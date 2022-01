Jackass Forever: trailer finale e tutte le anticipazioni su Jackass 4

La spassosa cricca di autolesionisti di Jackass è tornata insieme ancora una volta per un ultimo film in cui la posta si alza e la sfida si fa più rischiosa. Jackass Forever aka Jackass 4 arriverà nei cinema americani il 4 febbraio diretto da Jeff Tremaine, che è anche produtture del sequel insieme a Johnny Knoxville e Spike Jonze.

Trama e cast

La trama ufficiale: Celebrando la gioia di essere di nuovo insieme ai tuoi migliori amici la troupe originale di Jackass è tornata dopo dieci anni per un ultima follia. L’intero cast dei film precedenti ritorna per il quarto film, ad eccezione di Ryan Dunn, scomparso nel 2011, e Bam Margera che è stato licenziato dalla produzione nel febbraio 2021. Johnny Knoxville torna per un altro giro di spettacoli comici esilaranti, selvaggiamente assurdi e spesso pericolosi con un piccolo aiuto da un nuovo eccitante cast.

Il film oltre a Johnny Knoxville riporta Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy a cui si aggiungono i nuovi arrivati ​​Jasper, Rachel Wolfson, Sean “Poopies” McInerney, Zach Holmes ed Eric Manaka.

Jackass Forever – trailer e video

Primo trailer in lingua originale pubblicato il 20 luglio 2021

Featurette in lingua originale pubblicata il 5 gennaio 2022

Secondo trailer in lingua originale pubblicato il 10 gennaio 2022

Curiosità

Il regista Jeff Tremaine ha diretto l’intero franchise di Jackass (incluso lo spin-off “Nonno cattivo”) e il film biografico The Dirt sulla band dei Mötley Crüe.

“Jackass Forever” è stato ideato da Jason ‘Wee Man’ Acuña (Jackass 3D), Eric André (Bad Trip), Derrick Beckles (The Eric Andre Show), Colton Dunn (Superstore), Dave England (Jackass Number Two: il film), Spike Jonze (Lei), Johnny Knoxville (Jackass – Nonno cattivo), Nick Kreiss (Little Bitches), Preston Lacy (Jackass: Il film), Knate Lee (The New Mutants), Bam Margera (Viva la Bam), Ehren McGhehey (Jackass 2.5), Chris Pontius (Wildboyz), Sarah Sherman (Magic for Humans), Steve-O (Jackass 3.5 ), Jeff Tremaine (Murderball), Andrew Weinberg (Eagleheart).

Dopo il suo licenziamento da “Jackass Forever”, Bam Margera è andato sul suo Instagram e ha attaccato Johnny Knoxville, Jeff Tremaine e Spike Jonze per quello che ha definito “una tortura” con molte condizioni per continuare a prendere parte al film come test antidroga casuali, andare in riabilitazione, e rimanere sobrio. Ha anche inviato minacce di morte a Jeff Tremaine e alla sua famiglia, il che ha spinto Tremaine a chiedere un ordinanza restrittiva contro Margera.

Steve-O ha subito la peggiore commozione cerebrale della sua vita in “Jackass Forever”.

Durante il primo giorno di riprese, il cast ha lanciato al buio un gruppo di serpenti contro Bam Margera.

Steve-O ha detto di essere sorpreso dal fatto che siano riusciti a fare questo film per vari motivi, tra cui la morte di Ryan Dunn, il mancato ritorno di Bam Margera a causa di tutti i suoi problemi personali e il fatto che sono tutti davvero troppo vecchi per fare ancora tutte quelle follie.

Quando Jackass andò in onda per la prima volta su MTV il 22 ottobre 2000, Johnny aveva 29 anni, Bam 21, Ryan 23, Steve-O 26, Wee-Man 27, Chris 26, Preston 31, Dave 30 ed Ehren 24. Il 4 febbraio 2022, Johnny avrà 50 anni, Bam ne avrà 42, Ryan ne avrà 44, Steve-O ne avrà 47, Wee-Man ne avrà 48, Chris ne avrà 47, Preston ne avrà 52, Dave avrà 52 anni ed Ehren ne avrà 45.

Dave England ha perso un dente durante le riprese di “Jackass Forever”.

Senza contare i film spin-off, questo sarà il primo film di Jackass senza Ryan Dunn, morto in un incidente d’auto nel 2011.

Questa non è la prima volta che tutti i membri del cast tornano insieme dalla morte di Dunn. Nel luglio del 2020, Steve-O ha pubblicato uno speciale chiamato Gnarly che includeva Knoxville, Bam, Wee-Man, Pontius, Preston, Dave, Ehren e Novak.

Il film doveva originariamente uscire a marzo 2021, ma la pandemia di COVID-19 ne ha ritardato l’uscita a ottobre 2021. È stato rinviato di nuovo a febbraio 2022 dopo che la star Bam Margera ha citato in giudizio Paramount Pictures, MTV, il co-protagonista Johnny Knoxville, il regista Jeff Tremaine, il produttore Spike Jonze e molti altri per essere stato ingiustamente licenziato dal film nell’agosto 2020, presumibilmente per il suo comportamento instabile e l’uso di droghe.

Wee-Man ha detto che rispetto a tutti e 4 film di Jackass, “questo ha fatto più male”.

Lo skater professionista Aaron “Jaws” Homoki si è bruciato la mano destra e si è rotto un polso durante le riprese di “Jackass Forever”.

Il film è destinato a essere l’ultimo film di Jackass in assoluto, poiché il cast e la troupe semplicemente non sono più abbastanza in forma per realizzare questo tipo di stunt. In un’intervista a GQ, Johnny Knoxville ha affermato che Jackass Forever sarà il suo ultimo contributo a Jackass.

Steve-O si è rotto una spalla mentre girava “Jackass Forever”.

Chris Raab è l’unico membro della band CKY coinvolto in “Jackass Forever”.

Il gruppo di sorveglianza dei diritti degli animali PETA non si è ritenuta soddisfatta del contenuto del trailer di Jackass Forever. “Il trailer di Jackass Forever mostra la crew di Knoxville che provoca un serpente e un toro fino al punto di attacco, tratta una tarantola come un gioacttolo e costringe un orso incatenato a mangiare il miele su un partecipante legato”. PETA sta esortando i produttori a rimuovere le scene che coinvolgono animali dal film.

Questo è il primo film di Jackass in cui Steve-O e Chris Pontius hanno ottenuto un credito anche come produttori.

Johnny Knoxville ha avuto una costola rotta, un polso rotto, una commozione cerebrale e un’emorragia cerebrale “eseguendo un trucco di magia con un toro” durante le riprese di Jackass Forever.

Johnny Knoxville e Steve-O sono stati entrambi ricoverati in ospedale il secondo giorno delle riprese di Jackass Forever, “saltando su un tapis roulant a tutta velocità con l’attrezzatura di una banda, inclusa una fottuta tuba” ha raccontato Bam Margera.

Steve-O ha perso entrambe le sopracciglia a causa di qualcosa che riguardava la cera e gli animali selvatici in Jackass Forever.

Steve-O ha ottenuto 2 placche e un mucchio di viti nella clavicola sinistra durante le riprese di Jackass Forever. Ha detto che quella scena non è nemmeno finita nel film film, “è così fottutamente tosto”.

La saga di Jackass

“Jackass” nasce come serie televisiva creata da Jeff Tremaine, Spike Jonze e Johnny Knoxville. È andata in onda originariamente per tre stagioni su MTV tra il 1 ottobre 2000 e il 3 febbraio 2002. Il cast includeva Knoxville, Bam Margera, Chris Pontius, Dave England, Steve-O, Ryan Dunn, Ehren McGhehey, Preston Lacy e Jason Acuña. La serie tv ha scatenato una controversia poiché considerato diseducativo e ispiratore di comportamenti pericolosi. Dopo la fine della serie tv nel 2002, Jackass i seguito è diventato un franchise multimediale, che include gli spin-off Wildboyz, Viva La Bam, Homewrecker, Bam’s Unholy Union, Dr. Steve-O, Bam’s World Domination e Bam’s Bad Ass Game Show; cinque lungometraggi distribuiti dalla Paramount Pictures e un videogioco. La serie tv si è piazzata al 68° posto nell’elenco dei “Nuovi classici televisivi” di Entertainment Weekly ed è una parte significativa della cultura popolare americana degli anni 2000.

Jackass: The Movie (2002)

Jackass Number Two (2006)

Jackass 2.5 (2007) – documentario

Jackass Presents: Mat Hoffman’s Tribute to Evel Knievel (2008) – spin-off

Jackass 3D (2010)

Jackass 3.5 (2011) – documentario

Jackass presenta: Nonno cattivo (2013) – spin-off

Jackass: The Game (2007) – videogioco

Jackass: 10 Years of Stupid (2010) – libro

Jackassworld – sito ufficiale

Foto e poster