Jolt: trailer italiano della commedia d’azione con Kate Beckinsale (su Amazon Prime dal 23 luglio)

Amazon ha reso disponibile un trailer ufficiale italiano per una commedia d’azione al femminile dal titolo Jolt diretta da Tanya Wexler. Jolt che potrebbe essere descritto come “Crank incontra Io sono nessuno” e vede una inedita Kate Beckinsale nei panni di una buttafuori di nome Lindy che presenta un peculiare un problema di gestione della rabbia che controlla con l’aiuto di un giubbotto foderato di elettrodi che usa per riportare se stessa alla normalità ogni volta che sorge in lei un istinto omicida. Dopo che il primo ragazzo di cui si è innamorata viene ucciso, si scatena volontariamente per vendetta e parte alla ricerca dell’assassino mentre viene braccata dai poliziotti.

La trama ufficiale: Lindy (Kate Beckinsale) è una donna bellissima e sardonicamente divertente con un doloroso segreto: a causa di un raro disturbo neurologico permanente, sperimenta sporadici impulsi omicidi pieni di rabbia che possono essere fermati solo quando si scuote con uno speciale dispositivo a elettrodi. Incapace di trovare l’amore e la connessione in un mondo che teme la sua bizzarra condizione, si fida finalmente di un uomo abbastanza a lungo da innamorarsi, solo per trovarlo assassinato il giorno successivo. Con il cuore spezzato e infuriata, si imbarca in una missione piena di vendetta per trovare il suo assassino, mentre è anche perseguitata dalla polizia come principale sospettato del crimine.

Il cast assolutamente di alto profilo include anche Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer, con Susan Sarandon e Stanley Tucci.

“Jolt” è diretto dalla regista americana Tanya Wexler, già regista del romance Finding North, dei dramedy Ball in the House e Buffaloed e della spassosa commedia biografica Hysteria. La sceneggiatura è scritta dall’esordiente Scott Wascha. Prodotto da David Bernardi, Sherryl Clark, Robert Van Norden e Les Weldon. Sviluppato da Nu Boyana Film Studios, Campbell Grobman Films e Millennium Film, “Jolt” debutterà in streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video il 23 luglio 2021.

Fonte: YouTube