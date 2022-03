Netflix adatta in due lungometraggi le serie a fumetti “Irredeemable” e “Incorruptible” di Boom! Studios

Film Dune: Boom! Studios annuncia nuova serie a fumetti “The Waters of Kanly”

Netflix sta sviluppando un adattamento cinematografico della serie a fumetti bestseller Irredeemable e la sua serie spinoff Incorruptible entrambe pubblicate da Boom! Studios. Sarà il vincitore del BAFTA Jeymes Samuel (The Harder They Fall) a dirigere l’adattamento cinematografico di “Irredeemable” e del suo spinoff “Incorruptible”.

Il candidato all’Oscar Kemp Powers, sceneggiatore di Quella notte a Miami… e Soul nonché regista del prossimo Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) in partnership con Joaquim Dos Santos e Justin Thompson, scriverà gli adattamenti che avranno protagonisti di ogni serie due personaggi che si affrontano: un cattivo che ha affrontato un percorso per diventare un supereroe, e l’altro un eroe caduto diventato cattivo. A bordo come produttori ci sono Shawn “Jay-Z” Carter e James Lassiter.

Nella serie quando supereroe più potente e amato del mondo, il divino Plutoniano, inizia inspiegabilmente a massacrare tutti sulla Terra, l’unica persona che può fermarlo è il suo ex acerrimo nemico, il super potente nemico Max Damage . Spinto controvoglia nel ruolo di salvatore, Max deve scoprire il misterioso passato del Plutoniano per scoprire come abbatterlo. Ma può scoprire cosa ha fatto impazzire il Plutoniano prima che i suoi stessi super poteri degenerativi lo facciano impazzire?

“Irredeemable” creato da Mark Waid (Kingdom Come) e illustrato da Peter Krause è uscito per 37 numeri e ha venduto oltre 1 milione e mezzo di copie. “Incorruptible” segue il supercriminale Max Damage mentre risponde al male seminato dal Plutoniano trasformandosi gradualmente in un supereroe. La serie spinoff è stata pubblicata per 30 numeri e ha venduto oltre 1 milione di copie.

Quando il Plutoniano, il più grande supereroe del mondo, scatta e si trasforma nel più grande cattivo del mondo, solo i suoi ex compagni di squadra hanno la possibilità di fermare la sua furia. Ma mentre sono in fuga dall’essere più potente e arrabbiato del mondo, questi ex compagni di squadra scopriranno i suoi segreti in tempo? Come è arrivato a questo? Che ne è stato della speranza e della promessa una volta dentro di lui? Cosa succede al mondo quando il suo salvatore lo tradisce? Cosa rende irrimediabile un eroe? Un racconto apocalittico di supereroi dell’autore di Empire e pluripremiato Eisner Award Kingdom Come!

Il supercattivo Max Damage ha avuto un’illuminazione il giorno in cui il Plutoniano ha distrutto Sky City. Quando il Plutoniano ha voltato le spalle all’umanità, Max Damage ha deciso di farsi avanti. Ora Max Damage ha cambiato il suo nome in Max Daring e ha abbandonato i suoi modi egoistici per diventare… INCORRUPIBILE. Il rovescio della medaglia di BOOM! Il grande successo degli Studios, IRREDEEMABLE, esamina la strada difficile e difficile per cambiare la propria strada e fare la differenza nel mondo…

Fonte: Deadline