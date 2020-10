Disponibili un un trailer ufficiale e una locandina di Jiu Jitsu, un action fantascientifico che strizza l’occhio a Predator aggiungendo al mix combattimenti con arti marziali alla Mortal Kombat e un cast di pregio che include Nicolas Cage, Alain Moussi, Frank Grillo, Rick Yune, Marie Avgeropoulos, Juju Chan e Tony Jaa.

La trama ufficiale:

Ogni sei anni, un antico ordine di esperti combattenti di Jiu Jitsu affronta un temibile invasore alieno in una battaglia per la Terra. Per migliaia di anni, i combattenti che proteggono la Terra hanno giocato secondo le regole…fino ad ora. Quando Jake Barnes (Alain Moussi), un famoso eroe di guerra e maestro combattente di Jiu Jitsu, si rifiuta di affrontare Brax, l’indomito leader degli invasori, il futuro dell’umanità è in bilico. Ferito e affetto da grave amnesia, Jake viene catturato da una squadra militare non equipaggiata per combattere l’implacabile intruso che è sceso sul pianeta. Dopo un brutale attacco alieno alla squadra militare, Jake viene salvato da Wylie (Nicolas Cage), e una squadra di compagni combattenti di Jiu Jitsu che devono aiutarlo a recuperare la memoria e recuperare le forze per riunirsi e sconfiggere Brax in un’epica battaglia che determinerà ancora una volta il destino dell’umanità.



Il film è diretto dal regista greco-americano Dimitri Logothetis i cui crediti includono l’horror anni ottanta Chi è entrato nella mia casa?, il western anni novanta Cheyenne e più recentemente il film d’azione Wings of the Dragon (2014) e l’action con arti marziali Kickboxer: Retaliation (2018). La sceneggiatura di “Jiu Jitsu” è di Logothetis e Jim McGrath (Secrets of a Small Town).

Dopo aver reintrodotto con successo il franchise di Kickboxer a una nuova generazione di fan delle arti marziali con il sesto e il settimo capitolo della serie, abbiamo deciso di alzare la posta con un franchise di arti marziali sci-fi che potrebbe portare lo stesso tipo di intensità e longevità in una nuova arena. Jiu Jitsu è garantito soddisferà i milioni di amanti delle arti marziali e della fantascienza in tutto il mondo con artisti marziali di livello mondiale e stuntman esperti come Alain Moussi che si uniscono alla superstar Nicolas Cage per alcune sequenze di combattimento formidabili e senza esclusione di colpi ambientate nell’esotica Birmania. – Dimitri Logothetis

L’uscita americana di “Jiu Jitsu” è fissata in sale selezionate e VOD al 20 novembre 2020.

Fonte: Collider