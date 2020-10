Zack Snyder’s Justice League è il titolo ufficiale con cui l’anno prossimo debutterà su HBO Max il taglio alternativo del regista Zack Snyder del film Justice League, sino ad ora noto come “Snyder Cut”, titolo coniato dai fan durante la campagna sui social media per promuovere la versione originale del film di Snyder.

Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Jared Leto sarà in “Zack Snyder’s Justice League” nel ruolo di Joker, con l’attore che sarebbe coinvolto nelle riprese extra in corso. Leto si unirà ad altri attori come Ben Affleck e Ray Fisher che stanno riprendendo i loro ruoli rispettivamente di Batman e Cyborg. Non sono stati rivelati dettagli specifici sul ruolo di Joker nel film e se si tratta di un cameo o di una parte più sostanziosa.

Il Batman di Affleck e il Joker di Leto hanno condiviso un breve momento in Suicide Squad, film che ha malamente sottoutilizzato il personaggio di Leto dando più spazio alla Harley Quinn di Margot Robbie poiché membro della Task Force X. Dopo la delusione di Leto per il trattamento subito dalla sua versione del Principe Pagliaccio del Crimine , l’attore ha poi accettato il ruolo di Morbius il vampiro vivente nel film live-action di Sony, la cui uscita è slittata causa Covid-19 a marzo 2021,

Il ritorno di Leto nel ruolo DC potrebbe aprire a futuri progetti per l’attore nell’ambito dell’UEDC tra cui ci sono un film da solista e uno in coppia con la Harley Quinn di Margot Robbie, entrambi progetti attualmente accantonati da Warner Bros., ma la reazione allo Snyder Cut e al ritorno di Leto nei panni di Joker potrebbero cambiare le sorti del personaggio.