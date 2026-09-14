Javier Bardem riceverà il Premio alla Carriera durante la ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per celebrare un percorso artistico che lo ha portato tra i volti più riconosciuti del cinema internazionale. L’annuncio è arrivato lunedì dalla Fondazione Cinema

Javier Bardem riceverà il Premio alla Carriera durante la ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per celebrare un percorso artistico che lo ha portato tra i volti più riconosciuti del cinema internazionale. L’annuncio è arrivato lunedì dalla Fondazione Cinema per Roma, con una nota firmata dal presidente Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica Paola Malanga. A consegnare il riconoscimento sarà Paolo Sorrentino, regista premio Oscar e autore che con Bardem condivide una certa idea di cinema: fisica, inquieta, mai accomodante.

Javier Bardem premiato alla Festa del Cinema di Roma 2026

Il nome di Javier Bardem entra così nel programma della Festa del Cinema di Roma 2026 come uno degli appuntamenti centrali della manifestazione. La cerimonia si terrà nell’area dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, cuore ormai consolidato della rassegna romana, che dal 13 al 25 ottobre accoglierà anteprime, incontri con il pubblico e titoli provenienti dai principali festival internazionali. La Fondazione, nella sua comunicazione, ha indicato Bardem come “uno degli attori più importanti a livello globale”, formula asciutta ma sufficiente a fotografare una carriera attraversata da autori, lingue e generi molto diversi.

Per l’attore spagnolo, nato a Las Palmas de Gran Canaria nel 1969 e cresciuto in una famiglia di cinema, il riconoscimento romano arriva dopo oltre trent’anni di lavoro davanti alla macchina da presa. Bardem ha costruito la propria identità alternando ruoli di grande esposizione internazionale a film più complessi, spesso segnati da personaggi ambigui, fragili o disturbanti. Un percorso non lineare, e proprio per questo riconoscibile. A Roma, secondo quanto annunciato, sarà presente anche per dialogare con il pubblico, in una cornice che negli anni ha fatto dell’incontro diretto con gli artisti uno dei suoi tratti distintivi.

Paolo Sorrentino consegnerà il riconoscimento all’attore spagnolo

A consegnare il Premio alla Carriera sarà Paolo Sorrentino, autore de La grande bellezza e figura di primo piano del cinema europeo contemporaneo. La scelta non appare casuale: Sorrentino, regista abituato a lavorare su corpi, silenzi e contraddizioni dei suoi personaggi, rappresenta un interlocutore naturale per un attore come Bardem, capace di trasformare un dettaglio — un movimento degli occhi, una pausa, un sorriso fuori tempo — in materia narrativa. Non è stata ancora diffusa, al momento, la data precisa della cerimonia all’interno del calendario della Festa.

Il premio arriva su proposta della direttrice artistica Paola Malanga, che guida la linea culturale della manifestazione, e con l’annuncio del presidente Salvatore Nastasi. La Festa del Cinema di Roma, nata nel 2006, ha spesso scelto di affiancare alle anteprime internazionali momenti di omaggio a figure centrali del cinema mondiale. In questa cornice, Bardem porta con sé una traiettoria ampia: dal cinema spagnolo degli esordi alla consacrazione americana, passando per collaborazioni che lo hanno reso un interprete trasversale, non confinabile in una sola tradizione produttiva.

Da Non è un paese per vecchi ai grandi autori internazionali

Il grande pubblico internazionale associa ancora Javier Bardem al ruolo di Anton Chigurh in Non è un paese per vecchi, il film di Joel ed Ethan Coen che gli valse l’Oscar come miglior attore non protagonista nel 2008. Quel personaggio, con il caschetto rigido e la voce bassa, è rimasto nell’immaginario collettivo per la sua freddezza e per una presenza scenica costruita più sui vuoti che sulle esplosioni. Bardem, in più occasioni, ha raccontato di aver lavorato su una fisicità quasi innaturale, distante da ogni compiacimento.

Ma ridurre la sua carriera a quel ruolo sarebbe poco fedele alla complessità del suo percorso. Bardem ha lavorato con Woody Allen, Sam Mendes, Denis Villeneuve, Julian Schnabel, Aaron Sorkin e Alejandro Amenábar, tra gli altri, muovendosi dal dramma biografico al thriller, dal cinema d’autore europeo alle grandi produzioni hollywoodiane. Con Mare dentro, diretto da Amenábar, aveva già ottenuto un forte riconoscimento internazionale interpretando Ramón Sampedro; con Skyfall, invece, ha portato nel mondo di James Bond un antagonista teatrale e ferito. Due registri lontani. Eppure entrambi dentro la stessa idea di recitazione: esposizione controllata, rischio, precisione.

A Roma anche El ser querido di Rodrigo Sorogoyen

Durante la Festa del Cinema di Roma, Bardem presenterà al pubblico anche El ser querido, film diretto da Rodrigo Sorogoyen e inserito nella sezione Best of 2026. Il titolo è stato tra i più apprezzati allo scorso Festival di Cannes, dove ha raccolto attenzione per la regia tesa e per il lavoro degli interpreti. Nel film Bardem veste i panni di Esteban Martínez, un regista leggendario segnato da un passato di violenza ed eccessi, figura ingombrante e vulnerabile insieme, costruita intorno al peso della memoria e alla resa dei conti con ciò che resta.

La presenza di El ser querido a Roma rafforza il legame tra l’omaggio alla carriera e l’attualità artistica dell’attore. Bardem non arriverà soltanto per ricevere un premio, ma anche per accompagnare un nuovo personaggio davanti agli spettatori italiani, in una sala che — come spesso accade alla Festa — mescola addetti ai lavori, studenti di cinema e pubblico generalista. Sarà, per la manifestazione, uno dei momenti più attesi dell’edizione 2026. Per Bardem, un’altra tappa di un percorso che continua a spostarsi, senza restare fermo alla celebrazione.