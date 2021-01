John Carpenter parla di un suo potenziale ritorno alla regia

John Carpenter, una vera leggenda del cinema di genere che ci ha regalato classici come Halloween, 1997: Fuga da New York , Essi Vivono e Grosso Guaio a Chinatown, sono ben 11 anni che non dirige un film, l’ultimo è stato il thriller-horror The Ward – Il reparto, ma ora sembra che ci siano possibilità che Carpenter torni dietro la macchina da presa.

In una recente intervista con The Daily Beast, Carpenter ha rivelato che è da un po’ di tempo che sta pensando tornare alla regia, (forse stimolato dal suo lavoro di produttore / compositore dei nuovi film di Halloween?). Quando gli è stato chiesto se avrebbe mai diretto un altro lungometraggio, Carpenter ha rivelato di stare lavorando ad un paio di progetti, aggiungendo però che non sarebbero accaduti nell’immediato futuro, poiché non vuole rischiare di prendere il COVID-19.

Sto lavorando su un paio di cose. Ma non faccio nulla per un po’, finché il mondo non torna alla normalità e si rialza in piedi. È pazzesco adesso. È pazzesco! Non ho intenzione di uscire e ammalarmi.

“The Ward” come spesso è capitato ai film di Carpenter è stato ampiamente sottovaluto dalla critica d’oltreoceano che non ha colto la qualità intrinseca di un piccolo film della vecchia scuola, in cui sono emerse le capacità di Carpenter di gestire macchina da presa, suspense e attori all’interno di un budget e una location limitati.

In questo lasso di tempo però Carpenter non è certo stato con le mani in mano, ma si è dedicato alla musica con dischi e concerti, ha prodotto la nuova serie di film di “Halloween” di David Gordon Green, di cui ha curato anche la colonna sonora, e tra le altre cose ha scritto il tema musicale della serie tv fantascientifica Zoo, scritto un fumetto sul Joker per DC Comics e attualmente è anche a bordo del reboot La cosa di Blumhouse e Universal.

