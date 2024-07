John Cena in 10 film e 20 curiosità

John Cena, attore e wrestler 16 volte campione del mondo, in un’ospitata televisiva ha confermato che la sua carriera sul ring sta volgendo al termine, in favore chiaramente di quella cinematografica che è in piena evoluzione.

Cena ha confermato che l’anno prossimo sarà il suo ultimo anno di wrestling. L’attore e wrestler ha ringraziato il pubblico e si è commosso mentre i fan gridavano “Grazie Cena”, e ha promesso che questa corsa finale sarà indimenticabile. Ha chiarito che la Royal Rumble, l’Elimination Chamber e WrestleMania del 2025 saranno le sue ultime competizioni nella WWE.

Cena ha avuto diverse partite dalla sua ultima corsa a tempo pieno in WWE, avvenuta nel 2017. Ha scelto invece di ritirarsi e perseguire la sua carriera di attore a Hollywood a tempo pieno, cosa che gli ha dato molte incredibili opportunità negli ultimi anni. Il mese prossimo, il suo prossimo film, Jackpot! con Awkwafina in arrivo su Prime Video.

1. Presa mortale / The Marine di John Bonito (2006)

Nel film, un marine americano recentemente congedato insegue alcuni ladri di diamanti dopo che questi hanno rapito sua moglie.

Dopo un esordio corale con altri colleghi di ring, vedi Randy Savage e Sid Vicious, nella “buddy comedy” pronti alla rissa (Ready to Rumble) con David Arquette e Oliver Platt, nel 2006 arriva l’esordio da protagonista di Cena con Presa mortale. Come ogni portatore sano di muscoli e stazza gladiatorea, Cena si cimenta con un action scritto a misura, non solo sua, ma anche di ogni altro roccioso aspirante eroe di film d’azione. A tal proposito pare che il film sia stato scritto in origine per Steve Austin, ma le trattative con l’ex wrestler non andarono a buon fine. Il film è quindi rimasto in stand-by per un paio d’anni prima di essere distribuito nelle sale, e nonostante la pochezza della pellicola, il carisma di Cean ha permesso alla WWE Films di registrare uno dei suoi migliori incassi di sempre.

Il filmato di apertura della base nemica in Medio Oriente è in realtà un filmato di Rambo III.

Cena si è allenato con i Marines in preparazione per il suo ruolo nel film.

Per spiegare la sua assenza dal ring della WWE durante le riprese del film, hanno realizzato una trama in cui Cena è stato “pugnalato” in un nightclub da Aaron Aguilera (alias Jesus), la guardia del corpo del rivale di Cena, Carlos Colón Jr. (alias Carlito).

Il film ha generato un franchise e cinque sequel, tutti senza trame collegate all’originale e tutti senza la presenza di John Cena: Presa mortale 2 con il wrestler Ted DiBiase Jr., Presa mortale – Il nemico è tra noi, The Marine 4: Moving Target, Presa mortale 5 – Scontro letale e The Marine 6: Close Quarters tutti con protagonista il wrestler Mike “The Miz” Mizanin.

2. 12 Round di Renny Harlin (2009)

Il detective Danny Fisher scopre che la sua ragazza è stata rapita da un suo ex collega legato al suo passato. Dovrà superare 12 sfide per riuscire a garantire la sua liberazione.

Il secondo ruolo cinematografico di Cena è ancora un film d’azione, ma stavolta la qualità della messinscena è una spanna sopra il suo esordio “Presa mortale”, grazie anche alla regia di Renny Harlin (58 minuti per morire – Die Harder, Cliffhanger – L’ultima sfida). 12 Rounds si rivela un godibile action-thriller che ammicca alla serie Die Hard e in particolare al sequel Die Hard – Duri a morire.

Il film di Harlin condivide diverse somiglianze con il terzo capitolo della celeberrima serie action, vedi un villain con la mania dei giochi al telefono e una forsennata corsa a tappe contro il tempo. Certo Aidan Gillen non è Jeremy Irons e il roccioso John Cena non ha il carisma un pò gigione di Bruce Willis, ma il nostro “erculeo” wrestler ben si presta ad affrontare le sue dodici personali fatiche. e all’epoca tenta di ritagliarsi un posticino accanto al nerboruto collega Dwayne “The Rock” Johnson, che nel frattempo ha intrapreso la strada che lo porterà a diventare una delle star più pagate di Hollywood.

Per le scene di inseguimento in macchina John Cena si è preparato con il supporto del Dipartimento di Polizia di New Orleans.

John Cena soffre di vertigini e una delle scene del film includeva una discesa in corda doppia lungo la parete di un edificio per poi penzolare a mezz’aria. Cena ha confessato che le riprese di questa scena lo hanno messo così a disagio che ha quasi abbandonato il film.

Cena è stato il secondo wrestler WWE ad avere un secondo ruolo in un film prodotto dalla WWE Films (il precedente era in “Presa motale”). The Rock è stato il primo con Il tesoro dell’Amazzonia e A testa alta.

Il film nel 2013 ha fruito di un sequel direct-to-video dal titolo Ancora 12 Rounds, come protagonista al posto di John Cena il collega wrestler Randy Orton.

3. Legendary – Il giorno del riscatto di Mel Damski (2010)

Cal Chetley (Devon Graye), un adolescente bullizzato, entra a far parte della squadra di wrestling della sua scuola come unico modo per riunire i membri sopravvissuti della sua famiglia, che si è irrimediabilmente divisa dopo la morte del padre, considerato anni prima una leggenda del wrestling del college.

Altra produzione WWE Films per John Cena, che stavolta alza l’asticella e si cimenta con Legendary, un dramma familiare a sfondo sportivo che affronta attorialmente non senza difficoltà. Per fortuna la storia di riscatto attraverso lo sport alla fine riesce a stare sulle proprie gambe e a toccare le giuste corde, nonostante un surplus di situazioni e dinamiche sin troppo stereotipate. Cena in questo caso viene ben supportato da talentuosi attori di contorno come Patricia Clarkson e Danny Glover.

La canzone “Hustle, Loyalty, Respect” che viene riprodotta molte volte in sottofondo, usata anche nel trailer e direttamente dal protagonista Cal per il suo incontro alla fine del film è cantata da John Cena che nel film interpreta il fratello di Cal. Il brano è lo stesso utilizzato da John Cena per i suoi ingressi nella WWE.

Negli Stati Uniti sono trascorsi solo diciotto giorni tra l’uscita nelle sale cinematografiche e quella home video. Questo è forse un record per il tempo più breve mai impiegato da un film per passare dal cinema all’home video in Nord America.

4. Giù le mani dalle nostre figlie / Blockers di Kay Cannon (2018)

Commedia corale sulla difficoltà di vedere crescere i figli, in questo caso le proprie figlie intenzionate a perdere la verginità durante l’imminente ballo di fine anno. Cena qui affiancato da Leslie Mann e Ike Barinholtz sono ben supportati da una sceneggiatura che miscela momenti teneri ed empatici da commedia adolescenziale a brutali incursioni nel politicamente scorretto. Kay Cannon regista della Cenerentola con Camila Cabello porta su schermo un genere a dir poco inflazionato, quello della commedia generazionale e ne inverte gli addendi, ma in questo particolare caso il risultato cambia eccome. Il film prodotto da Evan Goldberg e Seth Rogen ha sfiorato i 100 milioni di dollari al box-office globale.

Il titolo originale del film “Blockers” è un riferimento all’atto del cosiddetto “co*k-blocking”; un termine slang americano che descrive l’azione di impedire a qualcuno (di solito un uomo) di fare sesso ma anche più genericamente fermando intenzionalmente o meno (bloccando) l’intenzione di qualcun altro dal raggiungere l’obiettivo. Questo comportamento potrebbe essere guidato da gelosia, competizione, genuina preoccupazione per una delle persone coinvolte o semplice indifferenza. La persona che esegue il blocco può essere chiamata co*k-block o co*k-blocker.

Ci sono segni in tutto il film che Julie, Sam e Kayla sono tutti molto più responsabili e hanno pensato molto più alla decisione di fare sesso (o non fare sesso, a seconda dei casi) di quanto i genitori gli attribuiscano il merito. Un sottile segno di ciò è il fatto che quando Julie e Austin finalmente fanno sesso, stanno usando due tipi di precauzioni. Julie dice all’inizio del film che si era fatta prescrivere dal pediatra delle pillole anticoncezionali, e poi loro usano anche il preservativo, avendo cura di indossarlo correttamente.

5. Bumblebee di Travis Knight (2018)

Sesto capitolo della serie cinematografica dei Transformers, che funge da spin-off e prequel del film originale del 2007. Travis Knight (Kubo e la spada magica ) al suo primo live-action, dirige da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey, The Flash). Protagonista Hailee Steinfeld nei panni di una adolescente che nel 1987 trova e aiuta l’Autobot Bumblebee che dopo essere stato inviato sulla Terra in missione viene ferito gravemente e finisce in stasi in un deposito rottami, con le sembianze di un maggiolino Volkswagen. John Cena interpreta Jack Burn, ex colonnello dell’esercito americano e agente del Settore 7, un’organizzazione governativa segreta del governo che si occupa di investigare sugli alieni. Cena è impeccabile nel suo ruolo di G.I. Joe in carne ed ossa, insomma in questo caso l’uomo giusto al posto giusto.

John Cena è il terzo wrestler ad apparire in un film di “Transformers”, dopo Dwayne Johnson (che ha interpretato Cliffjumper nella serie animata “Transformers Prime” del 2010) e Joe Seanoa (che ha interpretato Predaking nella serie animata per internet “Transformers: Power of the Primes” del 2018). Cena è anche il terzo wrestler ad apparire in un film di Michael Bay, dopo Johnson (che era nel film di Bay “Pain & Gain – Muscoli e denaro”) e Stephen Farrelly (che ha interpretato Rocksteady in “Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra”).

John Cena, che interpreta l’agente Burns, originariamente avrebbe dovuto interpretare un cattivo di nome “Scarface” visto dalle foto trapelate dal set che ritraevano la sua controfigura Joseph Kelly. Non è chiaro cosa abbia portato al cambiamento, ma si dice che, come nel wrestling, non volessero John Cena come antagonista (Heel) ma come “buono” (Face) e questo avrebbe anche lasciato il ruolo di Cena aperto per un sequel.

La modalità alternativa di Bumblebee in questa funzione è un Maggiolino Volkswagen, la sua modalità originale nella serie tv Transformers (1984). Il suo design da robot (corto e compatto, con corna e frontalino) si basa sulle sue versioni Transformers (1984) e Transformers Animated (2007).

Dopo che Charlie ha versato la limonata su Tripp, se guardi da vicino noterai che la targa dell’auto di Tripp (2FAN321) è la stessa targa del Pork Chop Express di Jack Burton nel film “Grosso Guaio a Chinatown”.

6. Non si scherza col fuoco / Playing with Fire di Andy Fickman (2019)

John Cena si cimenta con una commedia per famiglie in un plot in cui un burbero protagonista, in questo caso Jake Carson comandante di un team di vigili del fuoco paracadutisti (Smokejumpers), si ritrova a dover tenere a bada una truppa di scalmanati ragazzini, vedi Vin diesel in Operazione Tata. Nonostante l’impegno profuso da Cena, il film non decolla e presenta un surplus di gag prevedibili e un plot troppo costruito a tavolino, in cui la spontaneità latita fino ai titoli di coda.

L’attrice Brianna Hilderbrandt qui indossa una parrucca per il suo ruolo poiché i suoi capelli erano stati tagliati corti per il ruolo di Testata Mutante Negasonica in Deadpool 2.

Poco dopo l’arrivo dei ragazzi al deposito, il Capitano dice ad Ascia: “Dai, amico! Ti ho visto combattere un ghiottone (Wolverine)!” Tyler Mane, che interpreta Ascia, è apparso in precedenza in X-Men (2000) nei panni di Sabretooth, l’arcinemico di Wolverine.

Uno dei corpulenti Smokejumpers è interpretato da Daniel Cudmore che ha interpretato Colosso Rasputin in X-men, X-men 2, X-men – Conflitto finale e X-men: Giorni di un futuro passato.

7. Fast & Furious 9 – The Fast Saga di Justin Lin (2021)

Nel film Toretto (Vin Diesel) e la sua squadra decidono di fermare un complotto che coinvolge il fratello minore di Dom e Mia, il vendicativo Jakob, interpretato da John Cena. Jakob è un ladro esperto, un assassino letale, un pilota ad alte prestazioni nonché un agente canaglia del Sig. Nessuno (Kurt Russell). Cena in questo caso nobilita un film pensato per i fan più irriducibili, ma anche per chi ama l’azione alla Mission: Impossible e James Bond, questo prima di un Fast X che diventerà autocompiaciuta e fracassona parodia della saga stessa.

Justin Lin amava l’idea di riportare qui un Toretto perduto, qualcuno mai menzionato negli otto film precedenti, ma era incredibilmente nervoso all’idea che non sarebbero riusciti a trovare qualcuno che lo aiutasse a farcela. Tuttavia ha incontrato John Cena e: “entro i primi trenta secondi sono riuscito a respirare”.

L’auto di Jakob è una Ford Mustang GT350 del 2020. È uno speciale V8 da 5,2 litri, nome in codice Voodoo, eroga 526 cavalli e raggiunge la vertiginosa velocità di 8250 giri al minuto. È inoltre dotato di sospensioni più rigide da gara, cerchi leggeri in fibra di carbonio e componenti aerodinamici più aggressivi.

8. The Suicide Squad – Missione suicida di James Gunn (2021)

James Gunn (Guardiani della galassia) rilancia la Suicide Squad e la rende più folle e pazzescamente divertente, con un team che vede il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn e Joel Kinnaman in quelli di Rick Flag. Il resto del team composto di “new entry” è capeggiato dal Bloodsport di Idris Elba che viebw ucciso nel finale dal Peacemaker di John Cena, inviato sul posto per insabbiare ogni coinvolgimento del governo americano negli esperimenti su Starro il Conquistatore, un gigantesco alieno simile a una stella marina.

Il regista James Gunn afferma che John Cena è “probabilmente l’attore improvvisatore più dotato con cui abbia mai lavorato in vita mia”. Dire che i bianchi sono razzisti è stata una delle improvvisazioni di Cena, così come il gesto del masturbarsi” (Gunn si riferisce ad una scena in cui Peacemaker risponde al dito medio fatto al suo indirizzo da Bloodsport).

Dopo gli eventi del film John Cena tornerà nei panni di Christopher Smith aka Peacemaker in una omonima serie tv della durata di due stagioni,. Ne sortirà un< delle migliori interpretazioni di sempre per Cena che ritrae un anti-eroe mercenario volgare, sciovinista e brutalmente inetto.

Gunn ha detto a Cena di non leggere nessun fumetto di Peacemaker prima delle riprese, e Cena originariamente si è avvicinato al ruolo con un “sergente istruttore spigoloso, personalità stile Full Metal Jacket” prima che Gunn gli dicesse di comportarsi come un “fratello idiota di Captain America” che avrebbe potuto apparire in una serie televisiva degli anni ’70 come Wonder Woman. Gunn ha descritto Peacemaker come un “pezzo di me*da»” e il “più grande cog*ione al mondo”.

Quando in discoteca Peacemaker ordina un giro di Fernet. Pur essendo un amaro italiano, è estremamente popolare in Argentina al punto che il 75% del suo consumo mondiale proviene proprio da questa nazione.

9. Project X-Traction / Hidden Strike) di Scott Waugh (2023)

John Cena fa coppia con Jackie Chan per questo action che segue due ex soldati delle forze speciali che devono proteggere un gruppo di civili lungo la cosiddetta “autostrada della morte” di Baghdad affinché giungano all’area sicura della Green Zone.

Project X – Traction è film d’azione soverchiato dagli effetti visivi e da un uso eccessivo utilizzo di CGI, che per fortuna può contare, anche se in minima parte, su due carismatici protagonisti che rappresentano un rimarchevole punto di forza. Cena e Chan fanno del loro meglio per movimentare un film che sembra privo di energia, e pronto a finire nel dimenticatoio subito dopo i titoli di coda.

John Cena nel film ha sostituito Sylvester Stallone dopo l’abbandono dell’attore a causa di impegni con Creed 2.

L'”Autostrada della Morte”, a cui si fa riferimento nella trama come vicino a Baghdad, non è in Iraq. L'”Autostrada della Morte” è in realtà l’autostrada 80 che esce da Kuwait City in Kuwait. È un tratto di strada dove forze statunitensi e della coalizione attaccarono le forze irachene in ritirata da Kuwait City e le decimarono.

10. Ricky Stanicky – L’amico immaginario di Peter Farrelly (2024)

Commedia all’insegana del politicamente scorretto e terza regia in solitaria per Peter Farrelly, metà del duo di Tutti pazzi per Mary, Scemo e più scemo e Lo spaccacuori. Nel film tre migliori amici d’infanzia ogni volta che sono in difficoltà mettono in campo l’immaginario amico Ricky Stanicky, che ogni volta come per magia li tira fuori dall’impaccio. Vent’anni dopo i tre usano ancora l’inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo, ma stavolta l’amico immaginario prenderà vita e come una sorta di creatura di Frankenstein porterà scompiglio e un po’ di sincerità nelle vite dei tre furbastri.

Un John Cena a briglie sciolte nobilita una commedia che diverte a corrente alternata. Da segnalare una esilarante scena con William H. Macy e un problema di mani che si muovono in maniera diciamo imbarazzante. La sorprendente performance comica di Cena lo ha visto paragonato a Zach Galifianakis.

Jim Carrey, James Franco, Joaquin Phoenix e Nicolas Cage sono stati considerati per il ruolo di Ricky Stanicky.

Curiosità sul film

Prima di diventare un wrestler professionista a tempo pieno, John Cena era un doppiatore in difficoltà.

Prima celebrità a esaudire 500 desideri attraverso la Make a Wish Foundation.

Fuori dal ring è migliore amico dei lottatori Randy Orton e John Hennigan e dell’attore Sacha Baron Cohen.

È il secondo maggiore di cinque fratelli nati da Carol Frances (Lupien), del Vermont, e John Cena Sr. (John Joseph Cena). È cresciuto a West Newbury, Massachusetts, dove ha giocato a football universitario.

I suoi nonni paterni, Felix Joseph Cena e Caterino Ann “Catherine” DiVincenzo, erano di origine italiana. Il padre ha radici livornesi tra Toscana e Lazio. Il nonno materno di John, il giocatore di baseball Ulysses John “Tony” Lupien, Jr., era di origini franco-canadesi, con profonde radici nel Québec, e sua nonna materna, Natalie Nichols, era di origini coloniali americane (inglesi), con radici nel Massachusetts risalente al 1600.

Era conosciuto come “Prototype” prima di iniziare con la WWE

Ha sostituito Danny Cooksey come voce di Dave nella serie animata Disney Dave the Barbarian (2004), ma la serie è stata cancellata prima che venissero trasmessi i nuovi episodi.

John Cena ha suonato la cover per pianoforte di “Home Sweet Home” dei Mötley Crüe nell’episodio 6 della serie Peacemaker di HBO Max.

Scrive tutti i suoi pezzi rap ed è anche noto come “Il Marky Mark del Wrestling”. Marky Mark era lo pseudonimo da rapper negli anni novanta dell’attore Mark Wahlberg.

Ex campione di Wrestling Tag Team con Rico Constantino e campione dei pesi massimi di Wrestling della Ohio Valley.

Ha guadagnato 8 milioni di dollari dalla WWE nel 2016.

23 novembre 2008 – vince il suo primo campionato mondiale dei pesi massimi dopo aver sconfitto Chris Jericho alle Survivor Series, il suo primo match di ritorno da un intervento chirurgico per un’ernia del disco al collo, un infortunio riportato allo Summerslam, in un match perso contro Batista.

Ex campione del mondo di tag team.

Il 4 agosto 2008, insieme a Batista, ha vinto il World Tag Team Championhips a Monday Night Raw, sconfiggendo Ted DiBiase e Cody Rhodes dopo che Batista ha bloccato DiBiase: era il secondo World Tag Team Championship di Cena, il terzo di Batista.

Nel 2005 era al secondo posto nella lista dei 500 migliori lottatori stilata dalla rivista sportiva Pro Wrestling Illustrated (PWI).

Privato del titolo WWE dopo essersi infortunato in un match contro Randy Orton. Orton è poi diventato il campione della WWE essendo il contendente numero 1.

Alla New Years Revolution ha sconfitto il bulldozer samoano, Umaga, mantenendo il titolo del campionato WWE e dando a Umaga la prima sconfitta da quando è arrivato a RAW. (Gennaio 2007)

Il suo match di debutto nella WWE lo ha visto contrapposto a Kurt Angle a SmackDown! (1999).

Ha riconquistato il titolo WWE dopo aver sconfitto Edge alla Royal Rumble. (gennaio 2006)