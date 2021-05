Jurassic World: trailer e clip della nuova attrazione “VelociCoaster”

Disponibili un nuovo trailer e una clip ufficiale della nuova attrazione di Universal Orlando dedicata a Jurassic World. Queste nuove montagne russa dedicate ai Velociraptor e battezzate “VelociCoaster” sono l’ultima aggiunta al parco a tema Universal’s Island of Adventure con un dislivello di 47 metri e una velocità di 112 km/h su oltre un chilometro e mezzo di pista.

“VelociCoaster” regalerà ai visitatori una scarica di adrenalina con un’avventura che coinvolgerà i famigerati predatori “Raptor” di Jurassic World. Librandosi nell’aria e accelerando sulla terra e sull’acqua, le montagne russe eseguono una rotazione con avvitamento di 360° unica nel suo genere sopra la laguna del parco Island of Adventure. Offre inoltre ai più coraggiosi la possibilità di sperimentare la gravità zero su 130 metri di pista, con 12 secondi di tempo in aria durante l’intera corsa. Ad un certo punto, il VelociCoaster spinge i visitatori a 47 metri in aria prima di dirigersi direttamente verso un dislivello di 80 gradi, la discesa più ripida di qualsiasi attrazione Universal.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Questa nuova attrazione e la serie animata Jurassic World – Nuove avventure di Netflix aiuteranno i fan ad ingannare l’attesa per il piatto forte, Jurassic Word: Dominion in arrivo nelle sale il 10 giugno 2022 e che il regista Colin Trevorrow ha definito una “celebrazione” dell’intera saga.

[Dominion è] una celebrazione dell’intero franchise. Per me, [Dominion] è il culmine di una storia che è stata raccontata. Quando sei arrivato alla fine della trilogia di Jurassic Park, potrebbe non essere stato così chiaro quale fosse la storia completa di quei tre film perché erano un po’ più episodici nel modo in cui sono stati affrontati. Ma questa trilogia non è così. È molto una storia serializzata. Quello che era importante per me era che, quando guardi Dominion, ti senti davvero come se stessi imparando quanta storia ci fosse in quella prima serie di film e come tutto ciò che è accaduto in quei film in realtà sia utile per capire ciò che sta per accadere in questo. Se ai bambini che nascono oggi verranno presentati sei film di Jurassic Park – speri che i genitori comprino loro il cofanetto – speri che avranno la sensazione di guardare una lunga storia e ciò che questi nuovi film in un certo senso stanno cambiando della storia. Tutti i film di Jurassic sono stati fondamentalmente su persone che vanno su un’isola e lì ci sono dinosauri pericolosi che potrebbero benissimo danneggiarli. Mentre qui portiamo il franchise in un nuovo posto in cui si tratta di umani e dinosauri che condividono il pianeta come facciamo noi con gli animali, ci dà l’opportunità di creare più storie di personaggi con persone che conosci, ami e ti interessano.

Al momento il “Jurassic World VelociCoaster” dovrebbe aprire ufficialmente i battenti presso il parco Universal di Orlando il prossimo 10 giugno , sperando che le vaccinazioni e il rispetto delle norme applicato in maniera certosina permetta di godersi appieno non solo questa nuova attrazione, ma anche più in generale i parchi a tema sparsi in giro per il mondo che sono, visto il loro concept aggregante, fra le strutture che hanno pagato di più in questo anno di pandemia.

