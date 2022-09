Joseph Gordon-Levitt nel thriller fantascientifico “Ash”e nel sequel “Beverly Hills Cop 4”

Due nuovi progetti ufficializzati per l’attore Joseph Gordon-Levitt (Il processo ai Chicago 7) che il prossimo 7 settembre vestirà i panni del Grillo Parlante nel remake live-action Pinocchio di Disney Plus.

Joseph Gordon-Levitt e Tessa Thompson (Thor: Love and Thunder) faranno coppia in un nuovo thriller fantascientifico intitolato Ash. Il film è prodotto da Neill Blomkamp (District 9) e diretto dal musicista e regista di video musicali Steven Ellison aka Flying Lotus che ha già diretto la commedia Kuso (2017) e l’episodio “Ozzy’s Dungeon” della nuova antologia horror V/H/S/99.

“Ash” film è incentrato su una donna (Thompson) che “si sveglia su un pianeta lontano e trova l’equipaggio della sua stazione spaziale ucciso brutalmente, e deve quindi decidere se può fidarsi dell’uomo (Gordon-Levitt) inviato per salvarla. Ma mentre la loro indagine su quello che è successo mette in moto una terrificante catena di eventi, inizia a chiedersi quanto lei stessa sia davvero innocente”.

Il film prodotto da XYZ Films e scritto da Jonni Remmler, entrerà i produzione in Nuova Zelanda il prossimo anno. Flying Lotus, che vuole anche comporre la colonna sonora per il film, ha dichiarato: “È un sogno assoluto che si avvera collaborare con alcuni degli attori più talentuosi che ci sono là fuori!”

Il fondatore e amministratore delegato di GFC Matthew Metcalfe e il partner di XYZ Films Nate Bolotin hanno aggiunto: “Non potremmo essere più felici che Tessa e Joseph siano i protagonisti di questo film, sono entrambi attori incredibilmente talentuosi e dotati. Con Steve al timone, questo sarà un film davvero visionario e non potremmo essere più entusiasti di portare il progetto in produzione nel 2023”.

Fonte: Deadline

Joseph Gordon-Levitt ha firmato per recitare nel Beverly Hills Cop 4 di Eddie Murphy attualmente in fase di riprese per Netflix. Il sequel ufficialmente intitolato Beverly Hills Cop: Axel Foley includerà anche la Taylour Paige del dramma Zola e dei film biografici Cocaine – La vera storia di White Boy Rick e Ma Rainey’s Black Bottom, ultimo ruolo del compianto Chadwick Boseman.

Al timone di “Beverly Hills Cop 4” c’è l’esordiente Mark Molloy ha ha sostituito il duo di registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, che sono usciti tempo fa per dirigere il film DC Batgirl, che Warner Bros. ha recentemente cancellato. Eddie Murphy torna nei panni di Axel Foley e produrrà insieme a Jerry Bruckheimer e Chad Oman.

Il film è stato scritto da Will Beall che ha scritto anche Gangster Squad ed autore delle storie di Aquaman e Zack Snyder’s Justice League. Il film che continuerà le avventure del poliziotto di Detroit, apparso per la prima volta nel classico del 1984. Netflix ha affermato che se il prossimo film andrà bene, sarà disponibile a lavorare su ulteriori sequel.

Fonte: Deadline