Jiu Jitsu: nuovo trailer dell’action fantascientifico con Nicolas Cage e Tony Jaa

Disponibile un nuovo trailer di Jiu Jitsu, un bizzarro ma intrigante action fantascientifico con arti marziali che vede protagonista Nicolas Cage.

La storia segue un antico ordine di maestri combattenti Jiu Jitsu riuniti per combattere un feroce invasore alieno, che devono sconfiggere per la sopravvivenza della Terra. Il film è descritto come “Predator incontra Mortal Kombat incontra Il mistero dei templari”.

La trama ufficiale:

Ogni sei anni, un antico ordine di esperti combattenti di Jiu Jitsu affronta un temibile invasore alieno in una battaglia per la Terra. Per migliaia di anni, i combattenti che proteggono la Terra hanno giocato secondo le regole…fino ad ora. Quando Jake Barnes (Alain Moussi), un famoso eroe di guerra e maestro combattente di Jiu Jitsu, si rifiuta di affrontare Brax, l’indomito leader degli invasori, il futuro dell’umanità è in bilico. Ferito e affetto da grave amnesia, Jake viene catturato da una squadra militare non equipaggiata per combattere l’implacabile intruso che è sceso sul pianeta. Dopo un brutale attacco alieno alla squadra militare, Jake viene salvato da Wylie (Nicolas Cage), e una squadra di compagni combattenti di Jiu Jitsu che devono aiutarlo a recuperare la memoria e recuperare le forze per riunirsi e sconfiggere Brax in un’epica battaglia che determinerà ancora una volta il destino dell’umanità.

Il film è interpretato anche da Tony Jaa, Alain Moussi, Frank Grillo, Rick Yune, Marie Avgeropoulos e Juju Chan.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il film è diretto dal regista greco-americano Dimitri Logothetis i cui crediti includono l’horror anni ottanta Chi è entrato nella mia casa?, il western anni novanta Cheyenne e più recentemente il film d’azione Wings of the Dragon (2014) e l’action con arti marziali Kickboxer: Retaliation (2018). La sceneggiatura è di Logothetis e Jim McGrath (Secrets of a Small Town). “Jiu Jitsu” uscirà nei cinema americani e in VOD il 21 dicembre.

