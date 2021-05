Jungle Cruise: nuovo trailer italiano del film Disney con The Rock

Disney ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e una locandina per Jungle Cruise, un’avventura a tinte fantasy che porta Dwayne Johnson ed Emily Blunt alla ricerca di un mitologico albero magico nella remota giungla selvaggia. Il film è basato sulla classica e omonima attrazione di Disneyland, mentre il trailer mostra molti nuovi filmati, un’atmosfera alla “Jumanji” e molti mostri e creature sovrannaturali realizzati in copiosa CG che rievocano scene di un’altra famosa attrazione Disney approdata sul grande schermo: Pirati dei Caraibi.

Diretto da Jaume Collet-Serra (Paradise Beach – Dentro l’incubo), che sta attualmente collaborando con The Rock anche per il film di Black Adam, “Jungle Cruise” è Ambientato all’inizio del XX° secolo e segue una corsa avventurosa e da brivido lungo l’Amazzonia in compagnia di Frank Wolff (Johnson), rude ma bonario capitano di un battello fluviale e l’intrepida scienziata e ricercatrice Dr. Lily Houghton (Blunt). Lily viaggia da Londra, in Inghilterra, alla giungla amazzonica e si rivolge ai discutibili servizi di Frank per guidarla a valle a bordo de “La Quila”, la sua barca sgangherata ma fascinosa. Lily è determinata a scoprire un albero antico con capacità di guarigione senza precedenti, che possiede il potere di cambiare il futuro della medicina. Spinto in questa epica ricerca insieme, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze sovrannaturali, tutti in agguato nella bellezza ingannevole della lussureggiante foresta pluviale. Ma man mano che i segreti dell’albero perduto si disvelano, la posta in gioco diventa ancora più alta per Lily e Frank e il loro destino – e quello dell’umanità – è in bilico.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il cast del film è completato da Jesse Plemons, Jack Whitehall, Paul Giamatti e Edgar Ramirez. I produttori del film includono Dany Garcia (Jumanji: Welcome to the Jungle) di Seven Bucks Productions e Hiram Garcia (Hobbs & Shaw), insieme a John Davis e John Fox (Game Night), Douglas C. Merrifield (The Shallows) e Scott Sheldon (Baywatch).

“Jungle cruise” arriverà nei cinema italiani il 28 luglio e dal 30 luglio sarà disponibile in streaming su Disney+ con accesso VIP.