Jung_E: trailer e anticipazioni del nuovo film sci-di Netflix dal regista di “Train to Busan” e “Hellbound”

Il 20 gennaio 2023 debutta su Netflix Jung_E, il nuovo film del regista coreano Sang-ho Yeon (Train to Busan) che miscela suggestioni dal cult Ghost in the Shell e lo Snowpiercer di Bong Joon-ho. Ambientato nel 22° secolo, “Jung_E” ci narra di un apocalittico cambiamento climatico che ha reso l’intero pianeta inabitabile, di una guerra civile e di un esperimento di clonazione del cervello che vede coinvolti una Intelligenza Artificiale evolutiva e un leggendario soldato morto in battaglia.

Jung_E – Trama e cast

La trama ufficiale: Ambientato nel 22° secolo, con la Terra non più abitabile a causa dei cambiamenti climatici, scoppia una guerra civile nell’ultimo rifugio costruito per la sopravvivenza umana. L’unico modo per porre fine alla guerra dipende dalla clonazione di un leggendario mercenario in un robot evolutivo. In un prossimo futuro post-apocalittico, una ricercatrice di un laboratorio di Intelligenza Artificiale conduce gli sforzi per porre fine a una guerra civile clonando il cervello di un eroico soldato: sua madre.

Il cast del film: Kang Soo-yeon (Hanbando) è Seohyun, scienziata a capo del team di un istituto di ricerca che sviluppa tecnologie di clonazione del cervello e intelligenza artificiale ed è responsabile del cervello clonato di Jung_E. Kim Hyun-joo (Hellbound) è Jung_e, una ex leader delle forze alleate e oggetto dell’esperimento di clonazione del cervello. Ryu Kyung-soo (Le buone stelle – Broker) e Sang-Hoon, il capo dell’istituto di ricerca che porta avanti gli esperimenti di clonazione del cervello.

Jung_E – Trailer e video

Curiosità sul film

“Jung_E” è scritto e diretto da Sang-ho Yeon, regista del film d’animazione The King of Pigs (2011) che ha raggiunto la fama internazionale con il live-action Train to Busan, zombie-movie che ha fruito di un prequel d’animazione (Seoul Station) e di un sequel live-action (Peninsula). Sang-ho Yeon ha inoltre diretto la commedia fantasy Psychokinesis e scritto e diretto l’apocalittica serie tv horror di Netflix Hellbound.

Il film segna l’ultimo ruolo della pluripremiata attrice sudcoreana Kang Soo-yeon (Hanbando) scomparsa il 7 maggio 2022. Tra i premi ricevuti dall’attrice, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile per il dramma The Surrogate Woman – Ssibaj-i (1987) ricevuta alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che ha segnato il primo premio assegnato ad un attore coreano in un festival internazionale. In In patria Kang Soo-yeon è stata insignita per tre volte del prestigioso Premio Daejong (Grand Bell Award) alla migliore attrice. Il 5 maggio 2022 l’attrice è stata trovata in stato di arresto cardiaco nella sua casa di Seoul e portata d’urgenza al Gangnam Severance Hospital, dove è morta due giorni dopo per un’emorragia cerebrale all’età di 55 anni. Kang Soo-yeon è stata una star di fama internazionale dalla metà degli anni ’80 alla fine degli anni ’90, ed è stata spesso soprannominata con onore la “prima star mondiale” della Corea. Dall’inizio degli anni 2000, Kang si è presa una pausa dalle apparizioni cinematografiche ed è passata alla recitazione sul piccolo schermo, dove ha ottenuto un discreto successo nel 2011 con la serie tv Ladies of the Palace. Dopo un intervallo di nove anni ha fatto il suo ritorno al cinema con “Jung_E” di Netflix.

Gli attori Kim Hyun-joo e Ryu Kyung-soo hanno già collaborato con il regista Sang-ho Yeon per la serie tv horror “Hellbound”.

Jung_E – Foto e poster