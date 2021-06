Knives Out 2: Jessica Henwick nel cast di Cena con Delitto 2

Casting news per Knives Out 2 aka Cena con Delitto 2, sequel del giallo con delitto campione d’incassi di Rian Johnson uscito nel 2019. Il sito Deadline riporta che Jessica Henwick si è unita al cast di “Knives Out 2”, l’attrice è nota per i ruoli di Nymeria Sand ne Il trono di spade, di Jessika Pava in Star Wars: Il risveglio della Forza ma soprattutto di Colleen Wing nella serie tv Iron Fist, si è unita al cast di Knives Out 2.

Henwick andrà ad unirsi ad u cast che già include Daniel Craig, l’attore tornerà a recitare nei panni del detective privato Benoit Blanc, Kathryn Hahn, Dave Bautista, Janelle Monae, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Edward Norton e Madelyn Cline. Non ci sono ancora dettagli sulla storia, ma il detective Blanc avrà un nuovo misterioso caso di omicidio da risolvere e una lunga lista di sospettati su cui indagare. L’originale Cena con Delitto – Knives Out ha incassato 3111 milioni di dollari nel mondo da un budget di 40 milioni. La produzione di “Knives Out 2” è prossima al via con un primo ciak previsto per il 28 giugno in Grecia.

I più recenti crediti cinematografici di Jessica Henwick hanno incluso l’avventura post-apocalittica Love and Monsters in cui è apparsa al fianco di Dylan O’Brien, l’horror fantascientifico Underwater in cui ha recitato con Kristen Stewart e la commedia On the Rocks di Sofia Coppola che l’ha vista parte del nutrito cast che includeva Bill Murray, Rashida Jones e Marlon Wayans. Vedremo Henwick prossimamente in Matrix 4, l’attrice si è unita al cast dell’atteso sequel che vedrà il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss e sta attualmente girando il thriller d’azione The Gray Man diretto da Anthony Russo & Joe Russo (Avengers: Endgame, Tyler Rake) e con protagonisti Chris Evans e Ryan Gosling. Il film ambientato in Europa segue un agente della CIA diventato assassino che cerca di sfuggire a forze misteriose mentre cerca al contempo di salvare la vita delle figlie ignorano la sua esistenza.