Jeremy Renner: l’attore saluta i fan via Instagram ed emergono nuovi dettagli sull’incidente

Jeremy Renner ha voluto salutare e tranquillizzare i fan tramite il suo account Instagram, l’attore coinvolto in un brutto incidente con uno spazzaneve ha condiviso una immagine in un letto d’ospedale, la star della serie tv “Hawkeye” appare piuttosto malconcio, ma ha comunque voluto esprimere la sua gratitudine per l’amore dei fan.

Grazie per le vostre gentili parole. 🙏. Sono troppo incasinato ora per digitare. Ma mando amore a tutti voi.

Nel frattempo le indagini sull’incidente sono ancora in corso, ma Il sindaco di Reno, Nevada, in una dichiarazione rilasciata al Reno Gazzette Journal (via New York Post) ha chiarito il vero motivo che portato all’incidente di Jeremy Renner. Il sindaco Hillary Schieve ha rivelato che Renner si è infortunato facendo il suo dovere di buon cittadino:

Stava aiutando qualcuno bloccato nella neve. Aiuta sempre gli altri.

Renner quindi a bordo di uno spazzaneve era andato in soccorso di un automobilista bloccato da un metro di neve, a quanto sembra un membro della famiglia di un vicino che ha descritto Renner come “Un bravo ragazzo”.

Non parliamo sempre con lui, ma è gentile. Negli anni di neve alta, è venuto con il suo spazzaneve e ha chiesto alle persone se avevano bisogno di aiuto.

A quanto pare Renner è una persona che si prodiga molto per il prossimo, anche sul lavoro, l’anno scorso l’attore ha imparato il linguaggio dei segni per dare il benvenuto alla sua collega Alaqua Cox, attrice nativa americana non udente dalla nascita, l’attrice esordiente ha interpretato Maya Lopez / Echo nella serie tv “Hawkeye”, e sarà anche protagonista di uno spin-off in arrivo entro l’anno su Disney+.

📸 Jeremy Renner in what is definitely his costume in #Hawkeye with Alaqua Cox on the set. pic.twitter.com/rnzaEO4xdD — Jeremy Renner Net (@JRennerNet) April 29, 2021

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, l’enorme spazzaneve di fabbricazione tedesca è attualmente sotto sequestro per accertare se tutti i meccanismi di sicurezza che dovrebbero prevenire/impedire lesioni come quelle subite da Jeremy Renner abbiano fatto il loro lavoro. James Gunn e altri creativi della Marvel hanno augurato a Renner una pronta guarigione, ma l’attore ha di fronte a sé una lunga fase di guarigione e riabilitazione, quindi i fan dovranno pazientare prima di poter rivedere Renner su un set. Nel frattempo il 15 gennaio debutta negli Stati Uniti la seconda stagione di Mayor of Kingstown, la serie tv di Paramount+ che vede Renner nei panni di Mike McLusky, sindaco di una città dove il business delle prigioni è l’unica industria fiorente.

