figli e dal supporto della ex-moglie. Eppure l’unica cosa che lo fa sentire vivo è Soo (Doona Bae), una giovane donna coreana che ha conosciuto su Instagram. I due parlano di arte e di ciliegi in fiore e sembrano instaurare un solido rapporto, nonostante la lontananza. In uno slancio emotivo, Stéphane decide di partire per Seoul e incontrare Soo. Al suo arrivo però, lei non si presenta e Stéphane inizia a vagare per l’aeroporto e per la città, dove la ricerca di Soo lo porterà a riscoprire se stesso. Riusciranno i due a incontrarsi?

Il film vede protagonisti il regista e attore Alain Chabat, noto per Mood Indigo, L’arte del sogno, Prestami la tua mano, Asterix & Obelix: Missione Cleopatra che veste i panni di Stéphane e Doona Bae, nota per Cloud Atlas, la serie tv Sense8 e per le sue interpretazioni nei film di Bong Joon-ho, Hirokazu Kore-eda e Park Chan-wook che interpreta Soo. Il cast è completato da Blanche Gardin, Ilian Bergala, Jules Sagot, Camille Rutherford, Delphine Gleize, Lazare Lartigau, Vincent Nemeth, Nathalie Lacroix, Lisa Maumy, Nicolas Santos, Guillaume Etchegorry, Christian Duplaissy, Allan Debs e Thierry Laborde.

#IoSonoQui – trailer e video

Trailer originale sottotitolato in inglese pubblicato il 24 settembre 2012

Trailer ufficiale italiano pubblicato il 25 settembre 2021

Prima clip in italiano pubblicata l’11 ottobre 2021

Curiosità

Eric Lartigau ha iniziato a lavorare come assistente alla regia di Edouard Molinaro, Diane Kurys ed Emir Kusturica. Successivamente si è dedicato al piccolo schermo, dirigendo molte sequenze dei Guignols de l’Info, alcuni spot pubblicitari ma anche un’intera stagione della serie H. Nel 2001, Dominique Farrugia lo ha consigliato ai due comici Kad e Olivier, che stavano cercando un regista per una versione cinematografica dei loro sketch di successo Bullit e Riper. Nel 2002, Eric Lartigau ha così diretto il suo primo lungometraggio Pistole nude e ritrova il duo comico anche per il suo film successivo, Un ticket pour l’espace, uscito nel 2006. Lo stesso anno lavora è con un’altra grande figura di Canal +, Alain Chabat in Prestami la tua mano accanto a Charlotte Gainsbourg. Eric Lartigau cambia genere quattro anni dopo con Scatti rubati, un dramma incentrato su Romain Duris nei panni di un malvagio avvocato che fugge dalla sua vita a Parigi dopo aver ucciso accidentalmente l’amante di sua moglie. Nel 2012 entra a far parte della banda di Jean Dujardin e Gilles Lellouche per Gli Infedeli, dirigendo uno degli sketch di questa favola sull’infedeltà maschile. Il regista torna all’albo della commedia nel 2014, con La famiglia Bèlier che vede protagonisti Karin Viard e François Damiens, contadini sordi, alle prese con la decisione della figlia di intraprendere la carriera di cantante.

Éric Lartigau dirige #IoSonoQui da una sua sceneggiatura scritta con (La ragazza di Stillwater, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, I Fratelli Sisters). Lartigau e Thomas Bidegain hanno collaborato anche per “La famiglia Bélier”.

Il team che ha supportato il regista Éric Lartigau ha incluso la montatrice Juliette Welfing (Hunger Games), il direttore della fotografia Laurent Tangy (L’événement), Lo scenografo Olivier Radot (La famiglia Bélier) e la costumista Nadine Lartigau.

Il regista Éric Lartigau interpreta un cameo nel film nei panni di un negoziante.

Nel ruolo della madre dei figli di Stéphane, il regista Éric Lartigau ha chiamato la regista Delphine Gleize. Questa è la sua prima esperienza con la recitazione. Éric Lartigau spiega questa scelta: “Mi piace questo personaggio con cui Stéphane ha mantenuto una relazione di complice nonostante il divorzio. Volevo una persona generosa, con un bell’aspetto ancora una volta senza giudizio. Delphine emana qualcosa di molto morbido, amorevole e sensuale. Ha anche molto carattere ed è una mia buona amica”.

Le musiche originali di #IoSonoQui sono dei compositori Evgueni Galperine (Resistance – La battaglia di Sebastopoli, Cose Nostre – Malavita) & Sacha Galperine (L’événement, La famiglia Belier). Il duo di compositori hanno musicato insieme anche Gagarin, Lezioni di persiano, Radioactive e la miniserie tv The Undoing – Le verità non dette.

Intervista al regista

Nelle sue prime sequenze, #IoSonoQui sembra promettere una commedia romantica. Successivamente il film assume gradualmente l’aspetto di una storia introspettiva dalla risonanza molto contemporanea. Com’è nata questa idea?

L’impulso iniziale è stato innescato dal produttore Édouard Weil di Rectangle Productions, che mi ha riportato un fatto di cronaca: un uomo svedese decide di incontrare una donna cinese che ha conosciuto su Internet e parte per la Cina con il desiderio sposarla. Ma la ragazza non si presenta all’aeroporto e non darà cenni di risposta. L’uomo indice uno sciopero della fame. Dopo una settimana, viene rimpatriato e ricoverato all’ospedale. All’epoca dei fatti avevamo appena iniziato a discutere del personaggio di Stéphane e, inoltre, quando arrivammo in Corea, l’ambasciata ci disse che, quattro volte al mese, diversi uomini dovevano essere rimpatriati dopo essere andati a incontrare donne coreane che non erano mai stati in grado di conoscere. Ho trovato affascinante questa storia e questo viaggio, perché dicono qualcosa sulla possibile e assurda virtualità verso la quale i social network possono condurre. È la porta aperta alla fantasia, alla possibilità di un amore eccessivamente idealizzato. Ognuno può facilmente inventare la propria storia. Sono stato preso dall’idea di cercare di capire il meccanismo che guida una persona in cerca dell’amore e dell’assoluto e il suo corollario: cosa succede quando la fantasia viene tramutata in realtà concreta?

Come hai disegnato il personaggio di Stéphane?

Ciò che m’interessava era che Stéphane fosse un personaggio che non aveva commesso nessun errore all’inizio. Non vuole e non farà la rivoluzione ma ciò che è in gioco in questo viaggio è una profonda trasformazione interiore. Alla fine è un ritorno a se stesso. Nella scrittura, volevo lavorare sull’idea che il personaggio di Stéphane avesse inventato una vita nel cuore della sua stessa esistenza nei Paesi Baschi. Lo capiamo essersi dissociato da sé stesso e dagli altri. Ha inventato una realtà come molti possono fare. Stéphane ha investito molto nel suo ristorante e non è stato abbastanza attento a ciò che stava accadendo intorno a lui. È qualcuno che cerca il contatto con gli altri e che ama fare del bene agli altri, in particolare attraverso il cibo. Sembra equilibrato, tutto sembra fluire naturalmente nella sua esistenza. Quello che gli manca è la consapevolezza di sé stesso. Era questo che m’interessava: si mette improvvisamente a caccia di un’allegoria incontrata su Instagram. Questa fantasia è un fattore scatenante. Ci renderemo presto conto che il suo obiettivo finale non era quello di incontrare Soo. Sono convinto che lo sappia inconsciamente: quello che Stéphane sta cercando è sé stesso!

Come hai affrontato il processo sulla decisione dei toni del film? #IoSonoQui è allo stesso tempo una commedia romantica, un’allegoria, una storia metafisica con piccoli tocchi quasi fantastici a volte.

Sì, i generi dei miei film precedenti sono molto marcati, ma qui è diverso. La rivoluzione che il personaggio vivrà, è interiore e allo stesso tempo semplice e prodigiosa. Volevo davvero che il mio personaggio non fosse né infelice né depresso all’inizio. Tutto sta andando bene per lui. Compensa tutte le sue debolezze con ciò che lo circonda. Ha forgiato una piccola fortezza attorno a sé. Stéphane non va controcorrente nella sua vita. È in sintonia con le persone che incontra, con la sua realtà. Ma ci sono altre realtà che non vuole vedere. Per la cronaca, ho un amico il cui figlio ha rivelato di essere gay all’età di 25 anni: è caduto dalle nuvole, perché non se lo sarebbe mai immaginato. In realtà poi era furioso con se stesso per non averlo voluto ammettere prima. Mi sono ispirato a questa storia.

Perché hai scelto Doona Bae, una star sudcoreana, per incarnare Soo, una donna normale in #IoSonoQui?

Sì, Doona è una star in Corea, ma non è per questo che ho pensato a lei per questo ruolo. La conosco da dieci anni. Ci frequentiamo da più di quattro. Non mi andava di girare in Giappone o in Cina, e mi sono detto che ci si poteva perdere in Corea come ci si può perdere in Montenegro, dove il personaggio di Romain Duris si reca in Scatti rubati. La Corea ha qualcosa di misterioso. È un paese di paradossi, specialmente agli occhi di noi occidentali. Un “no” può significare “sì” e viceversa. C’è anche qualcosa di preoccupante, poiché i coreani sono essi stessi preoccupati essendo circondati da nemici come la Cina e il Giappone, che li hanno invasi in passato. Trovo questo paese affascinante per tutti questi motivi. E se il Nord dovesse invadere, il Sud è attrezzato per far saltare tutti i suoi ponti, il che influenza ovviamente lo stato d’animo delle persone. Il pericolo lì è permanente. E dato che era da tempo che volevo girare con Doona, questa è stata l’occasione per scrivere la mia storia in Corea. Doona è un’attrice dai duecento volti. Può mostrare molta semplicità e d’un colpo girare la testa e comunicare un grande carisma attraverso i suoi occhi e il corpo. Ha anche un modo fantastico di muoversi. Ti dà la sensazione di entrare nella sua testa quando si muove e regala qualcosa di molto forte, pur restando modesta e riservata. È una ragazza incredibilmente intelligente, molto curiosa, anche molto stravagante e imprevedibile. Lei è libera. Tutto ciò che amo!

Foto e poster

