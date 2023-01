Jeremy Renner: un aggiornamento dalla famiglia sulle condizioni dell’attore ferito gravemente

Jeremy Renner continua ad essere in condizioni critiche, ma arriva un aggiornamento dalla famiglia dell’attore noto per il ruolo del supereror Clint Barto / Occhio di Falco nei film dei Marvel Studios. Domenica 1 gennaio è stato annunciato che Renner era stato coinvolto in un grave incidente con uno spazzaneve, soccorso celermente, l’attore si trova attualmente ricoverato in condizioni critiche, ma stabili.

In un aggiornamento fornito dalla famiglia di Renner (via Deadline), è stato confermato che l’attore ha subito un intervento chirurgico per trauma toracico chiuso. Attualmente Renner è in terapia intensiva in condizioni critiche, ma la sua condizione continua per fortuna ad essere stabile. Nel comunicato la famiglia di Renner ringrazia i medici e gli infermieri che si stanno prendendo cura di Renner.

Possiamo confermare che Jeremy ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche ed è stato operato oggi, 2 gennaio 2023. È tornato dall’intervento e rimane nell’unità di terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili. La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui, Truckee Meadows Fire and Rescue, lo sceriffo della contea di Washoe, il sindaco di Reno City Hillary Schieve e le famiglie Carano e Murdock. Sono anche tremendamente sopraffatti e apprezzano l’amore e il sostegno dei suoi fan.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, alcuni vicini di casa di Jeremy Renner hanno riferito che mentre l’attore ripuliva dalla neve, con l’ausilio di un gatto delle nevi, una parte della sua tenuta a Washoe Country, Nevada, dove Renner risiede da diversi anni, il veicolo che l’attore stava manovrando si sarebbe ribaltato passandogli sopra ad una gamba e causando una significativa perdita di sangue. Un vicino di casa dell’attore, un medico, è intervenuto tempestivamente fornendo le prime cure a Renner sul posto; il medico ha applicato un laccio emostatico in attesa dell’arrivo dei paramedici. Renner è stato quindi trasportato in elicottero in un ospedale della zona, dove è stato sottoposto ad un lungo e complesso intervento chirurgico. Secondo quanto riferito, la polizia ha sequestrato il gatto delle nevi, poiché il veicolo avrebbe dovuto avere misure di sicurezza i grado di evitare incidenti di questa gravità.

Vedremo Renner prossimamente nella seconda stagione della serie tv Mayor of Kingstown e l’attore è anche coinvolto in un progetto senza titolo sui creatori dell’OxyContin, medicinale a base di ossicodone e in una nuova serie di Disney+ intitolata Rennervations che seguirà l’attore

mentre viaggia per il mondo aiutando le comunità “reinventando veicoli unici appositamente costruiti”.

Jeremy Renner ha interpretato Occhio di Falco in cinque film dell’Universo Cinematografico Marvel (Thor, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e Avengers: Endgame), per poi riprendere il ruolo nella serie tv live-action Hawkeye di Disney Plus in cui ha recitato al fianco di Hailee Steinfeld. Renner prima di impersonare il supereroe Marvel si era fatto notare agli esordi come protagonista del film biografico Dahmer – Il cannibale di Milwaukee, per il quale ha ricevuto una prima candidatura agli Independent Spirit Awards. Nel 2007 è un militare alle prese con un Regno Unito popolato di letali infetti nello zombi-movie 28 settimane dopo, lo stesso anno interpreta Wood Hite, cugino del famoso fuorileggere Jesse James in L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Renner ha ricevuto due candidature all’Oscar, una nel 2008 come miglior attore protagonista in The Hurt Locker di Kathryn Bigelow e una nel 2011 ome miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in The Town, nel quale ha recitato al fianco di Ben Affleck. Sempre nel 2011, Renner interpreta il ruolo di William Brandt in Mission: Impossible – Protocollo fantasma, ruolo che ha ripreso in Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) mentre si fa il suo nome come potenziale sostituto di Tom Cruise nel franchise. I crediti di Renner includono ulteriori ruoli nel corale American Hustle – L’apparenza inganna, nel thriller I segreti di Wind River ed è co-protagonista a fianco di Amy Adams nell’acclamato film fantascientifico Arrival di Denis Villeneuve.