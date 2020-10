Che il presente sorrida a John David Washington è sempre più evidente. Malgrado Tenet non abbia sortito sperato, complici anche le mancate aperture delle sale a Los Angeles e New York, a tal fine rileva fino a un certo punto: Washington è sulla cresta dell’onda ed il fatto che si è appena unito al cast del prossimo film di David O. Russell non fa che confermarlo.

Il regista di The Fighter e American Hustle girerà questo nuovo lavoro per New Regency, con 20th Century Studios che si occuperà della distribuzione. Non si sa nemmeno il titolo al momento, sebbene pare essere confermato che le riprese avranno inizio a gennaio a Los Angeles e che dietro la macchina da presa, in qualità di direttore della fotografia, siederà Emmanuel “Chivo” Lubezki.

Dopo BlackKklansman ed appunto Tenet, per Washington si tratta di un’importante conferma. Nell’ambito di un progetto, peraltro, che conta già due nomi di sicuro richiamo, come Christian Bale e Margot Robbie, il primo oramai un habituè dei film di Russell, il quale, secondo quanto riporta Deadline, il tutto si basa su un’idea originale di quest’ultimo.

Sebbene dunque non sia emerso ancora nulla riguardo alla trama, le premesse bastano e avanzano per segnalare l’ascesa di un attore, Washington per l’appunto, che sta attraversando un periodo di grazia. Sarà pure il nome a portar bene, dato l’altro e più noto Washington, ossia Denzel.