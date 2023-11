Dal 2 novembre nei cinema italiani Joika: A un passo dal sogno, la coraggiosa storia della ballerina Joy Womack che ha lasciato patria e famiglia per realizzare il suo sogno di diventare prima ballerina del Bolshoi di Mosca.

Joika – Trama e cast

La trama ufficiale: Joika è l’appassionante storia vera di Joy Womack (Talia Ryder) l’unica Americana riuscita ad entrare nell’elitario e competitivo mondo del Balletto del Bolshoi in Russi. Dopo essere stata ammessa nell’Accademia di Balletto del Bolshoi, la quindicenne Joy Womack, una promettente e talentuosa ballerina si trasferisce dal Texas a Mosca con l’ambizioso obiettivo diventare la prima ballerina della prestigiosa Compagnia del Bolshoi. Joy si allena sotto la guida della leggendaria insegnante Tatiyana Volkova (Diane Kruger) in un contesto dove la competizione è estrema e feroce e la stessa Volkova esige un impegno immenso dai suoi studenti. Joy compie sacrifici sempre più estremi per non arrendersi: una radicale perdita di peso, una routine di allenamento ossessiva e un matrimonio di convenienza con un uomo russo per ottenere il visto di ammissione al Bolshoi. Dopo essere stata ripudiata dalla sua famiglia americana, Joy riesce a diplomarsi all’Accademia del Bolshoi, Ma per raggiungere il suo sogno e diventare prima ballerina, dovrà sacrificare molto di più di quanto possa immaginare.

Il cast include anche Tomasz Kot, Karolina Gruszka, Oleg Ivenko, Borys Szyc, Ewa Rodart, Natasha Alderslade, Charlotte Ubben, Martin Hugh Henley, Natalia Osipova, Sylwester Piechura.

Joika – Il trailer italiano ufficiale

Curiosità sul film

Il film è diretto da James Napier Robertson che ha diretto anche The Dark Horse, biopic su brillante ma travagliato campione di scacchi neozelandese che trova uno scopo insegnando ai bambini svantaggiati le regole degli scacchi e della vita, e Whina, altro dramma biografico, stavolta incentrato sulla pionieristica leader Maori, Dame Whina Cooper, la cui vita straordinaria l’ha vista rompere i confini di genere, difendere i diritti dei Maori e combattere per la terra, rimanendo fedele al suo cuore e alle sue convinzioni.

che ha diretto anche The Dark Horse, biopic su brillante ma travagliato campione di scacchi neozelandese che trova uno scopo insegnando ai bambini svantaggiati le regole degli scacchi e della vita, e Whina, altro dramma biografico, stavolta incentrato sulla pionieristica leader Maori, Dame Whina Cooper, la cui vita straordinaria l’ha vista rompere i confini di genere, difendere i diritti dei Maori e combattere per la terra, rimanendo fedele al suo cuore e alle sue convinzioni. Prima di Talia Ryder , nota per il ruolo di Tessa nel West Side Story di Spielberg, nei panni di Womack era stata scelta Thomasin McKenzie principalmente nota per il ruolo di Tom in Senza lasciare traccia, Elsa in Jojo Rabbit e di Eloise in Ultima notte a Soho.

, nota per il ruolo di Tessa nel West Side Story di Spielberg, nei panni di Womack era stata scelta Thomasin McKenzie principalmente nota per il ruolo di Tom in Senza lasciare traccia, Elsa in Jojo Rabbit e di Eloise in Ultima notte a Soho. Il cast tecnico: Fotografia di Tomasz Naumiuk / Montaggio di Martin Brinkler & Chris Plummer / Casting di Joanna Ruta Baranowska (ballerina) & Anna Kasinska (ballerina) / Scenografia Joanna Kaczynska / Costumi di Katarzyna Lewinska / Trucco di Waldemar Pokromski

Fotografia di Tomasz Naumiuk / Montaggio di Martin Brinkler & Chris Plummer / Casting di Joanna Ruta Baranowska (ballerina) & Anna Kasinska (ballerina) / Scenografia Joanna Kaczynska / Costumi di Katarzyna Lewinska / Trucco di Waldemar Pokromski Joy Womack parla della genesi del film: “All’inizio era una compagnia cinematografica cristiana che voleva realizzare una storia basata sulla mia vita da cristiana. Poi un’altra società l’ha acquistata e alla fine Anonymous Content ha rinegoziato un accordo e ha inviato uno scrittore a seguirmi. È venuto a vedermi esibirmi in “Il Lago dei Cigni” in Australia, poi mi ha seguito a Los Angeles e l’ho portato in giro per Mosca. Mi hanno convinto ad accettare il film quando ha insistito sul fatto che non volevano fare un film su di me, ma sul balletto, e che voleva che fosse molto genuino. Ero assolutamente d’accordo perché penso che l’unico modo per rendere il balletto più mainstream sia averne di più a Hollywood.

Joy Womack – Note biografiche

Nata a Beverly Hills, in California, Joy Womack ha iniziato la sua formazione formale come ballerina alla Westside Academy of Ballet alla giovane età di quattro anni. Ha continuato a studiare alla Kirov Academy of Ballet di Washington, DC, dove è stata scelta per unirsi alla Bolshoi Ballet Academy di Mosca. Nel 2009 le è stato offerto un contratto triennale per diventare una delle prime ballerine americane mai selezionate per il programma russo.

A diciassette anni, mentre frequentava l’accademia, diventa la prima donna americana a ballare la protagonista in “La Fille Mal Gardee” di Yuri Grigorovich. È stata anche la prima americana a diplomarsi con un Red Diploma del programma russo e ha interpretato il ruolo principale in Paquita mentre era ancora nella classe di laurea.

Nel 2012, Joy è diventata la prima donna americana a firmare un contratto da solista con il Bolshoi Ballet Theatre, colmando formalmente il divario tra gli stili di balletto russo e occidentale per la prima volta nella storia. Successivamente ha accettato l’invito a unirsi al Kremlin Ballet come Prima Ballerina all’età di diciannove anni, dove è rimasta Prima Ballerina fino al 2018. È stata poi invitata a Seul, in Corea del Sud, come Prima Ballerina con l’Universal Ballet e successivamente si è unita al Boston Ballet.

Joy ora viaggia per il mondo come artista ospite, oratrice motivazionale e coreografa. È anche amministratore delegato di Annabelle Artists, LLC e direttrice di Project Prima, un eccellentetore dedicato a fornire ai giovani ballerini borse di studio e opportunità di formazione.

[Fonte: JoyWomack.com]

Il documentario “The White Swan”

Nel 2021, un documentario intitolato Joy Womack: The White Swan, è stato pubblicato a livello globale e ha mostrato la vita di Joy in Russia. La troupe cinematografica ha documentato sette anni del suo viaggio dagli Stati Uniti nel cuore della Compagnia del Balletto del Cremlino come ballerina americana in Russia.

“Joy Womack: The White Swan” è un documentario realizzato da Dina Burlis e Sergey Gavrilov. Il film segue diversi anni della vita di Joy Womack, dalla prima americana al diplomarsi nel programma di formazione principale dell’Accademia di balletto del Bolshoi e la prima donna americana a firmare un contratto con il balletto del Bolshoi.

Joy è cresciuta in una tipica famiglia americana. Ha sempre desiderato diventare una ballerina e si è trasferita in Russia quando aveva 15 anni per seguire il suo sogno. Senza una parola di russo, non del tutto adatta alle esigenze fisiche dei ballerini russi, Joy mostra la sua forza e dedizione al balletto e alla realizzazione dei suoi sogni. Seguiamo la vita personale e professionale di Joy: dalle sue sfide quotidiane, infortuni, esibizioni fino a diventare una ballerina del gruppo del Teatro Bolshoi e poi prima ballerina del Balletto del Cremlino, dove ha eseguito lo spettacolo della sua vita – Il Lago dei Cigni, prima di chiudere questo capitolo della sua vita. vita e lasciare la Russia per perseguire nuove opportunità.

“Joy Womack: The White Swan”, il documentario basato sulla tua vita. Come è nato il progetto?

Il mio ex marito era molto amico di una produttrice cinematografica, Dina Burlis, che ha sentito parlare della mia storia e mi ha chiesto di fare un’intervista. Mi hanno filmato per quasi 10 anni, dall’ultimo anno di scuola fino all’anno scorso. Entrare in azienda dalla scuola e fare una rapida ascesa è stato un fatto senza precedenti, soprattutto per un americano. Così hanno deciso di catturare tutta la pressione a cui ero sottoposta e ciò che stava accadendo nella mia vita. Sono un po’ nervosa all’idea che venga fuori, perché ora guardo quel filmato e penso di essere una ballerina molto migliore ora e molto più sicura. Mi hanno colto in una fase molto concreta, formativa, una specie di brutto anatroccolo della mia vita.

Com’è stata essere seguito da una telecamera per così tanti anni?

La Russia è un paese che ha molta stampa, quindi abbiamo sempre avuto una troupe televisiva o qualcosa del genere in studio. Ci ero abituata. Dina e Sergey erano lì per grandi eventi, come quando ho debuttato nel Lago dei cigni e poi una settimana dopo ho debuttato in Don Chisciotte, con solo due settimane per prepararmi per entrambi. Sono stato promosso dopo aver ballato il Lago dei cigni e ho avuto questa sindrome dell’impostore; Sentivo di avere molte opportunità che non meritavo. È stata una fase molto interessante della mia vita e, in sostanza, è un film sulla salute mentale. A volte non riconosco la ragazza che parla in quelle interviste.

Fonte: PointerMagazine

Joika – Il poster italiano ufficiale